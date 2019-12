Ajax-keeper Onana: bescheiden, maar vol flair op het veld

Andre Onana in actie tegen Tottenham Hotspur. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

André Onana (23) is de doelman met de onwaarschijnlijke reddingen in de Champions League. Met Ajax wil hij zich dinsdag tegen Valencia plaatsen voor de achtste finales van de Champions League.

Of hij zichzelf schaart onder de beste doelmannen ter wereld? ‘Mmm, nee’, zegt André Onana, kort na de nederlaag tegen Willem II. ‘De echt grote clubs in de wereld hebben een betere doelman dan ik ben. Ajax is niet de beste club in de wereld, toch? Het is erg moeilijk om de beste te zijn als je bij Ajax voetbalt.’

Zo, dat is een helder antwoord. Ter verduidelijking: ‘Je kunt de status van Barcelona of Real Madrid niet vergelijken met die van Ajax. Natuurlijk, we doen het goed, we winnen belangrijke wedstrijden en ik heb soms goede reddingen. Dat is ook mijn werk. Maar het gaat om winnen, niet om reddingen.’

De Kameroener is een bescheiden man vol flair in het veld. Als je vraagt of hij in de vorm van zijn leven is, antwoordt hij opnieuw nee. ‘Ik heb net vier doelpunten geïncasseerd in twee wedstrijden. Dit is niet mijn beste moment.’ Maar toch. Het gaat in de verhalen over de Champions League, waarin Ajax vermoedelijk minimaal gelijk moet spelen dinsdag in de Johan Cruijff Arena, vooral over de passing en de doelpunten van Hakim Ziyech of de treffers van Quincy Promes, die overigens ontbreekt door een blessure. De doelman van Ajax is bijna nooit de meest besproken figuur, hoewel zijn reddingen tegen Valencia, Lille en Chelsea fenomenaal waren.

Ook nu de buitenwereld na die ene nederlaag tegen Willem II zenuwachtig lijkt, straalt hij rust uit. ‘Het is soms goed om te verliezen. Het is een wake-upcall. We hoeven ons niet meteen zorgen te maken. We weten nu wat we fout deden. Ik voel altijd druk, maar in de wedstrijd moet je kalm zijn. We vergeten de nederlaag tegen Willem II.’

Anderen dan, over de doelman van Ajax. Waar staat hij precies op de ladder naar wereldroem? Oud-international Ronald Waterreus: ‘Zijn kwaliteiten staan niet ter discussie.’ Waterreus somt de in zijn ogen besten van het vakgebied op. Alisson van Liverpool, Ter Stegen van Barcelona, Neuer van Bayern, Oblak van Atlético, Ederson van Manchester City, Courtois van Real, en misschien De Gea van Manchester United. ‘Onana is toptien van de wereld.’ Alleen: ‘Competitiewedstrijden lijken hem soms minder te interesseren.’

Waterreus noemt Onana ‘een fantastische atleet. Hij oogt rustig, iets te rustig soms.’ Hij heeft ook kritiek. ‘Vorig seizoen bij de 6-2 voor Feyenoord keepte hij niet sterk en ook bij de nederlaag in Eindhoven tegen PSV was hij mede schuldig aan één of twee treffers. Maar nu steekt hij goed in zijn vel. Zeker in de Champions League.’

Onana's specialiteit

Waterreus prijst Onana’s speciale kwaliteit, in het één tegen één duel met de aanvaller. Lang blijven staan, wachten op de actie van de speler en pas dan reageren. ‘Hij is ongelooflijk sterk. Dat veel keepers snel omvallen komt niet altijd omdat ze dat graag willen, maar omdat ze de spanning niet zo lang op hun benen kunnen houden. Fysiek zijn ze niet in staat langer te wachten. Onana kan dat wel. En hij kleunt erin, in luchtduels.’

Als Waterreus het voor het zeggen had, zou hij hem alleen vragen iets minder tijd te rekken soms en niet altijd te willen opbouwen, als hij zich bijna omsingeld weet door tegenstanders. ‘Ik snap het wel, dat tijdrekken, maar het is toch een kwestie van de goden verzoeken.’

Andere voormalige doelmannen dan. Hans van Breukelen, voorheen van Oranje en PSV: ‘André hoort mijns inziens tot de top van de keepers in de wereld. Veelzijdig, een geweldige uitstraling van ‘’alles onder controle’’ en zelfvertrouwen. Evenwichtig ook. Het belangrijkst is dat keepen bij hem eenvoudig lijkt. Nee, toen Ajax hem uit de jeugd van Barcelona haalde en hij in Jong Ajax speelde, had ik nooit gedacht dat hij zo goed zou worden.’

Sander Westerveld, nog een voormalig international: ‘Hij heeft af en toe een rare blunder en dan weer ‘matchwinning saves’. Zijn techniek is apart. Het lijkt alsof hij een magneet in de handschoenen heeft die ballen naar hem toetrekt. Dat betekent dat hij positioneel goed staat. Hij is explosief en lenig, goed in één tegen één en hij durft te komen op hoge ballen, wat je niet meer vaak ziet tegenwoordig. Hij heeft overal schijt aan. Ook voetballend is hij goed, mede door zijn zelfvertrouwen. Ik schat hem in bij de beste tien van de wereld.’

Het slotwoord is weer voor Onana zelf: ‘Ik doe gewoon mijn best. Wat ik in mijn werk heb geleerd, is dat zaken snel kunnen keren. Na de verloren halve finale tegen Tottenham was iedereen tegen me. Soms heb ik het gevoel: als we verliezen, komt het door mij. Als we winnen, is het de rest van de ploeg. Maar ja, dat is het leven van een doelman. De verantwoordelijkheid is groot.’

Wie hij zelf de beste vindt? ‘Als ik er eentje mag kiezen, is dat Alisson Becker van Liverpool. Ik houd van dat type. Goed met de voeten. Goed één tegen één. Goed op de lijn. Hij neemt risico en hij is jong.’ Het zijn ongeveer dezelfde kwaliteiten die hij bezit.