Ajax heeft geen moeite met Willem II

Lisandro Martinez zet Ajax op een 2-0-voorsprong. Willem II werd gemakkelijk verslagen: 5-0. Beeld ANP

Het was een even eenzaam als veelzeggend beeld in de lege Johan Cruijff Arena: Remko Pasveer die ver voor zijn doel, in een soort niemandsland, zag hoe Ajax zich makkelijk ontdeed van Willem II (5-0). Niet één serieuze redding hoefde de 38-jarige doelman te verrichten.

Ajax won eenvoudig, nadat het in de eerste twintig minuten het verschil al had gemaakt, en ging vrolijk door waar het dit seizoen al langer mee bezig is: doelpunten maken en nauwelijks doelpunten tegen krijgen. De cijfers zijn indrukwekkend: 48 voor, 2 tegen, al morste Ajax al negen punten dit seizoen.

De ploeg van trainer Erik ten Hag had veel meer doelpunten kunnen maken tegen Willem II, maar nam wat gas terug, of voetbalde minder geconcentreerd, toen het na iets meer dan twintig minuten al 3-0 stond. Door de overwinning vergrootte de koploper het gat naar nummer twee Feyenoord tot vier punten.

Vervroegd

Ajax - Willem II was de vervroegde aftrap van de vijftiende speelronde in de eredivisie. Na de loting voor de Champions League in de zomer hielden de Amsterdammers er rekening mee dat de laatste groepswedstrijd tegen Sporting Portugal, aanstaande dinsdag, weleens beslissend kon zijn om te overwinteren op het hoofdpodium van Europa. Elke extra dag rust was meer dan welkom.

Voetballen op donderdag in plaats van zaterdag was een soort voorzorgsmaatregel, wetende dat Ajax de knock-outfase van de Champions League de afgelopen twee jaar in de laatste groepswedstrijd misliep. Atalanta Bergamo en Valencia verwezen de ploeg van Ten Hag, die de Europese topclubs zo graag wil ergeren, naar de Europa League, de tweede competitie van Europa.

Hoe anders is de situatie nu. Met vijf overwinningen uit vijf wedstrijden drijft Ajax op een roze wolk langs de Europese velden. Als groepswinnaar staat er dinsdag tegen Sporting Portugal, dat al zeker is van de tweede plek, niet veel meer op het spel dan prestige. En een winstpremie van 2,9 miljoen euro.

Zo begon Ajax goed aan de feestmaand december, die traditioneel geen feestmaand is voor de Amsterdammers. Zodra pakjesavond in het zicht komt, trad de afgelopen jaren bij Ajax het verval in, leidend tot uitschakeling in de Champions League en puntverlies in de competitie.

Schamel

Willem II was een fijne opponent voor Ajax. De Tilburgers begonnen het seizoen fris en voortvarend, en vonden zich zelfs even terug op plek twee, maar peurde uit de laatste zeven wedstrijden twee schamele punten. Waar Sparta afgelopen zondag (0-1 verlies) lang in de wedstrijd bleef tegen Ajax door enkel te verdedigen en niet eens aan aanvallen te denken, was het treffen met Willem II na iets meer dan twintig minuten van alle spanning ontdaan.

Willem II wilde compact verdedigen, maar probeerde Ajax bij momenten ook onder druk te zetten. Het kenmerkt de ploeg van trainer Fred Grim, die als keeper 125 keer het doel van Ajax verdedigde en het dna wellicht nog een beetje in zich heeft. Voor de lege tribunes in de Arena kwam van beide niet veel terecht.

Ajax begon geconcentreerd, vooral toen opperste concentratie vereist was. De bal ging snel van links naar rechts en vice versa. Daley Blind en Dusan Tadic zette na een kwartier een aanval over links op, waarna de bal via Edson Alvarez aan de rechterkant bij Antony belandde. De manier waarop de Braziliaan de bal met links in de verre hoek krulde, verdiende een vol stadion en uitzinnige supporters.

Gevaarlijkst

Als vaker dit seizoen was de rappe aanvaller de gevaarlijkste Ajacied. Heerlijk waren de balbehandelingen, explosiviteit op de eerste meters en het samenspel met rechtsback Noussair Mazraoui, al kun je die eigenlijk geen rechtsback noemen, zo vaak als hij zich aan het front meldt.

Acht minuten later was de klus geklaard door Ajax, dat zich in de laatste thuiswedstrijd nog had stukgebeten op het dapper verdedigende Go Ahead Eagles (0-0). Lisandro Martinez reageerde het meest accuraat nadat de bal na een hoekschop in het strafschopgebied was blijven liggen. Anthony maakte zijn tweede doelpunt door de bal verdekt vanaf de rand van het strafschopgebied binnen te schieten.

Daarmee had Ajax, dat na rust temporiseerde, het beste wel laten zien. Heel even leefde de ploeg van Ten Hag nog op in de tweede helft. Binnen een paar minuten bepaalden Davy Klaassen en de ingevallen Danilo de eindstand op 5-0.