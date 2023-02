Ajax en PSV uitgevoetbald in Europa: zelfoverschatting in een land van voortdurende uitholling

Luuk de Jong scoort de 1-0 voor PSV tegen Sevilla. Beeld Thomas Bakker / Pro Shots

Je kon voorspellen wat aanvoerder Dusan Tadic zou zeggen in stadion An der alten Försterei in Berlijn, na de uitschakeling en een opstootje dat Ajax als slechte verliezer wegzette. Ajax was beter tegen Union. Hoezo dan, beter? 3-1 verloren, uitgeschakeld voor de Europa League. Blunders gemaakt.

Ja, 70 procent balbezit, maar in de Europese top draait het allang niet meer om balbezit, hoe afzichtelijk het voetbal van defensieve elftallen soms ook is. Het gaat erom wanneer je de bal hebt, waar, en vooral wat je ermee doet. Dat was te weinig bij Ajax, dat nauwelijks kansen creëerde.

Bij Ajax ligt zelfoverschatting op de loer, als onderdeel van het club-dna, en een opstootje, als slechte verliezers, ach, dat stelt in de ogen van Tadic niets voor. Hoort erbij. Trainen op strafschoppen? Was niet nodig, vond trainer John Heitinga, want daarvoor zou alles al zijn beslist. Dat klopte dan weer wel.

Kwartiertje opportunistisch aanvallen

Terwijl het zelfvertrouwen bij Ajax nooit ver weg is, voetbalde PSV juist te bescheiden tegen Sevilla, door in het eerste uur de indruk te wekken dat het wegwerken van een achterstand van 3-0 een kwestie is van een kwartiertje opportunistisch aanvallen op het eind. Het bleef derhalve 2-0 na een hectische slotfase, waarna ook PSV’ers zich slechte verliezers toonden. Een toeschouwer die door Roald Dahl pafferig zou zijn genoemd, overschatte zichzelf schromelijk door het veld op te stappen en de 1,94 meter lange doelman Marko Dmitrovic aan te vallen, hetgeen tot zijn kansloze aftocht leidde, en een te vrezen straf voor PSV bovendien.

De uitschakeling van de topclubs heeft ook te maken met een verwrongen besef van realiteit. Ajax denkt te vaak dat het beter is dan de ander, PSV weet in zijn hart dat het juist niet goed genoeg is. Dat kan komen door de voorbereiding van de trainers, maar er is sowieso één gemene deler: de voortdurende uittocht van talent holt de elftallen kwalitatief uit, bij PSV zelfs voordat in recente jaren een kampioenschap werd gewonnen of een Europese prestatie geleverd die beklijft.

Walhalla

Kijk, daar liep Cody Gakpo tijdens de rust, de beste speler van de eredivisie tot hij in januari naar Liverpool vertrok. Hij nam donderdag afscheid van zijn publiek, dat een schitterend spandoek fabriceerde waarop stond dat hij een echte Eindhovenaar was.

Dat is hij ook, maar zelfs deze echte Eindhovenaar was vertrokken naar het walhalla, de Premier League, voordat een landstitel was gewonnen. Noni Madueke verdween in zijn kielzog naar Chelsea. PSV had geld nodig. Dat lot werkt door in Europa, met af en toe een uitzondering. Toen bij Ajax trainer Erik ten Hag en een lichting talent tot elkaar kwamen, mede dankzij een paar goede zetten op de transfermarkt, stond daar opeens een Europees topelftal. Maar de prestaties van seizoen 2018-2019 zetten Ajax meteen in het schijnsel, op de markt van kooplustigen. De clubkas liep vol, ten koste van het elftal.

En Feyenoord dan, dat afgelopen seizoen een Europese finale bereikte, onder meer door twee keer van Ajax’ plaaggeest Union Berlin te winnen? Dat was buitengewoon knap, maar wel in een nieuw, derde Europees toernooi, de Conference League, in feite voor de clubs 65 tot 96 van Europa. De ambitie mag, nee, die moet hoger liggen, hoe moeilijk ook in de kleine markt van een groot voetballand. Feyenoord maakt stappen, het elftal is nu doorgedrongen tot de achtste finales van de Europa League, één treetje hoger in de hiërarchie van de toernooien dan de Conference League.

Opleidingsland

Ten Hag intussen kuste Manchester United weer tot leven. Hij nam twee spelers mee van Ajax (Antony en Lisandro Martinez) en eentje van Feyenoord (Tyrell Malacia), voor bijna 175 miljoen euro. Nederland kent zijn plaats: opleidingsland en doorgangshuis. Even proeven van het voorafje, dan snel elders aan de dis voor de hoofdmaaltijd. Oud-Ajacied Antony viel in en maakte de beslissende goal van United tegen Barcelona, een paar minuten na de 3-1 van Danilho Doekhi van Union in Berlijn. Ook een oud-Ajacied, een van de tientallen bovenmodale Nederlandse profs in het buitenland. Ze zijn niet te houden of gewoon toe aan avontuur.

Ten Hag, de beste trainer van Nederland de laatste jaren, is inmiddels dichtbij zaligverklaring in Engeland. Gelukkig voor Nederland werken Arne Slot (Feyenoord) en Pascal Jansen (AZ) op ongeveer dezelfde wijze. Spelers dienen fit te zijn, hard te werken en bescheiden te blijven. Ze proberen dominant te voetballen, maar alleen als dat kan. Ze strijden tot het eind en vinden zichzelf niet bij voorbaat beter dan de ander.

PSV wil bij de beste 32 clubs van Europa horen. Ajax ziet zichzelf liefst nog een trede hoger klimmen, hetgeen de uitschakeling bitter maakt, nu nog 48 clubs in Europa meedoen. Vooralsnog blijft het op de coëfficiëntenlijst, op grond waarvan de Uefa startbewijzen uitdeelt, uitkijken voor Portugal, om de zeker gewaande tweede startplaats in de Champions League in 2024 te verzilveren. Portugal is nog met drie clubs actief, waarvan Benfica bijna verzekerd is van de kwartfinales van de Champions League.

Zo was het een moeilijke avond, met een zwart randje door het optreden van een jongen van 20 jaar, die naar het schijnt ondanks een stadionverbod was binnengedrongen in het stadion van PSV. Hij benadrukte de problemen met supporters in Nederland. Ook hun gedrag stemt tot nadenken.