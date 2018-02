Ajax haakt af in titelrace met gelijkspel - terwijl het de druk op PSV juist wilde opvoeren

Verloren seizoen

In de slotfase had Dani de Wit een traditie in stand kunnen houden door te scoren bij zijn debuut. Nu miste hij net, op aangeven van invaller Younes. Ziyech: 'ADO heeft welgeteld één keer op doel geschoten, bij ons wilde de bal er niet in. ADO hield zeven man consequent achterin op één lijn en toch kregen we kansen. De afronding was matig en dat kunnen we onszelf verwijten. Naarmate de tijd begon te dringen, werden we minder geduldig.'



Ajax dreigt opnieuw de balans te moeten opmaken van een verloren seizoen. Aarzelend constateert Ziyech dat coach Ten Hag wel degelijk andere accenten legt dan Keizer. Maar hij formuleert ook het grootste dilemma van Ajax. 'We krijgen nauwelijks goals tegen en verliezen niet meer. Ten Hag laat ons op een andere manier druk zetten. Maar in bijna elke wedstrijd zitten fasen, waarin we de tegenstander niet onder druk kunnen krijgen.'



Het maakt Ajax steriel en voorspelbaar. Nog een zinnetje in het betoog van Ziyech stemt tot nadenken. Het bij de strot grijpen van een tegenstander - hoog druk zetten in jargon - is niet langer het devies. 'Dat kunnen we niet een gehele wedstrijd volhouden.'