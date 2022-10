Ajax is voor de verandering een figurant in de Champions League

Ajacied Brian Brobbey probeert zich staande te houden, Jordan Henderson van Liverpool zet druk. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Deze keer werd het 0-3 in de Johan Cruijff Arena. Weer een afgang. Vijftien tegengoals in vijf duels Champions League. Drie punten, behaald tegen de nog zwakkere broeder Rangers. Vrijwel elke kans een tegengoal. De duurste aankoop, Steven Bergwijn, totaal uit vorm in deze cruciale fase. Een doelman, Remko Pasveer, die sinds zijn debuut als international lijkt verdwaald in een aardedonker bos, waar hij bang is om zijn handen te gebruiken en soms zomaar ergens naartoe loopt, zoekend naar het licht.

Ja, wat als Steven Berghuis na twee minuten en acht seconden, nadat de bal via Dusan Tadic en Brian Brobbey in soepele bewegingen bij hem was beland, had gescoord in plaats van de paal had geraakt? Ja, wie weet. Het zegt overigens lang niet alles, want tegen Napoli kwam Ajax wel op 1-0, en toen werd het 1-6.

Technisch manager Gerry Hamstra riep vooraf voor tv op hoge toon dat trainer en spelers een geweldige prestatie leveren, maar dat is nogal overdreven. Feit is dat het huidige Ajax, in de zomer uitgekleed door kooplustigen en met een minder dure aankleding op de catwalk van het nieuwe seizoen beland, totaal niet meekan met de Europese top. Ajax is figurant. Sinds het eerste volledige seizoen onder trainer Erik ten Hag, 2018-2019, met nieuw beleid en duurdere voetballers, is seizoen 2022-2023, met opvolger Alfred Schreuder, het met afstand slechtste van Ajax in de Champions League.

Vierde keer op rij verloren

Halve finale, achtste finale, twee keer uitgeschakeld in de laatste speelronde van de groep, en nu in wedstrijd vijf. Ajax verloor voor de vierde keer op rij, al was de kans op plaatsing bij de laatste zestien vooraf al minimaal. Rangers, het andere kanonnenvoer van de groep, is nog een graadje minder. Ajax eindigt daarom vrijwel zeker als derde, tenzij het bij Rangers volgende week met meer dan 4-0 verliest. De derde plaats is goed voor een play-off na het WK, om een doorstart in de Europa League.

Ajax deed zeker zijn best en voetbalde een half uur uitstekend. Sierlijk, vol zelfvertrouwen. De bijbelvaste Jurriën Timber had vooraf het boek Hebreeën uitgekozen voor een citaat op Twitter. Hoofdstuk 12, vers 1: ‘Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij ook elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.’

Inderdaad. Een stadion vol geloofsgenoten, hun hooglied zingend, al stierf het gebed gaandeweg in wanhoop, stilte en gejoel. Elke last was afgeworpen. Ajax voetbalde aardig, met druk naar voren, met Brian Brobbey die sterker was dan Joe Gomez en soms ook dan Virgil van Dijk. Berghuis verdeelde het spel, Edson Alvarez kapte met één enkele beweging twee man uit. Ajax wierp de zonde van zich af, als de drie voorgaande nederlagen tenminste als zonden vallen te bestempelen, en Ajax was vastberaden, op dat scoren na dan. En daar gaat het nu eenmaal om in voetbal. De rest is voor de bühne.

Weekje op vakantie

Ook de tweede grote kans was voor de thuisclub, voor Dusan Tadic, die het been van Trent Alexander-Arnold raakte. Liverpool maakte een matte indruk. Inzakken, afwachten, kijken wat er gebeurt, vooral niet te geïnspireerd ogen. En dan viel toch de 0-1, een kleine vijf minuten voor rust, toen Jorge Sanchez het kopduel verloor van Jordan Henderson, wiens geweldige voorzet met de buitenkant van de voet in een vacuüm in het centrum neerplofte. Nergens vielen Calvin Bassey en Timber te bekennen. Daley Blind was niet meegelopen met Mohammed Salah. De enige die liep, was doelman Pasveer, maar die had dat juist niet moeten doen. Hij verliet zijn doel alsof hij zijn vrouw wilde begroeten nadat ze een weekje op vakantie was geweest. Nu was het voor Salah een koud kunstje om de bal over Pasveer te liften.

Bij 0-2, niet bepaald voor het eerst na een hoekschop, won Darwin Nuñez weer een kopduel van Timber, al was Sanchez ook in de buurt. Voor Timber was het een herhaling van vorig seizoen, toen Ajax de achtste finales haalde en Nuñez de fatale kopbal namens Benfica liet aantekenen. De 0-3 was van Harvey Elliott, waarbij Pasveer gewoon bleef staan, zonder zijn armen uit te steken.

Wedstrijd voorbij. Veel volk vertrok weer voortijdig, net als tegen Napoli. Weg van het veel te grote podium voor het huidige Ajax: de Champions League.