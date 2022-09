Ajax in vorm en Liverpool juist niet, maar wat zegt dat dinsdag?

Devyne Rensch (l) is goed aan het seizoen begonnen. Naar verwachting zal de rechtsback ook tegen Liverpool in de basis staan. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Intensity heet het onlangs verschenen boek van Pepijn Lijnders, de assistent van trainer Jürgen Klopp. Hij beschrijft vorig seizoen per week, de jaargang met twee nationale bekers voor Liverpool, net geen kampioenschap en de verloren finale van de Champions League. ‘Het was een knotsgek avontuur’, aldus Lijnders op de achterflap. ‘En, zoals Jürgen zegt: het avontuur gaat door.’

‘Intensiteit is onze identiteit’, is de volledige spreuk van Lijnders, geschilderd in rood en wit, in de gangen op de muur van stadion Anfield. Intens was een kenmerk van het spel van Liverpool. Het opjagen van de tegenstander, overal op het veld, door de jaren heen met steeds meer rust en ritme, met telkens andere nuances.

Juist die intensiteit lijkt weggesijpeld in het nog jonge seizoen. De linies sluiten niet meer zo op elkaar aan. De topvorm is weg. Het lijkt alsof het elftal na al die tropenjaren even uitblaast en alle blessures eerst moeten genezen. Negen punten uit zes duels in de competitie, met 4-1 verloren van Napoli op de openingsdag van de Champions League. Twijfels over de almacht van Virgil van Dijk, de eens ongenaakbare libero. Een middenveld zonder evenwicht. Het vertrek van Sadio Mané, de Haarlemmerolie van de voorhoede.

Anfield zal nochtans kreunen van opwinding, dinsdag. Liverpool - Ajax is het totale contrast met twee jaar geleden, toen de groepsduels zich voltrokken in lege stadions vanwege corona. Toen won Liverpool twee keer. Maar stel dat de lijn van Liverpool naar beneden blijft lopen en die van Ajax in topvorm verder omhoog kruipt? Dan moet ergens een kruispunt zijn.

Eerste echt moeilijke wedstrijd

Ajax heeft alles gewonnen, op de Cruijff Schaal tegen PSV na. Wanneer is de eerste echt moeilijke wedstrijd sinds PSV? Liverpool dus, normaliter. Van Fortuna, FC Groningen, Sparta, FC Utrecht, Cambuur, Rangers en Heerenveen is relatief eenvoudig gewonnen. In razend tempo is de transformatie verlopen, na de drukke transferzomer. Pas nu wordt het lastig. Eerst Liverpool, zondag AZ-uit.

Trainer Alfred Schreuder ging onlangs niet in op de vraag of het elftal in potentie beter is dan de ploeg van voorganger Erik ten Hag. Zeker is dat al die vertrokken en gekomen spelers, goed voor ruim 210 miljoen aan inkomsten en 110 miljoen aan uitgaven, de selectie fors hebben gewijzigd. Schreuder heeft keuze. Mohammed Kudus was ook in 2020 hangende spits, thuis tegen Liverpool, maar hij viel geblesseerd uit. Hij was vorige week tegen Rangers de ‘ontdekking’ als aanvalsleider. Ajax verloor twee jaar geleden thuis door een eigen doelpunt van Nicolas Tagliafico. In de uitwedstrijd blunderde doelman André Onana. Opnieuw 1-0.

Ajax kan goed voetballen tegen Engelsen, hoewel het vaak fout afloopt. Op het uitspreken van de naam Tottenham geldt in Amsterdam nog steeds bijna een verbod. Bij Chelsea werd het van 1-4 nog 4-4, maar Liverpool lijkt Liverpool niet momenteel. Al is Ajax dus ook veranderd, zelfs ten opzichte van vorig seizoen. Toen was de groepsfase de helverlichte etalage van Sébastien Haller, met zijn tien goals in zes duels. Toch was er soms kritiek, want Ajax was afhankelijk van Haller, van het type spits dat ze bij Ajax al bijna vergeten waren. Nu is daar Kudus, met al zijn beweging, of anders Brian Brobbey. Veel beweging, terwijl Liverpool zonder Sadio Mané (vertrokken naar Bayern) juist minder beweegt.

Brede, vrijwel fitte selectie

Ajax heeft bovendien een brede, vrijwel fitte selectie. Neem de positie van rechtsachter. Ajax trok een rechtsback aan, de Mexicaan Jorge Sanchez, die in relatief weinig minuten een uitstekende indruk achterliet. Maar vooralsnog speelt Devyne Rensch, het talent dat een terugval kende en moeite leek te hebben om Noussair Mazraoui op te volgen.

Rensch geeft toe dat de concurrentie hem heeft geprikkeld. Hij is zo goed begonnen aan het seizoen dat hij in de voorselectie van Louis van Gaal voor Oranje zit. ‘Het is super lekker om zo aanvallend te voetballen als wij doen. Je weet dat buitenspelers de bal meegeven en de kwaliteit hebben om één tegen één duels te winnen.’

Een journalist stelde hem vorige week de onvermijdelijke vraag, na de 4-0 tegen Rangers. Of Ajax nu zo goed was, of Rangers zo slecht. ‘Wij waren goed. We hadden veel de bal, met veel geduld. Dan komen de kansen vanzelf. Niemand houdt ervan hoe wij spelen. We spelen echt aanvallend, zodat verdedigers veel keuzes moeten maken. En wij zijn goed op elkaar ingespeeld.’ Hoe het ook zij: zelfs een aangeslagen Liverpool, in een bruisend Anfield, is een ander verhaal dan Rangers.