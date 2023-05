Ajax kan na 0-0 tegen AZ voorronde Champions League wel vergeten

Ajax-verdediger Edson Álvarez (rechts) torent hoog uit boven de defensie van AZ. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Ajax, dat de laatste weken twee keer van PSV verloor (in de bekerfinale na strafschoppen), blijft door de 0-0 tegen AZ van zaterdag vrijwel zeker zonder voetbal in de voorronde van de Champions League, nu de achterstand op nummer twee PSV is opgelopen tot vijf punten, met nog drie duels te spelen.

Met Ajax - AZ sloot de kampioen, waarvoor zelfs de voorronde van de Conference League dreigt, een soort van schrikbeeld in Amsterdam, het vierluik met de clubs uit de top-vier af voor dit seizoen. Dan is de balans zonder meer treurig te noemen. Twee keer verloren van PSV in de competitie, een puntje gepakt tegen Feyenoord en eentje tegen AZ. Ajax wint dit seizoen vooral van de kleintjes.

Het vijf jaar geleden ingezette beleid, door met veel hogere spelerssalarissen topspelers te lokken, de titel in Amsterdam te houden en aan te pikken bij de Europese top, heeft dit seizoen een potsierlijk karakter, hetgeen overigens ook bij het wezen van sport hoort. Ajax was volstrekt kansloos in de Champions League en wint, om het scherp te stellen, met die topbegroting alleen gemakkelijk van clubs van het kaliber Fortuna en Cambuur.

Ja, Ajax had kunnen winnen zaterdag, maar ook uitstekende kansen waren niet aan de Ajacieden besteed. De topschutters Steven Bergwijn, Mohammed Kudus en Brian Brobbey hebben drie duels voor het einde van de competitie elf keer gescoord, hetgeen voor Ajax zeer mager is. Michiel Kramer van RKC heeft een doelpunt meer gemaakt. Pluspunt zaterdag: de Ajacieden gedroegen zich uitstekend, na de aanstellersshow in de bekerfinale.

Uitdager AZ

Ajax - AZ, Amsterdam tegen Alkmaar, is altijd goed voor emoties op en rond het veld, ook omdat het kleinere AZ het grotere Ajax voortdurend uitdaagt, op vrijwel elk front. Het vaak hete duel viel in werkelijkheid tegen. Voetbal in een redelijk traag tempo, tussen de club die zo snel mogelijk een eind aan een mislukt seizoen wil breien, Ajax dus, tegen de ploeg die wandelt over wolken van geluk, met de halve finale van de Conference League tegen West Ham United aanstaande. Van Amsterdam naar Londen (donderdag) is de route van AZ deze week.

AZ daagt Ajax onder meer uit in de kwaliteit van de jeugdopleiding, ook door spelers te lokken die vroeger automatisch naar Ajax gingen, en in ongeveer dezelfde vijver te vissen. AZ won onlangs de Youth League. Toch was de basisploeg van Ajax zaterdag veel meer een afspiegeling van de opleiding dan het elftal van AZ. Ajax voetbalde met liefst zeven spelers die langdurig in de Amsterdamse school hebben gezeten: Jurriën Timber, Davy Klaassen, Steven Bergwijn (al was die ook een tijd bij PSV), Kenneth Taylor, Brian Brobbey, Devyne Rensche en Jorrel Hato. Trainer John Heitinga toont in elk geval lef. Na rust, toen Mohammed Kudus uitviel, husselde hij het elftal wat door elkaar en liet hij de net 17-jarige Hato centrale verdediger zijn.

AZ kwam tot twee voetballers uit de school onder de elf starters: Pantelis Hatzidiakos en Myron van Brederode. Bij Ajax zaten dan weer allerlei aankopen op de bank, wat iets zegt over het mislukte aankoopbeleid van dit seizoen, terwijl bij AZ tal van jongeren uit de opleiding op de bank plaatsnamen.

Betere kansen Ajax

Ajax kreeg door de bank genomen betere kansen in het vrij saaie duel, via Brian Brobbey vooral, de spits die terug is in de basisploeg. Een echte spits, dat zeker, snel en sterk. Alleen, hij scoort nauwelijks meer, terwijl hij in een eerdere fase van het seizoen weinig speeltijd kreeg en dan in invalbeurten het ene na het andere doelpunt maakte. Steven Bergwijn, een andere tegenvallende miljoenenaankoop van dit seizoen, is ook weer wat beter dan maanden geleden, maar nog steeds onder zijn topniveau. Hij schoot prachtig tegen de paal, dat wel.

Voor de fijnproevers was het prettig dat de van een blessure teruggekeerde Kudus weer een helft kon spelen, vanaf rechts. Steven Berghuis ontbrak door een blessure. AZ, vierde, slechts twee punten achter Ajax, had trouwens ook op voorsprong kunnen komen, na een schitterende pass van Yukinari Sugawara op Tijjani Reijnders, die stuitte op doelman Gerónimo Rulli. Ook na rust was AZ één keer dicht bij een doelpunt, na een prachtig schot van invaller Mayckel Lahdo, dat via de paal net niet in het doel rolde. Ajax drukte AZ na rust steeds verder weg, kreeg veel halve kansen en paar hele, maar scoren als het erom gaat is niet bepaald de specialiteit de laatste tijd.