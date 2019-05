Ajax kan kampioenschap haast niet meer ontgaan na 4-1 winst en verlies PSV

Ajax is officieus kampioen van de eredivisie, seizoen 2018-2019. Ajax, in 2014 voor het laatst winnaar van de schaal, versloeg in de voorlaatste speelronde in de Johan Cruijff Arena FC Utrecht met 4-1, terwijl PSV met 1-0 verloor bij AZ.

Het elftal van trainer Erik ten Hag staat nu drie punten voor, met nog één duel te spelen, woensdag bij De Graafschap. PSV ontvangt Heracles. Het doelsaldo van Ajax is veel beter: plus 84 om plus 70. Dus zelfs bij een ruime overwinning van PSV en een nederlaag van Ajax zijn de Amsterdammers kampioen.

De spelers van Ajax wachtten op het veld op de uitslag van PSV, dat nog een paar minuten langer speelde. Na het laatste signaal in Alkmaar ontstond een mooie vreugdedans in Amsterdam, met een ereronde.

Ajacieden vieren feest met het publiek. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

In de 48ste minuut weerklonk al zo’n typisch gejuich dat met een ander stadion te maken heeft. In de Johan Cruijff Arena rolde de bal gewoon, terwijl het publiek ontdekte dat Guus Til 1-0 had gemaakt in Alkmaar. Pablo Rosario leed balverlies in het duel met Fredrik Midtsjø, Mats Seuntjens passte knap met de buitenkant van de voet op Guus Til. Ajax leidde op dat moment met 2-1. Nog luider was het gejuich dus later, bij de beslissende 3-1 van Dusan Tadic en na afloop, toen het volk feestje vierde na het officieuze kampioenschap. ‘En Ajax 1 wordt kampioen’, zong het volle stadion. Zo is dat.

In Amsterdam begon Utrecht uitstekend, met de 0-1 in de eerste minuut. Aanvoerder Matthijs de Ligt verloor het eerste kopduel van Sander van der Streek, Gyrano Kerk stuurde de jongeling Othman Boussaid weg, wiens schuiver in de lange hoek onbereikbaar was voor doelman André Onana. Omdat de stand bij AZ – PSV natuurlijk nog 0-0 was, was PSV nu virtueel koploper, zoals dat zo mooi heet.

Huntelaar tikt de 1-1 binnen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Steun publiek

Een groot deel van het publiek in de Arena ging daarop staan, om Ajax na de teleurstelling van de uitschakeling in de Champions League tegen Spurs extra te steunen. Ajax sloot een rommelige fase spoedig af, herstelde het evenwicht in punten met PSV na een kwartier, na een schitterend dieptepassje met de buitenkant van de voet van uitblinker Hakim Ziyech op Donny van de Beek, wiens voorzet behendig werd afgerond door Klaas-Jan Huntelaar, voor diens zestiende treffer in de eredivisie dit seizoen.

Het publiek bleef ook in mindere fasen achter Ajax staan, zoals directeur Edwin van der Sar had gevraagd in een toespraak voor de aftrap. Even vond Ajax het ritme uit de beste tijden van dit seizoen. Alleen viel de voorsprong pas in de blessuretijd van de eerste helft te noteren. De scherpe voorzet van Joël Veltman, na mooi werk van middenvelder Noussair Mazraoui, ging voorlangs. Nicolas Tagliafico raakte de bal nog even met de sliding, Dusan Tadic zette alsnog voor, Van de Beek kopte fraai in.

Matthijs de Ligt zingt de Johan Cruijff Arena toe. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Intussen speelde PSV een vrij armoedige eerste helft bij AZ, dat de beste kans kreeg na een dribbel van Calvin Stengs. Luuk de Jong speelde weer op 10, Donyell Malen was spits. Cody Gakpo verving op de flank de geblesseerde Hirving Lozano. Kort na rust kwam AZ op voorsprong, en Calvin Stengs raakte ook nog de paal. Ajax kreeg genoeg kansen op de beslissende 3-1, via Van de Beek en Huntelaar met name, en Utrecht bleef zich heftig verzetten tegen de eeuwige rivaal.

Pas bij 3-1 brak het verzet, toen invaller Schöne de hoekschop nam, Huntelaar verlengde met het hoofd en Tadic van dichtbij scoorde. Tadic benutte daarop ook de strafschop, nadat Ziyech was gevloerd. Toen was het stadion allang in feeststemming. Beker gewonnen, titel officieus binnen, de finale van de Champions League gemist in de laatste seconden. Het is een gouden jaar voor Ajax. De laatste wedstrijd is een formaliteit, de titel is na vijf jaar terug in Amsterdam.