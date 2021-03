Ajax is met zevenmijlslaarzen op weg naar de landstitel

Devyne Rensch viert zijn eerste doelpunt voor Ajax. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het leek soms op zo’n jeugdwedstrijd in de Johan Cruijff Arena, met een heel goed elftal en een heel slechte ploeg. Toevallig zijn ze bij elkaar ingedeeld in de competitie. De slechte ploeg trekt zich terug, houdt tegen, hoopt en bidt misschien dat de schade zal meevallen, hetgeen nog enigszins lukt omdat na 5-0 de sjeu verdwijnt uit het spel van de aanstaande kampioen. En wat ook vaak gebeurt in zo’n duel bij de jeugd, voltrok zich hier ook op profniveau: dat velen bij een veilige stand en bij zo’n immens krachtsverschil zelf willen scoren, in plaats van het overzicht te behouden.

Moet Den Haag zich schamen? Nee, het kwaliteitsverschil is ontstellend groot, zeker als Ajax zin heeft om te voetballen en vrij gretig blijft. Ja, ADO is slecht, als gevolg onder meer van een onnavolgbaar transferbeleid, en gaat reddeloos degraderen. Emmen maakte zich dit weekeinde eindelijk los van de laatste plaats, door een punt te halen bij Feyenoord. Op doelsaldo is Emmen nu zeventiende, al zal het voor zowel ADO als Emmen een hele klus zijn degradatie te ontlopen, nu twee clubs afdalen naar de eerste divisie en het verschil met Willem II en VVV zeven punten is, met nog slechts zeven duels te spelen.

Dat alles neemt niet weg dat Ajax, 19 duels ongeslagen sinds januari, ook wel heel gemakkelijk en lekker voetbalt momenteel, als een kleurige bloem op de toch wat grauwe ondergrond van de eredivisie. Te veel wedstrijden in de hoogste profcompetitie zijn van een schrikbarend niveau, al is het maar omdat al die trainers heel compact willen spelen, waarbij ze vergeten dat hun spelers daarvoor de kwaliteiten missen.

Ajax is een positieve uitzondering, door de klasse, de spelopvatting, de eeuwige lust tot aanvallen en ook de scherpte. Ajax valt dit kalenderjaar zelden te betrappen op slap voetbal. De ploeg van Erik ten Hag doet geconcentreerd zijn werk en koppelt werklust aan gestileerd voetbal. Ajax kan in vrijwel elke ruimte voetballen, groot of klein, door de technische superioriteit, door de beheersing van de bal in bijna alle omstandigheden.

Met bijna wiskundige precisie scoorde Ajax voor rust zo’n beetje om de elf minuten, wat dus al een ruststand van 4-0 betekende, met uitzicht op een monsterscore. Die kwam er uiteindelijk niet, mede omdat de vele wissels het ritme wat braken. Zo kreeg spits Lassina Traoré weer eens speeltijd, maar die is vooralsnog wel een paar kilo te zwaar.

Kijk dan liever naar Devyne Rensch, 18 jaar pas, op papier rechtsback en in de eerste helft bijna spits af en toe. Maakt de 1-0, na een vreselijke blunder van verdediger Dario Del Fabro, voor zijn eerste doelpunt in de eredivisie. Geeft de assist op de 2-0 van Brian Brobbey, die van dichtbij imponerend zijn lichaam voor een verdediger zet en de bal heerlijk in de touwen jaagt. En hij geeft ook de voorzet op de 4-0 van Dusan Tadic.

Ajax telt allang af naar de landstitel, en omdat de ‘concurrentie’ voortdurend knoeit en Ajax vrijwel alles wint, gaat dat aftellen veel sneller dan verwacht. Nog acht competitieduels staan open voor de koploper, waarbij de laatste drie of vier vermoedelijk al als kampioen. De voorsprong is opgelopen tot elf punten, door de nederlaag van PSV in Alkmaar, met het duel tegen FC Utrecht nog in te halen. Dan resteert verder nog de bekerfinale op 18 april tegen Vitesse. April is op nationaal gebied de oogstmaand. En dan zijn er nog maximaal vijf duels te spelen in de Europa League, waarvan de kwartfinales op 8 en 15 april tegen AS Roma.

Bedreigingen komen vooralsnog uit de ziekenboeg, al heeft Ajax dan een brede selectie. Vleugelspeler Antony, Spits Sébastien Haller en Jurriën Timber ontbraken zondag vanwege ‘medische redenen’, wat in de huidige tijd vaak corona betekent, al heeft Antony dat al een keer gehad vermoedelijk. De selectie gaat nu uit elkaar voor een veelheid aan interlands, al hoeft niet iedereen af te reizen naar verre oorden.

Davy Klaassen, die zich met Ryan Gravenberch, Daley Blind en doelman Maarten Stekelenburg maandag meldt bij Oranje, maakte het enige doelpunt na rust, toen hij inkopte na een voorzet van David Neres. Met de vorm van de Ajacieden zit het wel goed, al is Turkije-uit van woensdag van een ander niveau dan het armetierige spel van ADO Den Haag.