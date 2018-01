Ajax heeft aan kwartiertje goed voetbal genoeg om Feyenoord te verslaan: 2-0

'Een gedrocht', schreef deze krant over Feyenoord-Ajax. 'Een flipperkast is een oase van rust vergeleken met dit snelwegvoetbal.'



Woorden van gelijke strekking drongen zich op na het treffen in de Arena. Weer won Ajax, toen met 1-4, nu met 2-0. Logisch, want dat heeft gewoon de betere selectie. Technisch beter, vernuftiger in balbezit, meer snelheid en veel meer bravoure. Dat het spel zo kwaliteitsarm was, moest dus eigenlijk vooral de thuisclub zich aantrekken.



De zege kwam in een vloek en een zucht tot stand tijdens een fase na rust van hooguit een minuut of tien met eindelijk de juiste positiewisselingen op de flank, wat zuiverheid in de passing en doeltreffende acties van middenvelder Van de Beek en spits Huntelaar. Ajax trekt een sterke serie door (22 punten in de laatste acht duels), maar had een misschien nog veel grotere mentale dreun kunnen uitdelen aan koploper PSV.