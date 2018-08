Ajax dankt de VAR voor minimale zege bij VVV-Venlo

Foto ANP Pro Shots

Briljant was het optreden van Ajax vier dagen geleden in eigen stadion tegen Standard Luik (3-0) waardoor de club doordrong tot de play offs voor de Champions League. De competitieoptredens verlopen vooralsnog minder florissant. Voor het treffen met de Belgen werden punten verspeeld thuis tegen Heracles (1-1), vanavond op bezoek bij VVV-Venlo had het zonder videoscheidsrechter mogelijk zelfs verloren, ook al was het er lang oppermachtig.

Kort voor rust keurde arbiter Blom een doelpunt van VVV-speler Samuelson af na het bekijken van de beelden. De Noorse nieuwkomer had Ajacied Tagliafico kortstondig vastgehouden. Ongeveer een uur later gaf hij Ajax een strafschop, omdat de videoscheidsrechter een duwfout van VVV- verdediger Janssen op Ajax-spits Huntelaar had opgemerkt. Blom ging daar na zijn gang naar de zijlijn, waar een videoscherm stond waarop hij de herhaling kon aanschouwen, in mee. Tadic trapte de strafschop tegen de touwen, waarna Ajax een slotoffensiefje van de thuisploeg weerstond.

Foto ANP Pro Shots

Legio kansen

Ajax kreeg overigens legio kansen, voor rust vooral dankzij fijne steekpasses van Ziyech en Tadic. Huntelaar, Neres en Labyad lieten de buitenkansje keer op keer onbenut. Soms door eigen toedoen, soms door een ingreep van de uitstekende VVV-doelman Unnerstall.

Labyad viel al in de 26 e minuut in voor Neres, die na een sprint naar zijn hamstrings greep. Ajax miste daardoor een belangrijke, razendsnelle angel in het aanvalsspel. Labyad, overgekomen van FC Utrecht, was matig op dreef.

VVV hield de poort na rust beter gesloten, waardoor Ajax zich vooral moest verlaten op afstandsschoten. Tadic, Ziyech en Mazraoui bleken erin bedreven, maar wederom onderscheidde de imposante Unnerstall zich, ditmaal met atletische sprongen. De Duitse doelman was vorig seizoen al een attractie in de eredivisiestadions en staat sinds deze zomer ondercontract bij PSV dat hem uitleende aan de Limburgse buurman.

Op de strafschop van Tadic had hij echter geen antwoord, waardoor Ajax met de schrik vrijkwam.