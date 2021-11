Ajax geeft tegen Sparta geen kansen weg dankzij onopvallende steunpilaar Martinez

Ajacied Lisandro Martinez (l) zit op de huid van Sparta-spits Emanuel Emegha. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

‘Dit was mijn zwaarste wedstrijd ooit,’ verzucht Emanuel Emegha na Sparta-Ajax (0-1). ‘In arbeid leveren, in duelleren vooral.’ Wie de door veel grote clubs begeerde Sparta-spits interviewt, moet, in de regel, omhoog kijken. De 18-jarige Emegha is 1 meter 95 lang. Met de wedstrijd wordt hij peziger, hij investeert flink in zijn lijf, met als plan ooit een toptransfer te maken.

Maar Emegha legde het even eerder constant af tegen Ajax-verdediger Lisandro Martinez, die twintig centimeter kleiner is. Dat was vervelend voor Sparta, want de boel met tien man dichtzetten en hoge ballen naar Emegha rossen, was het speelplan. Emegha over Martinez: ‘Hij kan hoog springen, goed timen, maar is ook sluw. Net voordat ik wilde springen kreeg ik een duwtje in mijn rug.’

Martinez scoorde als een van de weinige Ajacieden een ruime voldoende zondagmiddag op een bitterkoud, bijna leeg Kasteel, vier dagen nadat hij op bezoek bij Besiktas voor 20.000 Turkse toeschouwers kundig defensiewerk had gelardeerd met een assist en voorassist. De 23-jarige Argentijn steekt al bijna een jaar in een uitstekende vorm, maar wordt zelden besproken.

Kunstgras

Ook zondag zijn het coach Ten Hag en aanvoerder Tadic die na afloop van de qua vermaak armoedige wedstrijd de aandacht grijpen. Ze mopperen flink op het kunstgras dat in het Sparta-stadion ligt. ‘Een schandaal, dat kutgras’, vond Tadic, die voor het enige doelpunt tekende. ‘Voetballers zijn er vijftig procent slechter op.’

Martinez was dat dus niet. Dat Ajax pas twee tegendoelpunten in de eredivisie incasseerde, en pas drie in de Champions League moet voor een belangrijk deel op zijn conto komen. Maar de internationale topspits Erling Haaland (1 meter 94) was ervoor nodig om de schijnwerpers meer richting de gedrongen Argentijn te laten verschuiven. De bejubelde Noor had tijdens Ajax-Borussia Dortmund een lastige avond tegen de bijna foutloze Martinez. Al even stoïcijns opereert de verdediger, inmiddels vast selectielid bij het Argentijns elftal, tegen spitsen van minder faam.

Dat bewijzen ook de cijfers van statistiekenbureau Opta. Van alle Ajacieden dit seizoen tekent Martinez voor de meeste intercepties, balheroveringen en gewonnen duels (over de grond én in de lucht), maar verstuurt hij ook de meeste passes. Na zijn, veel vaker uitgelichte, kompaan centraal achterin Jurriën Timber doet hij dat het nauwkeurigst. Hoewel zijn bijnaam ‘de slager’ luidt maakt hij gemiddeld per wedstrijd maar een overtreding, het minst van alle Ajax-verdedigers.

Uithangbord

Martinez is daarmee een geweldig uithangbord voor zijn vorige club met de fascinerende naam Defensa y Justicia waarvan Ajax hem in 2019 voor zeven miljoen euro kocht. De man uit Gualeguay (zeshonderd kilometer boven Buenos Aires) moest even geduld hebben in Amsterdam. Met de meer gereputeerde Daley Blind en Nico Tagliafico was de concurrentie hevig. Mede door de taalbarrière maakte hij er extern geen melding van dat dit hem zwaar viel. Zijn omgeving hield hem voor dat zijn tijd zou komen.

Die begon halverwege vorig seizoen en strekt zich uit tot het heden. Blind staat nu linksback, Tagliafico zit op de bank.

Martinez is geen spektakelspeler, ook buiten het veld valt hij nauwelijks op. Op Instagram toonde hij zich bijna kinderlijk verheugd met zijn honderdste wedstrijd voor Ajax. ‘Het betekent veel voor me en ik ben echt trots dat ik deel heb uitgemaakt van zoveel wedstrijden voor deze fantastische club. Let’s go for many more!’

Martinez, die recentelijk bijtekende, kent een bescheiden achtergrond. Moeder en vader hadden twee banen om het hoofd boven water te houden. Het grote Newell’s Old Boys uit Rosario wilde hem opnemen in hun internaat, maar Lisandro wilde bijdragen aan het gezinsinkomen als metselaar. Tot zijn vader hem tijdens zijn werk beetpakte en zei: ‘Zie je dat dit niks voor jou is, idioot? Pak je spullen, je toekomst ligt in Rosario’. ‘Dat zal ik nooit vergeten. Ik was twaalf of dertien jaar,’ vertelde Martinez aan nieuwsagentschap Efe.

Op maat

‘Licha! Licha!,’ sisten zijn ploeggenoten zondagmiddag als ze diepgingen en Martinez aan de bal kwam. Een op maat gesneden dieptepass op Mazraoui of Tadic volgde. Maar de bijnaam van Martinez klonk ook toen de kopsterke Sparta-verdediger Beugelsdijk in de slotfase mee naar voren kwam. Direct schoof Martinez naar de rijzige Spartaan toe.

Zeker als aanvallers Haller (ziek) en Antony (licht geblesseerd) ontbreken, en vormgevers Blind, Berghuis en Tadic een mindere dag hebben is het prettig voor coach Ten Hag om te kunnen bouwen op de stabiele Martinez. ‘We hebben niets weggegeven,’ stelt de coach na afloop voor de zoveelste keer dit seizoen vast.

Sparta-spits Emegha onthult nog wel een vuil trekje. ‘Hij geeft soms een elleboogje als er niemand kijkt. Dat hoort erbij. Dit zijn de beste lessen voor mij. Hier leer ik heel veel van.’