Ajax herstelt zich van kater tegen Roma en wint voor 20ste keer KNVB-beker

In een wat rommelige, redelijk open finale met af en toe sprankeling vergde Vitesse veel van Ajax. Toch won Ajax zijn eerste van twee nationale prijzen, drie dagen na de uitschakeling in Europa.

Beker binnen, na de 2-1 tegen Vitesse, gevierd met een enthousiast rondedansje van de selectie en een koddig sprintje van Davy Klaassen met matchwinner David Neres, gearmd als boezemvrienden. En het kampioenschap voor de ploeg van trainer Erik ten Hag is een formaliteit, mogelijk over een week gevierd tegen AZ.

Ajax heerst in Nederland, net als in het vorige seizoen dat tot het einde is uitgespeeld, 2019. Al bood Vitesse redelijk tegenstand zondag, zeker in fysiek en tactisch opzicht, en mocht het tot de blessuretijd hoop koesteren op de tweede bekerwinst na 2017.

Pas in de 91ste minuut scoorde David Neres met een keurig diagonaal schot van dichtbij, na een voorzet van Ryan Gravenberch en een door Sébastien Haller gewonnen kopduel. De bal viel perfect voor de voeten van de Braziliaan. In zekere zin was de treffer een straf voor de onbesuisde overtreding waarmee Jacob Rasmussen vijf minuten eerder Neres’ voorganger Antony uit het veld schopte. Scheidsrechter Björn Kuipers gaf terecht rood. Na de 2-1 resteerde nauwelijks nog tijd voor Vitesse, al stelde Riechedly Bazoer doelman Maarten Stekelenburg nog op de proef met een vrije trap.

Uittocht

Ajax herstelde zich in mentaal opzicht van de uitschakeling in de kwartfinales van de Europa League, donderdag bij AS Roma. De oogst in het ‘tussenjaar’, zoals directeur voetbalzaken Marc Overmars het seizoen aankondigde, mede vanwege de uittocht van belangrijke spelers en de invloed van corona, is bijna maximaal te noemen.

Al blijft de vroege uitschakeling in de Champions League een pijnpunt voor het ambitieuze Ajax, dat tevens verzuimde van Roma te winnen. Opvallend was dat Ajax na rust fitter oogde, ondanks de inspanning van donderdag. ‘Ik ben trots op de veerkracht van de ploeg’, aldus Ten Hag.

Het was een heerlijke, zonnige avond van de ontknoping van het toernooi, waarbij de schaduw langzaam over het veld trok en kansen uit gedegen spel zich geregeld aandienden. Veel kansen voor Ajax, af en toe eentje voor Vitesse, dat zijn beste fase in het eerste kwartier had. Precies als verwacht verliep het duel in zekere zin. Snelle dribbels van uitblinker Antony, puik keeperswerk van routinier Remko Pasveer.

Ja, het was ook een rommelige finale, met veel balverlies, veel overtredingen ook, soms grof van aard. Ook dat is het gevolg van de aanpak van Vitesse, dat tegenstanders ontregelt in de 3-5-2-opstelling van trainer Thomas Letsch. Vitesse is de verrassing van het seizoen en bewees goed te kunnen voetballen tegen de nationale top, al viel het qua voetbal tegen zondag en verloor Vitesse net als eerder in Amsterdam voor de competitie met 2-1.

David Neres, het middelpunt van de Ajaxvreugde, zorgde in blessuretijd voor de winnende treffer. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Geluksgevoel

Alleen het volk ontbrak voor de totale ervaring, voor die heerlijke sfeer van zo’n finale, het geluksgevoel van zo’n dag, met een muur van supporters van beide ploegen achter de doelen, met neutralen op de lange zijden. Maar er was in elk geval een eindstrijd, in tegenstelling tot vorig seizoen. Een spannende wedstrijd bovendien waarin de verrassing lang op de loer lag.

Vitesse vormde zich dit seizoen mooi naar de denkbeelden van Letsch, die zijn beste spelers vrijheid geeft en ze harmonieus en met beleid laat aanvallen. Niet met overdreven veel risico’s, wel met overtuiging. Bazoer en dribbelaar annex spelmaker Oussama Tannane mogen uitblinken. Beiden stelden teleur. Maar eerst is het een zaak van achterin dichttimmeren.

Ajax was beter, zeker vanaf de twintigste minuut, combineerde soms snel en opende de score toen de dynamische Ryan Gravenberch bij de tweede paal was vrijgelaten om de bal met links heerlijk in het doel te jagen. Zes minuten later al viel de gelijkmaker. Lisandro Martinez liet zich eenvoudig aftroeven door de sterke aanvaller Armando Broja, wiens voorzet voor Lois Openda was. Zo was het 1-1 bij rust.

Speerpunt

In de tweede helft viel Vitesse ver terug en liet Ajax diverse mogelijkheden onbenut om het duel eerder te beslissen dan in blessuretijd, met Antony als speerpunt. De Braziliaan is getruct, pingelde lekker, dreigde en schoot veelvuldig. In de slotfase demarreerde hij in volle sprint langs de zijlijn, waarna zijn ren op grove wijze werd onderbroken door Rasmussen, wiens been bij de sliding veel te hoog geheven was.

Het bleek de inleiding voor de nederlaag. Zo won Ajax de KNVB-beker voor de 20ste keer, met een belangrijke rol voor de tieners Gravenberch, Jurriën Timber en Devyne Rensch. Het is trouwens een mooie tocht geweest. Gewonnen van FC Utrecht, PSV, AZ, Heerenveen en Vitesse.