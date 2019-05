Ajax houdt zijn oog op alle prijzen: ‘Wat we doen is bizar en uniek, maar we kunnen nog meer’

Het seizoen van het hallucinerende vergezicht krijgt een onvoorstelbare en in elk geval onvoorspelbare ontknoping. Ajax liet in Londen zijn lichtvoetige tiktakstijl volgen door een periode van verzet tot het uiterste, als variatie op veronderstelde kernwaarden van de club als dominantie en schoonheid.

De schoonheid bestond voor de gelegenheid ook uit stug verdedigen. Samen stoer en sterk zijn. Knokken. Precies zoals trainer Erik ten Hag had geëist, na de mislukte competitie vorig seizoen. Het moest beter met de mentaliteit, weerstand en verdedigende discipline. En het gaat beter, al omarmt Europa Ajax vooral om het soms oneindig mooie combinatiespel, om durf, variatie en technisch vermogen. Daarbij is Ajax met het door de geschiedenis zo verwante Barcelona de enige topclub in Europa met kans op drie prijzen, nu het seizoen zijn einde nadert.

Mei, de maand van de afrekening, was al bijna aangebroken in Londen, toen aanvoerder Matthijs de Ligt na de 0-1 bij Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League zijn gevoel verwoordde. Ajax, club uit het grote voetballand Nederland met de kleine financiële markt, is met iets unieks bezig is. De eindstrijd lonkt, 23 jaar na de laatste finale voor een Nederlandse club op het hoogste niveau, daterend uit een tijd dat financiële verschillen tussen clubs kleiner waren en het aantal buitenlandse vedetten per team beperkt was.

De Ligt: ‘Ja, het is zeker uniek. Wat we doen is bizar. Maar we kunnen nog meer. Dat is het mooie van voetbal. Er zijn nog zo veel dingen om voor te spelen. We dromen ervan om de finale te halen, maar het gaat stap voor stap. Eerst komt de bekerfinale. Dan de return tegen Spurs. Dan de competitie.’

De Ligt praat zoals hij opruiming houdt in de defensie. Beslist. Alleen al dat programma. Zondag 5 mei, Rotterdam: Ajax – Willem II, bekerfinale. Prijs 1. Woensdag 8 mei, Amsterdam: Ajax – Spurs, om de finale van de Champions League te bereiken. Zondag 12 mei, Amsterdam: Ajax – FC Utrecht, PSV voorblijven in de kampioensstrijd van de eredivisie. Woensdag 15 mei, Doetinchem: De Graafschap – Ajax, titel veiligstellen. Ten slotte, eventueel: 1 juni, Madrid: finale Champions League. Niets is onmogelijk en alles kan mislukken. ‘Het seizoen is heel mooi’, aldus De Ligt, die vrijwel zeker vertrekt bij Ajax, al is er een ‘theoretische kans dat ik blijf. Ik heb een contract bij Ajax.’

Valkuil

Drie uitduels op rij winnen in de knock-outfase van de Champions League; het was hoe dan ook een unieke en gedenkwaardige avond voor Ajax, al was het combinatievoetbal na rust ingeruild voor spel met te lange passing en legio balverlies. Memorabele momenten genoeg, nochtans. De verstilling bij Donny van de Beek bijvoorbeeld voordat hij scoorde. In de tweede helft woei de storm die Tottenham ontketende tegen de boeg van de defensie, zonder dat die kraakte. De Ligt: ‘In de top wordt meer gevraagd dan leuk voetbal. Dat laten we zien, door de manier waarop we vechten en strijden voor elke meter.’

Euforie als in Madrid en Turijn ontbrak logischerwijs, omdat daar de beslissing viel. Het is een van de valkuilen in de sport, te vroeg blij zijn. Daarbij is 0-1 een gevaarlijke stand. De Ligt: ‘Er zijn wel gekkere dingen gebeurd in voetbal. Wij verloren thuis van Madrid. Uit speelden we ze weg.’ Voor genieten is het te vroeg. ‘We moeten de focus houden. Zeker als verdedigers.’ Met Daley Blind vormt hij een steeds beter duo: ‘Tottenham heeft bijna geen kansen gehad. We zijn goed op elkaar ingespeeld, spelen veel met elkaar en voelen elkaar aan. We schreeuwen naar elkaar en motiveren elkaar.’

Doelpuntenmaker Donny van de Beek: ‘Het kan niet altijd mooi. We hebben echt goed verdedigd, we hebben laten zien dat we met zijn allen kunnen vechten en de boel dicht kunnen houden.’ Middenvelder Lasse Schöne: ‘We kunnen goed voetballen, maar in de tweede helft is vooral voor elke meter gevochten. Dat is een groot compliment waard.’

Zijnetje

Opnieuw scoorde Van de Beek, de man van looplijnen die opeens ergens opduikt, alsof hij even onzichtbaar is geweest en zichzelf op het juiste moment weer op het veld zet. ‘Het was een goede bal van Hakim (Ziyech, red.). Ik wachtte tot doelman Lloris naar de grond ging, bleef rustig en raakte de bal goed. Zijnetje, geloof ik. Dan kan de keeper er ook niet bij. Ik probeer steeds belangrijker te worden en loer op dat soort kansen. Ik heb er vertrouwen in dat het volgende week goed komt, thuis. Het publiek zal helemaal gek worden. We moeten dan proberen ons niveau van de eerste dertig minuten te halen.’

Want het onbevangen, vaardige spel blijft de grootste kwaliteit van Ajax. Het veld opstappen, de orkaan van geluid laten waaien en vrijuit voetballen. Schöne: ‘Of het nu kwart- of halve finale is, we laten het steeds zien. Dat is onze kracht. Anders zijn we niet trouw aan onszelf. We waren na afloop rustig in de kleedkamer, want we hebben niets. We gaan eerst naar de bekerfinale toewerken, want we willen alle prijzen winnen. En we willen allemaal spelen zondag.’

Van de Beek: ‘Ik heb de bekerfinale nooit gespeeld. Het is lekker om veel achter elkaar te voetballen.’ De Ligt: ‘Het is de eerste kans op een prijs. Die zullen we vol moeten aangrijpen.’