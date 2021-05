Ajax is kampioen na zege op FC Emmen (4-0)

Ajax-fans vieren de titel buiten de Arena. Beeld AP

Op zijn gemakje promoveerde Ajax zondag de officieuze titel tot officieel kampioenschap, door met 4-0 te winnen van FC Emmen. Dat gebeurde, ook tot onvrede van de clubleiding, zonder publiek in de Johan Cruijff Arena.

Rond het stadion verzamelden zich duizenden supporters, waarbij niemand zich hield aan de anderhalve meter regel. Binnen was de aanhang duidelijk hoorbaar met gezang en vuurwerk, wat voor een surrealistisch beeld zorgde.

In de doelpuntenmakers en aangevers school de symboliek van het kampioenschap. Twee treffers van de tieners Jurriën Timber en Devyne Rensch, doorgebroken dit seizoen. Eentje van aankoop in de winterstop Sébastien Haller, op aangeven van Davy Klaassen, met wie hij een vaak beslissend koppel vormde. Plus eentje van aankoop voor het seizoen Klaassen. En twee voorzetten van Dusan Tadic, de topschutter van Ajax en de assistkoning van Nederland.

Timber opende na tien minuten de score met een schot dat tussen de handen van doelman Verrips door glipte. Hij was daarmee de twintigste speler op de schutterslijst van Ajax dit seizoen. FC Emmen, dat tot de rust uitstekend voetbalde, had acht duels niet verloren. Emmen zag in de strijd om degradatie ook RKC, Willem II en VVV verliezen. De zege van ADO op Feyenoord is nog niet meteen bedreigend voor de Emmenaren, die hopen dat ze in de drie resterende duels nog één plaatsje kunnen stijgen, zodat ze zich rechtstreeks handhaven. Ze spelen thuis tegen FC Groningen en Heerenveen, om het seizoen af te sluiten bij VVV.