Ajax houdt met 9 man stand bij Chelsea – totale voetbalgekte in Londen

Joel Veltman krijgt rood. Beeld ANP

De voetbalhemel boven Londen trok dinsdag open, voor de openbaring van een wonderlijk spektakelstuk met eeuwigheidswaarde. Chelsea – Ajax, op 5 november 2019, was zo’n wedstrijd waarvan je over twintig jaar zegt: o ja, dat was toen, begin november 2019, aan Fulham Road in Londen. Ook door de ontnuchtering bij de Amsterdammers.

Een ongelooflijke wedstrijd: van 1-4 voor Ajax naar 4-4, van 11 tegen 11 naar 11 tegen 9 Ajacieden, na rode kaarten voor Daley Blind en Joël Veltman binnen één aanval. Bizar, de waanzin ten top. Zelfs met negen man bleef Ajax aanvallen. De 4-4 houden was een prestatie op zich, met nog twintig minuten te gaan na de reductie tot negen spelers.

Ajax heeft nu zeven punten in zijn groep van de Champions League, net als Chelsea en Valencia. De overwintering in de Europa League is bijna zeker, maar daarvoor doen ze het niet meer in Amsterdam. Ajax mag zich de rode kaarten zelf aanrekenen. De ploeg krijgt gemiddeld gesproken te veel en te snel kaarten.

Het was een cadeau om op die kleine perstribune van Stamford Bridge te mogen zitten, om alleen al het trappen van de bal te horen. Het was een traktatie om het perfecte gras te ruiken. Om de voetballers te horen praten met elkaar. Tegen elkaar. Te horen schreeuwen. Te zien tackelen. Rennen. Om de emotie op te snuiven. Om Chelsea nooit te zien opgeven, zelfs bij 1-4.

Het tempo was als een storm, terwijl het bijna windstil was. Het leek alsof iemand stiekem aan een versneller had gedraaid. De spelers zetten elkaar onder immense druk, maar beide ploegen voetbalden soms prachtig, met ragfijne combinaties. Het publiek, helaas zonder de sfeer van een vak vol Ajaxsupporters, zong, bewonderde en schold op de juiste momenten.

De trainers, vlak naast elkaar, handen meestal in de zakken. Frank Lampard in trainingsbroek, Erik ten Hag in uitgaanstenue. Ten Hag toonde bewonderenswaardig veel lef, door al zijn aanvallende parels op te stellen, voor de creatie van het voetbalfeest. Donny van de Beek als controleur op het middenveld met aanvalslust, Hakim Ziyech als tovenaar op 10, David Neres, Dusan Tadic en Quincy Promes voorin.

Tal van positiewisselingen van de aanvalsmachine stelden Chelsea voor voortdurende problemen tot de rust. Ajax was een carrousel waarop alleen de besten hun rondjes mochten draaien. Hoe dat ging, in die piepkleine ruimte. Van voet tot voet. Twee uitstekende ploegen, met de aanval als winnaar. Met het voetbal als winnaar.

Ja, het was jammer dat twee van de vier Amsterdamse doelpunten op naam van spelers van Chelsea kwamen. Aanvaller Abraham raakte de bal minimaal, na een vrije trap van Promes in de tweede minuut. Kort voor rust nam Ziyech een vrije trap vlak bij de hoekschopvlag fenomenaal, als in een kruising tussen de traptechniek van Van Hooijdonk en Messi. De bal zeilde over doelman Kepa, raakte de paal en vloog daarna via het gezicht van de keeper in het doel.

Daley Blind krijgt rood. Beeld REUTERS

Ziyech, op de centrale, aanvallende middenveldpositie bijna een spelmaker oude stijl, speelde ook de hoofdrol bij de 1-2. Zijn bijna nonchalant gegeven, splijtende pass vanaf de rechtervleugel was van Messiaanse proporties, op waarde geschat door de loopactie van Promes, die van dichtbij met het hoofd scoorde.

Dat was dus 1-2, want tussendoor had ook Chelsea gescoord. De dribbelaar Pulisic danste door het strafschopgebied en werd ten koste van een strafschop afgestopt door Joël Veltman. Jorginho benutte de strafschop ijzig kalm.

Bij rust was het dus 1-3, maar dat zei helemaal niets dinsdag. Chelsea gooide het tempo omhoog, alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Doelman André Onana verrichtte fraaie reddingen, waarna zelfs de 1-4 viel, na een onderschepping van Veltman en een aanval via Neres en Ziyech. Die gaf de assist op Van de Beek.

Zelfs toen was deze wedstrijd uit het plaatjesboek niet beslist, zeker na de 2-4 van aanvoerder Azpilicueta. Ajax raakte de bal steeds sneller kwijt en Daley Blind maakte een forse overtreding op Abraham. Scheidsrechter Rocchi gaf voordeel, waarna Veltman ongelukkig hands maakte. Zo konden Blind en Veltman allebei inrukken.

Jorginho benutte de strafschop en toen was het nog ruim twintig minuten te spelen. Het was niet te houden: Ten Hag wisselde Ziyech en Neres voor verdedigers Álvarez en Schuurs. Chelsea maakte via invaller Reece James de 4-4. Een treffer van Azpilicueta werd nog afgekeurd vanwege hands en zelfs met negen man kreeg Ajax twee kansen. Het was ongekend, op deze avond van de waanzin.