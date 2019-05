Ajax knokt zich naar overwinning op Spurs

Klokwerk Ajax draaide en tikte tot de tijd stopte in de buurt van 1 juni. Dankzij een eerste half uur van voetbalmagie tegen Tottenham Hotspur is Ajax dichtbij het walhalla van het clubvoetbal, de finale van de Champions League, op 1 juni in Madrid, in het stadion van Atlético.

Tottenham Hotspur – Ajax was een half uur helemaal van Ajax, een kwartier neutraal en een helft bijna volledig voor Tottenham, dat door het ontbreken van Kane en Son scorend vermogen miste. Ajax won dus, uitslag 0-1, en nadert de mijlpaal die een half jaar geleden nog kolderiek was genoemd. De finale lonkt, maar beslist is de zaak nog lang niet.

Ajax, bij Real en Juventus superieur in de tweede helft, sleepte zich naar het einde en nam de zege met wat geluk mee naar Amsterdam, waar op woensdag 8 mei de tweede wedstrijd is. Het voetballeven van Ajax was vooral verrukkelijk in het eerste half uur.

Ajax viert de overwinning. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In zo’n goede periode tikt en draait Ajax, dan zwerven de voetballers over het veld en speelt de ploeg in zijn beste vorm met tegenstanders. De hogeschool was geopend. In de tweede helft was Tottenham veel sterker, al schoot David Neres nog tegen de paal uit een zeldzame counter. Als het minder verloopt, knokt Ajax, dan schakelt het elftal van Erik ten Hag de overlevingsmodus in, ook tegen een ploeg met een imponerend fysiek vermogen als Spurs.

Real, Juventus, Spurs, in fasen van de wedstrijd werden ze gewoon overhoop gevoetbald door Ajax. In andere periodes, dinsdag in de tweede helft met name, hield Ajax tegen. Dan heeft de ploeg ook weleens geluk, in een seizoen waarin alles de goede kant op lijkt te vallen.

Een vrolijke supporter in het publiek. Beeld AFP

Het is schitterend en fascinerend om te mogen aanschouwen, het is een feest voor de sport, voor het spel vooral. De bijna hautaine suprematie van Frenkie de Jong, de onverschrokkenheid van Matthijs de Ligt, Daley Blind en Joël Veltman, de passing van Hakim Ziyech. Ach, telkens valt een hele lijst van topprestaties te formeren.

De verovering van Europa door Ajax is uniek te noemen. Het is ook een eens-in-hun-leven-ervaring voor de spelers, van wie menigeen zal vertrekken door de zuigkracht van het grootkapitaal. Bij welke club uit het topsegment ze ook terechtkomen, nooit zullen ze meer beleven wat ze meemaakten bij Ajax, in 2018-2019, met het elftal dat groeide van een bende jongens tot een orkest met wereldallure. De ploeg ging op rooftocht door Europa en schond de eer van menig topclub, met voetbal dat een boodschap is van het hart. Een cadeau voor het voetballiefhebbende deel van de mensheid.

Magistraal was het eerste half uur van Ajax. Het korte spel, de combinaties, de druk naar voren, de techniek, het plezier, het verlangen om te vermaken. Ajax overklaste Spurs totaal. Dat tikken, zo kort, zo fijn, het is bijna Braziliaans, van Brazilië in zijn grote tijd wel te verstaan. Het is samba uit de polder.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het doelpunt, na een kwartiertje, was verbluffend van schoonheid. Eerst de pass van Hakim Ziyech naar de linkerhoek. Dan de korte dribbel van David Neres, die de bal even speels onder het voetje doorhaalde onderweg. Het passje op Lasse Schöne. Diens bal breed op Ziyech. De moeilijke dieptepass op Donny van de Beek, weer een van de besten. Diens aanname, waarmee hij Rose voor schut zette. Kijken. Mond open. Concentratie. Even inhouden, het tussenstapje om doelman Hugo Lloris te misleiden. Het rustige plaatsen van de bal. Een doelpunt dat alle aspecten van het voetbal bevat. Kort en lang spel, dribbel, diepte, gogme, concentratie, oefening, liefde voor het spel.

Tottenham was vooral gevaarlijk na spelhervattingen, met kopballen van Llorente en Alderweireld. De Belg was op akelige wijze gebotst met landgenoot Jan Vertonghen, een van de vier oud-Ajacieden in de ploeg. Vertonghen werd opgelapt, doch moest het veld brakend verlaten. Trainer Mauricio Pochettino had het spelsysteem tegen die tijd al aangepast, door systeem 3-4-3 te veranderen in het traditioneel Engelse 4-4-2. Het uitvallen van Vertonghen was ook niet per se gunstig voor Ajax. Middenvelder Moussa Sissoko viel in, fysiek oersterk en razendsnel.

Maar Ajax hield stand, op deze wonderlijke en ook melancholische trip, het feest dat nog maar een paar wedstrijden duurt alvorens het elftal uit elkaar zal vallen. Willem II in de bekerfinale, Spurs thuis, FC Utrecht en De Graafschap in de competitie. En dan, misschien, de apotheose, op 1 juni in Madrid. De finale van de Champions League. Tot dan tikt klokwerk Ajax door.