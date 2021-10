Ajax is momenteel op alle velden ongenaakbaar

Edson Alvarez kopt de bal weg. Beeld ANP

‘Olé, olé’, galmde het door de Arena, toen Ajax zich in de slotfase overgaf aan staaltjes galleryplay. ‘Kampioenen’, zong het volk, dat van de ene in de andere feestwedstrijd verzeild raakt. Ajax heeft inmiddels 37 keer gescoord in tien eredivisieduels, tegenover 2 tegentreffers. Dat is een zelden vertoond beeld.

De strijd om het kampioenschap is na tien duels natuurlijk nog niet beslist, maar het heeft er alle schijn van dat Ajax de opvolger van Ajax wordt, met nu overigens ‘pas’ vier punten voorsprong op PSV. Het kan bijna niet anders, wat de titel betreft, al merkte trainer Erik ten Hag terecht op dat je ‘in oktober, november en december geen prijzen wint. Ik blijf aan het team werken, aan de speelwijze. We moeten zorgen dat we in maart in staat zijn voor de titels te spelen. We strijden op drie podia.’

Het verschil met de rest is eenvoudig te groot, tussen het elftal dat mogelijk de Europese top bestormt en het bij vlagen ontluisterend zwakke PSV. Ajax, in de Champions League de verwenner van Europa, bereikte tijdens de afterparty van het dampende feest tegen Dortmund nooit dat bijna hemelse niveau van dinsdag. Dat bleek ook helemaal niet nodig, om het na rust desolate PSV in de hoek te zetten; 5-0, het omgekeerde plus 1 van de uitslag in de Johan Cruijff Schaal van augustus. Toen was de uitslag 0-4.

Betere trainer

De zege kwam vrij eenvoudig tot stand, ondanks een redelijk gelijkwaardige eerste helft, met goede druk van PSV, veel balverlies van Ajax en Eindhovense kansen. Na rust speelde Ajax de tegenstander kapot, dankzij het uitgekiende, begaafde positiespel dat het na 2-0 vol risico ten aanval trekkende PSV uit elkaar trok. Het is simpel, zeker nu belangrijke spelers als Cody Gakpo en Noni Madueke ontbraken bij PSV. Ajax heeft meer kwaliteit, is een beter team, heeft een duidelijker strijdplan en betere benutting van kansen; het team is veel verder in ontwikkeling.

Ajax heeft ook een betere trainer. Erik ten Hag heeft een aantoonbaar sterke invloed op Ajax, terwijl het erop lijkt dat collega Roger Schmidt de grip op zijn ploeg een beetje kwijt is. Ontwikkeling is nauwelijks zichtbaar, net als vorig seizoen. Ajax won ook met dank aan doelman Remko Pasveer, want zijn reddingen waren nodig in de beginfase. Dribbelaar Antony voetbalde Philipp Max overhoop.

Ajax haalt tegenwoordig zelfs een geweldig rendement uit hoekschoppen, als extraatje op het veldspel. Voorheen waren de corners soms van zeer matig gehalte. Dan kwam hulptrainer Michael Reiziger naar de zijlijn, want hij gaat over de corners, en dan gebeurde er vrijwel nooit wat. Maar het rendement is fors toegenomen. Vorig seizoen vielen al tien goals uit een hoekschop. Nu al vijf in het huidige seizoen, vaak voortvloeiend uit de korte variant. Gravenberch legde de bal kort op Tadic, die voorzette. Sébastien Haller kopte raak. Het was deze keer de 2-0, het doelpunt dat PSV tot overgave dwong, want nu voelde PSV ook de vermoeidheid van donderdag, van het ook al verloren duel met AS Monaco in de Europa League.

PSV gaat moeilijke tijden tegemoet. De uitschakeling in Europa dreigt, de achterstand op Ajax bedraagt alweer vier punten. Het spel is vrij zwak. PSV wint kleinere wedstrijden als tegen Sparta of PEC al moeilijk, hetgeen veel kracht kost, en wint onder trainer Roger Schmidt vrijwel nooit een topduel. Thuis tegen Feyenoord werd het 0-4. De club maakte vorige week bovendien een verlies van 23 miljoen bekend over het coronaseizoen.

Remko Pasveer

Ten Hag daarentegen doet het alleen maar beter bij Ajax, dat een duidelijk beleid heeft, dat gewoon elk jaar meedoet aan de Champions League, miljoenen opstrijkt en steeds verder wegloopt van de rest. Ajax, dinsdag terecht geprezen, mag overigens ook blij zijn met zijn bijna 38-jarige doelman, Remko Pasveer, voorheen van PSV, waar hij vrijwel altijd reserve was. Een man met grijzend haar en een knotje, op witte voetbalschoenen. Gelouterd. Hij laat zich niet gek maken door verhalen in de kranten, door opiniemakers die zeggen dat hij niets te zoeken heeft bij Ajax. Hij gaat ook gewoon door na een fout, zoals in Lissabon tegen Sporting, concentreert zich, heeft een goede trap, een fijne reflex.

Dusan Tadic viert de 5-0, zijn honderdste eredivisiegoal. Beeld Pro Shots

Hij was nooit bij Ajax gekomen als André Onana niet geschorst was. Maar Ajax moest iets, met in Maarten Stekelenburg nog zo’n ouderling. Toen die geblesseerd raakte, lag de weg naar de basisploeg voor hem open. Tegen Dortmund keerde hij al drie inzetten van Haaland, waarvan al statistiekjes verschenen. Hij kon zondag uitblinken dankzij de slechte kopbal van Vinícius, die hem de kans gaf redding te brengen, en vooral bij de vrije trap van Boscagli, met één hand schitterend uit de hoek geranseld. ‘Hij bewijst wat wij over hem dachten’, zei Ten Hag dinsdag al, na de zege op Dortmund.

Driftig

Pasveer sleepte Ajax door de moeilijke openingsfase, want Ajax voetbalde matig en slordig, en wist als wel vaker niet goed om te gaan met dat driftige omschakelingsvoetbal van PSV. Zo kon het dat Ajax, opgejaagd, aanvankelijk geen schim van dinsdag was.

De 1-0 brak de zaak open. Het mooie was het kijken van Dusan Tadic, voordat hij de voorzet gaf, precies op de inlopende Steven Berghuis, die hoog raak schoot, al raakte de bangige Boscagli de bal nog even. Waarom spelers niet gewoon blijven staan maar wegduiken voor zo’n schot, blijft een raadsel.

Kon PSV tot de rust nog enigszins mee, in de tweede helft was het voorbij, na die 2-0, de door Haller ingekopte hoekschop. PSV gooide de grendels van de defensie roekeloos open. Uitblinker Antony maakte 3-0, op aangeven van Haller. De voor Berghuis ingevallen Davy Klaassen zorgde voor 4-0. In blessuretijd was de afgang voor PSV compleet toen Tadic alleen op doelman Drommel afging en de 5-0 aantekende, voor zijn honderdste goal in de eredivisie. Wederom was het feest in de Johan Cruijff Arena, waar ze bijna niet weten wat ze overkomt, hoe verwend ze ook zijn.