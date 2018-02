Ajax creëert kans op kans bij PEC Zwolle, maar wint slechts met 0-1

Ajax heeft ons nog lang in leven gehouden John van 't Schip

De dribbels van Frenkie de Jong, met wapperend haar oprukkend vanuit de laatste linie, via het middenveld tot in de aanval, zijn een lust voor het oog. De slimheid van Neres blijft opvallend. Invaller Eiting, vervanger van de geblesseerde Schöne, onderscheidt zich met gave passing. Kluivert pingelt ontspannen, al is hij lang niet altijd effectief. De passes van Ziyech zijn fraai. Dan is daar ook nog de onverzettelijkheid van de verdedigers Veltman en De Ligt of de snelle aanpassing van de uitstekende Argentijnse linksachter Tagliafico, wiens shirtje bijna ouderwets in het broekje zit. Spits Klaas-Jan Huntelaar maakt nog steeds belangrijke doelpunten, al heeft hij dan de neiging om kansen te missen waarvoor hij vroeger zijn hand niet omdraaide.



Het was onbegrijpelijk dat Ajax slechts met 1-0 won, want Zwolle had op een paar acties na vrijwel niets in te brengen. Het elftal van trainer John van 't Schip is aanmerkelijk minder dan voor de winterstop, toen PEC zich de verrassing van de eredivisie mocht noemen. 'Ajax heeft ons nog lang in leven gehouden', concludeerde Van 't Schip. 'We liepen te veel achter de bal aan, terwijl we die juist zelf willen hebben. De flair ontbrak. Die moet terug, want die heeft ons veel gebracht.'