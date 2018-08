Ajax kan prompt in de achtervolging

Ajax is met een valse start aan het seizoen begonnen. De Amsterdammers speelden lamlendig en kwamen in de vertrouwde Johan Cruijff Arena niet verder dan een gelijkspel tegen Heracles (1-1).

Matthijs de Ligt verlaat aangeslagen het veld in de Johan Cruijff Arena. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Na een prijzendroogte van vier jaar wilde Ajax voorkomen dat de club vanaf dag een in de achtervolging moest, zoals de afgelopen jaren te vaak het geval was. Mede daarom investeerde de ploeg 41 miljoen euro in nieuwe spelers.

Maar na de eerste speelronde heeft de ploeg van trainer Erik ten Hag zichzelf alweer in de positie van jager gemanoeuvreerd. Terwijl landskampioen PSV overtuigend won van FC Utrecht (4-0), sleepte een lamlendig Ajax in de Johan Cruijff Arena ternauwernood een punt uit het vuur tegen Heracles (1-1).

Daardoor werd het goede gevoel dat Ajax de voorbije weken in de voorrondes van de Champions League had opgebouwd, direct de kop ingedrukt. Ook legt het extra druk op de return dinsdagavond tegen Standard Luik. De Amsterdammers moeten zich snel herpakken om niet alsnog te hoeven spreken van een mislukte seizoensstart.

Schade in augustus

In de Johan Cruijff Arena, waar de spelers onder een striemend fluitconcert het veld verlieten, gingen de gedachten zaterdagavond terug naar een jaar geleden. Ook toen verslikte Ajax zich in de eerste wedstrijd in Heracles (2-1-nederlaag). Met het verschil dat de selectie van de Amsterdammers toen nog van vraagtekens aan elkaar hing.

Weifelend optreden op de transfermarkt van directeur spelerszaken Marc Overmars leidde ertoe dat Ajax de voorgaande jaren in de maand augustus forse, en naar later bleek onherstelbare, schade opliep. Het lukte de ploeg niet de vroeg opgelopen achterstand op respectievelijk Feyenoord en PSV goed te maken.

Teleurstelling bij Ajax na het gelijkspel tegen Heracles. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dit keer trok Overmars al vroeg de portemonnee om de selectie op tijd op peil te brengen. Onder meer Zakaria Labyad, Dusan Tadic en Daley Blind werden aangetrokken. Allemaal voor dat ene doel: De grootste en rijkste club van Nederland moet na vier jaar weer eens kampioen worden.

Maar ook de ervaren Blind en Tadic, opgepikt uit de Premier League, konden niet voorkomen dat Ajax direct averij opliep in de seizoensouverture. Blind maakte als centrale verdediger een onzekere indruk bij zijn rentree in de eredivisie. Tadic probeerde zijn ploeggenoten met allerlei armgebaren aan te sporen, maar was zelf ook minder dwingend dan tegen Strum Graz en Standard Luik.

Spelers sparen

Met het oog op de belangrijke wedstrijd dinsdag tegen de nummer twee van België dacht Ten Hag het zich te kunnen permitteren spelers rust te geven tegen Heracles. De Twentenaar liet al eerder weten dat hij beschikt over zestien basisspelers in zijn selectie. Per wedstrijd bekijkt hij hoe het met de fitheid van zijn spelers gesteld is en wie hij nodig denkt te hebben.

Naast de WK-gangers Lasse Schöne en Nicolas Tagliafico werden ook Frenkie de Jong en Klaas-Jan Huntelaar gespaard. De fitte en in vorm verkeerde Huntelaar werd vervangen door de 20-jarige eredivisiedebutant Kaj Sierhuis. Tien minuten na rust herstelde Ten Hag zichzelf tevergeefs door Huntelaar en De Jong alsnog in te brengen. ‘Huntelaar heeft vorig seizoen vijf spierblessures gehad. Daar moet je voorzichtig mee zijn’, verdedigde Ten Hag zich.

Frenkie de Jong viel in de tweede helft in. Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hij benadrukt voortdurend te zullen rouleren dit seizoen zodat zijn spelers nog op kracht zijn als aan het einde van het seizoen de prijzen worden verdeeld. Maar tegen Heracles bleek dat te ver vooruit kijken weinig zin heeft. Vooral voor rust leek het nergens op wat Ajax liet zien. De thuisploeg speelde in een veel te laag tempo en moest toezien hoe Heracles onder leiding van de nieuwe Duitse trainer Frank Wormuth bij vlagen het initiatief nam.

Pas toen het verrassend fris spelende Heracles tien minuten voor tijd via een fraaie treffer van Kristoffer Peterson op voorsprong kwam, zette Ajax echt aan om een nederlaag af te wenden. ‘We kunnen niet ongestraft spelen zoals we vandaag hebben gedaan’, zei een realistische Huntelaar. ‘We hebben veel te weinig in de wedstrijd gestopt om een resultaat te halen. Het is onbegrijpelijk dat het pas kan als we achter staan.’

Topselectie

De late gelijkmaker uit een hoekschop van Matthijs de Ligt, die als een van de weinigen wel zijn niveau haalde, kon het gevoel van onvrede in het stadion niet wegnemen. Het seizoen openen met een gelijkspel op eigen veld tegen Heracles voelt voor de gedoodverfde titelfavoriet als een nederlaag.

Dat vond ook Donny van de Beek, de middenvelder die na twee wisselbeurten weer eens in de basis mocht starten van Ten Hag: ‘Met zo’n topselectie moet je kampioen worden. Maar we hebben vanavond kunnen zien dat niks vanzelf gaat. Al heb je nog zo’n goede spelers.’