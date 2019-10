Ajax figureert in PSV-show tijdens eerste live-uitzending van vrouwencompetitie

Voor het eerst is zondag een duel in de eredivisie voor vrouwen live op televisie uitgezonden. Koploper PSV won gemakkelijk bij Ajax, maar voor een fluitconcert hoefden de Amsterdamsen niet te vrezen.

Nee, de man in het shirt van Victoria Pelova is niet de vader van Victoria Pelova. Hij is zelfs geen oom. De man in het shirt van Victoria Pelova heet Patrick Holleman. Hij is een fan van Victoria Pelova, dat wel. Zij is voetballer van Ajax.

Holleman heeft al 25 jaar een seizoenkaart bij Ajax, afdeling mannen. Sinds het gewonnen EK van 2017 rolde hij ook in het vrouwenvoetbal. Hij ging naar de ploeg onder 19 jaar kijken en daar zag hij Victoria Pelova, een pingelaar, een dribbelaar die inmiddels A-international is. ‘Zij is een speler voor wie je naar het stadion gaat.’

Dat heeft hij gedaan, op deze zonnige zondag, als Ajax in de topper van het vrouwenvoetbal PSV ontvangt. Een bijzondere wedstrijd, al is het maar omdat voor het eerst in de historie een duel in de hoogste competitie voor vrouwen rechtstreeks op televisie komt, bij Fox Sports. Bij de mannen gebeurde dat al tegen het einde van de jaren zestig, een jaar of vijftig geleden, zo’n live-optreden.

‘Ik ben heel blij dat Victoria voor Ajax is komen voetballen, want ik kan natuurlijk geen supporter van ADO zijn.’ Dat was haar vorige club. Maar Pelova is zondag een figurant in de show van PSV, bij de opvoering van Joëlle Smits en Katja Snoeijs met name, twee aanvallers die snelheid paren aan techniek en scorend vermogen. Ze scoren allebei twee keer.

Nieuwe doelgroep

Holleman staat op de tribune met een groepje anderen in traditioneel Ajaxshirt, als meest luidruchtige deel van de supporters. Het is verder vrij stil rond het veld op de Toekomst, terwijl PSV het elftal van Ajax ontmantelt. Hier is de nieuwe doelgroep verzameld die nog geen maniertjes heeft, nog geen liedjes paraat voor iedere speler.

Een vrouw is verbaasd dat ze de dopjes van haar flesjes frisdrank moet inleveren. Alsof zij iets op het veld zou gooien. Hoe verzinnen ze het? Alleen de supporters die ook naar de mannen gaan, hebben al liedjes. Ze gaan meestal over Joden, of over Amsterdam en de poep op de stoep. Soms zingt één jongeman. Niemand doet dan mee.

Ajax verliest dik (1-4) van een veel beter PSV, een jong elftal dat koploper is in de eredivisie, met nu zes punten voorsprong. De topper is in de etalage gezet. Dat kan ook makkelijk, omdat het Nederlands elftal van de mannen pas in de vroege avond speelt in Wit-Rusland en de eredivisie vrijaf is.

Kaartjes zijn gratis. Alleen aanmelden via internet is nodig. Het complex is vol, met 2.500 kijkers, met een wat surrealistisch decor van oneindig veel hijskranen. Op een van de parkeerplaatsen is een tentoonstelling van vrachtauto’s en zo. Vooral mannen zijn daar verzameld. Op de Toekomst is het aan de gezinnen. Vaders, moeders. Kinderen. Velen van hen hebben zin in patat/friet. De geur hangt overal.

‘We willen onze doelgroep benaderen. Twee papa’s, twee mama’s. Maakt niet uit. Ouders in alle vormen en maten, met kinderen’, zegt de manager vrouwenvoetbal van Ajax, voormalig international Daphne Koster. ‘Dit is laagdrempelig. Het is de eerste stap naar Ajax. We willen de vrouwenploeg positioneren. Ze kunnen het merk Ajax versterken.’ De marketing rond het elftal, de afdeling sociale media, alles krijgt een impuls.

Ajax heeft het rond de vrouwenploeg goed voor elkaar, in zijn algemeen gesproken. Een jaarbegroting van 1,5 miljoen euro, sinds dit seizoen een cao voor de speelsters, die zich fulltime met voetbal kunnen bezighouden.

Tv-tijd

Fox Sports zet twaalf camera’s in, want om de sport goed in beeld te brengen, zijn meerdere invalshoeken prettig en eigenlijk zelfs noodzakelijk. Het was ook een van de overwegingen van de NOS om nog afwachtend te zijn bij het in samenvatting uitzenden van de competitie, een stap die logisch lijkt na de finaleplaats op het WK voor landenploegen. Een van de belangrijkste opdrachten is: de competitie ontwikkelen. Dan is tv-tijd gewenst. De NOS is voornemens elke week een samenvatting uit te zenden van een duel in de eredivisie.

Enfin, Ajax dringt aan na rust, PSV beslist het duel via het tweede doelpunt van Katja Snoeijs. Even later scoort ook Joëlle Smits voor de tweede keer, na een prachtige pass van Snoeijs. Smits heeft nu tien doelpunten gemaakt in zes eredivisieduels.

Niemand op de tribune fluit Ajax uit na de 1-4. De kinderen verzamelen zich langs de lijn, om handtekeningen te vragen aan de Ajaxvrouwen. Een meisje van een jaar of 6 zegt tegen haar moeder: ‘Ik heb de mascotte een high five gegeven.’ Ze oogt volstrekt gelukkig.