Ajax, dat dankzij Onana zo aanvallend kan spelen, zal zijn geschorste doelman intens missen

Zijn naam valt bijna nooit als eerste in het rijtje uitblinkers, maar Ajax zal het gemis van de geschorste doelman André Onana voelen.

Bij Ajax gaat het meestal over doelpunten, over aanvallers, of over voetballers die er niet meer zijn. Frenkie. Donny. Matthijs. Abdelhak. Voornamen volstaan. Het gaat niet vaak over de doelman. Ja, die doet mee, als een van de elf. De ene doelman is beter dan gemiddeld, zoals de huidige directeur Edwin van der Sar de beste was. De ander is gewoon aanwezig, zoals Heinz Stuy vroeger, man van drie gewonnen Europese finales met nul tegendoelpunten.

André Onana is, zonder hoofdrol in dagelijkse beschouwingen, de beste doelman van de eredivisie. Rustig, gezegend met atletisch vermogen. Imposante gestalte. Sterk. Goed op de lijn, heersend voor het doel. Groots in één tegen één. Hij durft lang te blijven staan en vertrouwt op zijn reactie na de actie van de aanvaller. Daarbij is hij sympathiek. De schorsing voor een jaar wekt ook meelij. Een groot sportman verdwijnt van het podium door een verboden pilletje dat niets helpt bij het keepen.

Kenners achten de kans klein dat het beroep van Ajax bij het sporttribunaal Cas iets uithaalt. De Uefa was duidelijk in het verdict. De speler is verantwoordelijk voor verboden stoffen in zijn lichaam. Directeur Van der Sar begreep best dat het ongeloofwaardig klinkt, dat verhaal van Onana, die bij Ajax bekendstaat als sloddervos.

In de eredivisie krijgt Onana doorgaans weinig te doen, maar in toppers en Europese wedstrijden is de keeper van groot belang voor Ajax. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Per ongeluk

Dat hij uitgerekend op 30 oktober per ongeluk een pilletje van zijn vrouw pakte, een vochtafdrijvend middel dat ze gebruikte na een zwangerschap, en dat uitgerekend op die dag een onaangekondigde controle plaatsvond, waarbij het verboden middel furosemide is gevonden.

In de roemruchte geschiedenis van doping zijn te veel vreemde verhalen opgedist om onvoorwaardelijk te geloven in een vergissing. Zo bezien valt de uitspraak van de tuchtcommissie nog mee, waarin sprake is van onopzettelijk gedrag. Vandaar één jaar, op een maximum van vier jaar.

Alles kan. Furosemide om andere doping te maskeren. Of om snel gewicht te verliezen. Onana is aan de stevige kant. Wie zegt niet dat hij even snel wat kilo’s wilde verliezen? Van der Sar kan het zich niet voorstellen, bij zo’n topatleet. Van der Sar wees ook de suggestie van de hand dat Ajax in de transferperiode een doelman had moeten kopen, vooruitlopend op een schorsing. Dan zou het meteen zijn gegaan over een mogelijk vertrek van Onana, want niemand had een dopingzaak voorspeld. Onana wilde voor het seizoen al vertrekken, maar mede door corona bleef de belangstelling beperkt.

Van der Sar sprak vertrouwen uit in de drie andere doelmannen en noemde Maarten Stekelenburg als eerste. Een naam uit het verleden, die sinds zijn vertrek bij Ajax in 2011 vaak reserve was in het buitenland. Hij is 38 jaar en de keren dat hij speelde dit seizoen maakte hij een redelijke indruk, maar hij is geen schim van Onana.

Kjell Scherpen is een grote kerel, maar in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht, door Ajax gewonnen met 5-4, maakte hij een onzekere indruk. Dominik Kotarski’s optredens zijn ook niet onvergetelijk tot nog toe.

Tijdrekken

Eén blunder beging Onana dit seizoen, bij Liverpool, toen hij de bal liet gaan en Jones uit een moeilijke hoek scoorde in de Champions League. Een cruciale fout, dat wel, want daardoor was Ajax gedwongen thuis te winnen van Atalanta en dat mislukte. En er zijn ook nog steeds supporters die Onana de schuld geven van de uitschakeling in de laatste seconde door Tottenham in de halve finale van de Champions League in 2019, omdat scheidsrechter Brych zijn tijdrekken zat was.

Sowieso kost de schorsing Ajax miljoenen. Onana is normaliter tot halverwege volgend seizoen geschorst en toucheert een miljoenensalaris. Een transfer in de zomer is onwaarschijnlijk, terwijl Ajax dan mogelijk een nieuwe doelman moet kopen. Maar dat is de langere termijn. Op korte termijn gaat Ajax hem vooral missen, al krijgt hij vaak niets te doen in de eredivisie. In Emmen was hij vrijwel alleen bezig met rekken en strekken.

Maar Ajax kan zo aanvallend voetballen, met ruimte in de rug, omdat Onana zo goed is, ook voor het doel. Tegen Lille bijvoorbeeld, vorig jaar in de Champions League, won Ajax met 3-0 en met 2-0, maar beide uitslagen waren geflatteerd. Ze kwamen mede tot stand dankzij geweldig keeperswerk van Onana, die vaak een bal klem pakt waartegen anderen net een handje krijgen. Uitgerekend deze maand speelt Ajax in de Europa League weer tegen Lille, dat beter in vorm is dan vorig seizoen.

Onana is een wezenlijk onderdeel van de spelstrategie van Ajax. Zo van: het komt wel goed, want Onana is er nog. Ze zullen hem missen.