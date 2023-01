Ajax-coach Schreuder direct na afloop van gelijkspel tegen Volendam ontslagen

Schreuder (midden) tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Volendam in de Johan Cruijff ArenA. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Als reden noemt Ajax het vele puntenverlies en het gebrek aan ontwikkeling van het team. Schreuder (50), voorheen al anderhalf jaar assistent van de succesvolle Erik ten Hag, had een contract tot 2024. Zo'n serie van zeven duels op rij zonder zege was niet meer voorgekomen sinds 1965. Schreuder kreeg zijn elftal niet aan de praat, verloor het vertrouwen van het publiek en was ook omstreden bij de spelersgroep, die vorige week nog sprak over de noodzaak van andere dynamiek in de groep.

‘Na de drie wedstrijden in november zonder zege hebben we ook al geëvalueerd’, aldus algemeen directeur Edwin van der Sar. ‘Toen zijn aanpassingen gedaan. We dachten de herstart te beleven. Dat is niet gebleken.’ Schreuder maakte de selectie wat kleiner en besloot iets dichter op de groep te zitten met zijn coaching.

Het is alsnog snel gegaan met het ontslag. De clubleiding wilde deze week René Meulensteen, een oude bekende van Van der Sar, aan de staf toevoegen, om een andere dynamiek te bewerkstelligen. Ajax heeft een op papier niet zo moeilijke serie duels te gaan, waarin Schreuder zichzelf mogelijk had kunnen redden. Het gelijkspel tegen Volendam is hem echter fataal geworden. Ook de door hem meegenomen Duitse assistent Matthias Kaltenbach vertrekt. De assistenten Michael Reiziger en Richard Witschge houden de training vrijdag. Op die dag bepaalt Ajax wie zondag bij Excelsior op de bank zit.

Kampioen Ajax, dat verreweg het meest te besteden heeft in Nederland, staat vijfde in de eredivisie. Van der Sar: ‘Het is een pijnlijke beslissing, maar een noodzakelijke. Door het WK was er een vroege en lange winterstop. Alfred kreeg de tijd en hield ons vertrouwen om zaken te veranderen en te verbeteren. De afgelopen weken werd steeds duidelijker dat hij het tij niet kon keren, terwijl wij van mening zijn dat hij ondanks de vele transfers een sterke een kampioenswaardige selectie tot zijn beschikking had.’

Verzet tegen leegloop

Schreuder verzette zich voor het seizoen, nadat hij als opvolger was aangesteld van Erik ten Hag, tegen de massale leegloop van de selectie. De vertrekkers, onder wie Antony, Lisandro Martinez, topschutter Sebastién Haller en Ryan Gravenberch, leverden Ajax meer dan 200 miljoen op; eveneens een record.

De nieuwe technische managers Gerry Hamstra en Klaas Jan Huntelaar, opvolgers van de vanwege grensoverschrijdend gedrag vertrokken Marc Overmars, kregen lof toegezwaaid voor het snel aantrekken van talloze nieuwelingen. Dat veranderde toen het grote publiek die spelers te zien kreeg. Ajax won geen enkele topwedstrijd, op de duels in de Champions League tegen Rangers na. Het heeft in de competitie ‘slechts’ twee keer verloren, van PSV en AZ, maar door liefst zeven gelijke spelen is de achterstand op koploper Feyenoord al zeven punten. Sinds 22 oktober is niet meer gewonnen in de competitie.

Ajax is vooral een stuurloos schip. Er is geen technisch directeur. De spelers toonden reeds hun onvrede over de staf, ook in een gesprek met mentaal begeleider Joost Leenders. Van der Sar: ‘We kijken ook in de spiegel. In de zomer zijn veel goede spelers weggegaan. Misschien te veel. De tien die terugkwamen, hebben minder niveau. We begonnen goed, maar er is de klad ingekomen. Ook deze wedstrijd tegen Volendam heeft de ommekeer niet kunnen bewerkstelligen. Ik miste ook de honger bij de spelers, om de wedstrijd ten koste van alles over de streep te trekken.’