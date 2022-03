Ajax is in duel vol irritaties AZ de baas en speelt nu in de bekerfinale tegen PSV

Sam Beukema (AZ) strekt zijn been om Ajax-spits Sebastian Haller van de bal te houden, Bruno Martins Indi kijkt toe. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zo krijgt de finale een bijzonder karakter. Ajax - PSV, op zondag 17 april in de Kuip van Rotterdam, normaliter het stadion van Feyenoord. Bijzonder ook, omdat de twee gemiddeld gesproken succesvolste clubs van Nederland elkaar sinds 2006 niet meer troffen in de eindstrijd van de KNVB-beker.

AZ - Ajax dreigde voor rust even uit de hand te lopen, tot het rustsignaal van scheidsrechter Serdar Gözübüyük de kalmte liet indalen die na de pauze goeddeels bewaard bleef. Als het om voetbal ging, was Ajax deze keer een klasse beter. Ajax voetbalde een helft lang heel behoorlijk en zag de zege ook na rust nooit in gevaar komen, tegen het in offensief opzicht gezien volstrekt onmachtige, zelfs armetierige AZ, dat zondag in de competitie Feyenoord had verslagen.

Tussen AZ en Ajax heerst een vorm van rivaliteit die soms op de rand van het betamelijke balanceert, dan weer zonder meer ergerlijk is en over die rand kukelt. Het zijn de twee toonaangevende clubs van Noord-Holland, groot en iets kleiner. Goed en iets beter. De een, Ajax, waant zich oppermachtig in Nederland. De ander, AZ, rammelt met relatief bescheiden middelen aan de poort van de hegemonie.

De onderlinge strijd, af en toe simpelweg gedoe, kreeg twee jaar geleden een extra dimensie, toen AZ het bij de uitbraak van corona en het staken van de competitie oneens was met de toewijzing van de eerste plaats aan Ajax, dat evenveel punten had en een beter doelsaldo, doch de twee onderlinge duels verloor. Ajax schreef daardoor weer miljoenen bij door deelname aan de Champions League.

Ach, tussen het soms best aardige voetbal door, van Ajax tenminste, gebeurde in de eerste helft net even te veel dat de sfeer verpestte. Al die lege bekers van bier drinkende supporters, gegooid in het strafschopgebied van André Onana, en nooit een omroeper die vroeg daarmee op te houden. Telkens een opstootje. Niet meer weten of een speler een schwalbe maakte of echt pijn leed. De bikkelharde Argentijn Lisandro Martinez, in wiens gereedschapstas ook een trommeltje simulatie is meegenomen, ging kort voor rust neer terwijl er hoegenaamd niets was gebeurd in zijn duel met Zakaria Aboukhlal, terwijl hij kort daarvoor zijn klasse toonde door een fout van Perr Schuurs goed te maken.

Qua voetbal was Ajax veel sterker, zeker voor rust, geholpen door de snelle treffer van Steven Berghuis, die na ruim tien minuten de aanval zelf inleidde met een schitterende dieptepass op Antony, om daarop snel aan te sluiten en zelf af te ronden, vanaf de rand van het strafschopgebied. Dat was vervelend voor het achttien duels (in alle competities) ongeslagen AZ, dat het liefst wilde leunen, dat om onder de druk uit te komen gaarne de lange bal speelde op de snelle mannen voorin, Aboukhlal en Jesper Karlsson met name.

De wedstrijd was een paar minuten te laat begonnen, omdat Ajax vanaf Amsterdam in de file stond en pas drie kwartier voor de aftrap arriveerde. De ploeg was nochtans scherp, hetgeen te verwachten was na de blamerende nederlaag in Deventer bij Go Ahead.

Trainer Erik ten Hag miste Noussair Mazraoui en had Jurriën Timber rechtsback gezet, om het gevaar van Karlsson en de altijd aanvallende Owen Wijndal in te dammen. Timber voetbalde uitstekend. Het blijft verbazingwekkend hoe snel de ontwikkeling van de jongeling zich voltrekt tot een complete verdediger.

Fraai waren zeker voor rust de duels tussen linksachter Wijndal en de Braziliaan Antony, die meestal goed voetbalt in grotere wedstrijden. Antony is soms alleen veel te nonchalant, hetgeen zijn spel bepaald niet ten goede komt. AZ had op een volley van Karlsson na niets in te brengen voor rust.

Ajax had bijna voortdurend de bal, combineerde makkelijk, met Ryan Gravenberch als middenvelder die langzaam de vorm van vorig seizoen hervindt, en zag alleen de slotfase van menig aanval mislukken, waardoor het lang 0-1 bleef en de wedstrijd spannend leek, ondanks de onmacht van AZ, dat in Amsterdam won in de competitie en nog een herkansing krijgt. Ajax komt in de slotfase van de competitie nog een keer naar Alkmaar, met wie weet gevolgen voor de afloop van de eredivisie. Het is niet bepaald voorbij met de rivaliteit. In de slotminuut tikte invaller Davy Klaassen de 0-2 binnen, na een voorzet van een andere invaller Nicolas Tagliafico. Klaassen kreeg een bierdouche van het volk.