Ajax en Oranje geven Nederlands voetbal weer aanzien. Van Gaal: ‘Ajax leukste elftal om naar te kijken in Europa’

Bondscoach Ronald Koemen kijkt op de kleine, zeshoekige plaatjes waarop de namen staan van iedereen die ooit een interland voor Nederland heeft gespeeld. Beeld Klaas Jan van der Weij

Terwijl Ajax zich in Londen voorbereidde op de halve ­finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur, kwamen in Zeist tal van oud-internationals en (voormalig) bondscoaches bij elkaar. Onder toeziend oog van onder anderen Louis van Gaal en Ronald Koeman werd op de KNVB Campus de Oranje Wall of Fame onthuld, waarop alle oud-internationals en ex-bondscoaches een plekje hebben gekregen.

Dat gebeurde niet geheel verrassend met een glimlach en in een sfeer van optimisme. Ga maar na: het Nederlands elftal bereikte onverwachts de eindronde van de zogenoemde Nations League, de Oranjevrouwen plaatsten zich voor het WK en zijn deze zomer in Frankrijk een van de outsiders. Aanvoerder Virgil van Dijk (Liverpool) en spits Vivianne Miedema (Arsenal) werden afgelopen weekend in Engeland verkozen tot beste speler en speelster van het seizoen.

En in de Champions League heeft Ajax de harten veroverd van voetballend Europa, met een plek in de halve finale als voorlopig resultaat. ‘Ook ik had niet verwacht dat een Nederlandse club zich binnen een paar jaar weer met de absolute Europese top zou kunnen meten’, zegt bondscoach Koeman. De prestaties hebben Ajax en het Nederlands voetbal in breder perspectief hernieuwd aanzien gegeven.

Val gebroken

‘Ajax en Oranje hebben het Nederlands voetbal weer op de kaart gezet’, aldus Van Gaal. Want nog niet zo lang geleden was het crisis in voetballand Nederland. Oranje miste twee eindtoernooien (EK 2016 en WK 2018), de clubs vlogen vaak kansloos uit Europa en bij de bond was het voortdurend onrustig op de burelen. Waar zou de vrije val eindigen?

De doorbraak van toptalenten als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong en de ontwikkeling van spelers als Memphis Depay en Van Dijk brak de val. Beetje bij beetje krabbelde het Nederlands voetbal op. Al is er volgens Van Gaal nooit sprake geweest van een crisis. ‘Opeens moesten we naar Duitsland, terwijl we in Nederland de beste infrastructuur en opleiding hebben. Ik ken geen enkel land waar per stad meer sportparken zijn dan hier. En ik ben overal geweest, dus ik kan het weten.’

Van Gaal schrijft de opleving liever toe aan de golfbeweging van het talent dat zich aandient. De ene keer zijn het er meer, de andere keer minder. ‘Nu is er weer een heel grote lichting met bovengemiddelde kwaliteiten. Daar ligt het aan.’

Ernie Brandts ontdekt zijn naam op een van de plaatjes. Beeld Klaas Jan van der Weij

Toch is er wel degelijk wat veranderd. De intensiteit van de trainingen werd verhoogd. Bij Oranje begon Koeman te bouwen aan een nieuwe ploeg, smeedde een eenheid en bracht het plezier terug. Ook lift hij mee op de successen van PSV en met name Ajax. Laatstgenoemde club trok de portemonnee voor ervaren spelers Dusan Tadic en Daley Blind en brak met het salarisplafond.

Koeman: ‘Daarmee is niet gezegd dat het normaal is wat Ajax nu presteert, maar feit is dat de club afgelopen zomer duidelijke keuzes heeft gemaakt en is gaan veranderen.’ Daar profiteert ook Oranje van. Waar Ajax in de eredivisie wedstrijden op 80 procent kan afdoen, worden de grenzen van de spelers in de Champions League voortdurend verlegd. ‘Het is geweldig voor het Nederlands voetbal.’

Oranje profiteert al van de successen van Ajax, meent ook Van Gaal. Hij wijst op de ontwikkeling van De Ligt en De Jong. Zij vervullen bij Oranje dezelfde rol als bij hun club, die als een tierelier draait. ‘Ajax is op dit moment het leukste elftal om naar te kijken in Europa.’

In de ogen van Koeman maken de spelers nog altijd het verschil. Hij sluit zich aan bij Van Gaal dat er in de voetballerij daarom altijd sprake is van een golfbeweging. ‘De golf gaat nu nog omhoog, maar kan ook snel weer een dalende lijn inzetten.’

Positieve sfeer

Voor nu prijst hij zich gelukkig met het talent dat zich aandient, de positieve sfeer rondom Oranje en zegetocht van Ajax door Europa. Op de avond dat de ploeg van trainer Erik ten Hag Juventus uitschakelde in de Champions League, was hij te gast bij FC Porto tegen Liverpool, de andere kwartfinale. Daar merkte hij dat het Nederlands voetbal weer aanzien geniet. ‘Vooral door de manier van spelen. Daarvan waren de bondscoach van Engeland, Zwitserland en Portugal onder de indruk.’

Heeft het Nederlands voetbal de crisis achter zich gelaten? Koeman is voorzichtig. ‘Misschien is er nooit een crisis geweest, misschien is die nog niet definitief naar de achtergrond verdwenen. Belangrijker vind ik dat er op dit moment heel veel muziek in het Nederlands voetbal zit.’