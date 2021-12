Ajax-coach Erik ten Hag staat open voor overstap naar buitenlandse topclub, ‘maar ik ben niet op jacht’

Hij is gegroeid als trainer en krijgt van alle kanten erkenning voor de prestaties en het vaak oogstrelende spel van Ajax. Dit seizoen zou weleens het laatste van Erik ten Hag in Amsterdam kunnen zijn. ‘Ik heb voldoende competenties om de uitdaging van een buitenlandse topclub aan te gaan.’

Halverwege het interview geeft Ajax-coach Erik ten Hag glimlachend aan de krantenkop ‘Ten Hag klaar voor de volgende stap’ te vrezen. Maar hij is daarover toch vrij duidelijk. ‘Ik denk zelf wel dat ik er klaar voor ben. Die uitdaging zou ik graag aangaan.’

Die volgende stap is, voor de helderheid, een buitenlandse topclub. ‘Maar ik ben er niet op jacht naar. Als straks blijkt dat die stap er nooit komt, zal ik niet zeggen dat mijn trainerscarrière mislukt is. Maar ik denk dat ik voldoende competenties heb om die uitdaging uit te gaan.’

Het is geen vreemde uitspraak, eerder eentje die vrij laat over zijn lippen komt. Ten Hag is nu bijna vier jaar hoofdtrainer in Amsterdam. Hij loodste Ajax in 2019 al bijna naar de finale van de Champions League, eindigde driemaal bovenaan in de competitie, won tweemaal de beker en onder zijn leiding werden spelers tientallen miljoenen waard.

Om te zoenen

En de klad zit er bepaald nog niet in, integendeel. De eerste seizoenshelft verloopt vooralsnog in velerlei opzicht om te zoenen, met kwalificatie voor de knock-outfase van de Champions League al na vier duels in de tas (‘dat voelt als een landstitel’) en bovendien geregeld oogstrelend voetbal, met de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund (4-0) als absoluut pronkstuk.

Misschien dat hooguit de puntenoogst in de competitie een tikje tegenvalt, want ondanks het bizarre doelsaldo van 48 doelpunten voor en 2 tegen morste Ajax al negen punten en volgen Feyenoord (een verliespunt meer) en PSV (twee verliespunten meer) op korte afstand.

Ten Hag laat er geen twijfel over bestaan waar zijn prioriteit momenteel ligt: bij Ajax, waar hij nog steeds ‘happy’ is. Dat hij gaat praten over contractverlenging in Amsterdam ‘is best denkbaar’.

Nog steeds evalueert de 51-jarige Tukker zichzelf elke dag. ‘Het is een ervaringsvak, ook de trainer moet elke dag verbeteren, en net als de spelers dagelijks in de spiegel kijken. Wat ging goed? Wat ging minder goed? Wat moet ik verbeteren?’

Beter overzicht

Na vier jaar merkt hij dat hij vooral een beter overzicht heeft gekregen, weet hij beter ‘hoe de hazen lopen’ in de complexe wereld van het voetbal. ‘Ik weet processen steeds beter te sturen, te begeleiden. Het trainersvak is breed. Zeker bij een club als Ajax, nu we echt weer bij de top-15 á -20 van Europa zitten. Soms heb je de rol van trainer, soms die van manager, er komen ontzettend veel aspecten op je pad. En dan zijn er in de huidige wereld nog tal van bijzaken die er allemaal omheen zitten.’

Door de jaren heen durft hij zich meer uit te spreken. Logisch, zijn status is gegroeid. Zijn naam wordt genoemd als er bij een topclub als Manchester United een trainer wordt ontslagen. ‘Dat is erkenning.’

Toch praat hij liever over zijn selectie, die klopt van A tot Z al moet Ajax ook op de transfermarkt ‘altijd aanvallend blijven spelen,’ vindt de trainer. Ten Hag wil alleen spelers die direct iets toevoegen zoals een jaar geleden lukte met de komst van spits Sébastien Haller, thans gedeeld topscorer in de Champions League. Met name van Brian Brobbey, die afgelopen zomer van Ajax naar RB Leipzig trok, is hij gecharmeerd. Zoals hij contact houdt met vele spelers die vertrokken en nu elders op een dood spoor zitten. ‘Neem Donny (van de Beek, bankzitter bij Manchester United, red.). Dat vind ik hard. Doodzonde. Nog geen kans gehad, dan stokt ook de ontwikkeling. Af en toe steek je die een hart onder de riem.’

Hij houdt een dergelijk scenario voor aan jonge Ajacieden die talmen met contractverlenging. ‘Ieder mens snapt dat je als topsporter je grenzen wil verleggen. Als je die mentaliteit niet hebt, dan hoor je hier ook niet. Maar wanneer ga je dat doen en bij welke club? Wat is je drijfveer? Dat denkproces probeer ik op gang te brengen.’

Dichter bij elkaar

Hij neemt zijn tijd op de vraag of dit de beste selectie is waar hij mee gewerkt heeft. ‘Als je het allemaal bij elkaar optelt, zou dit de beste selectie kunnen zijn. Maar of het elftal ook beter is dan in 2019 is… dat is moeilijk. In de breedte ligt het nu dichter bij elkaar. Als je de trainingen ziet bij de spelers die niet spelen, dat is van een ontzettend hoog niveau.’

Vaker dan in andere jaren moet hij gevestigde namen teleurstellen, omdat ze niet starten, zoals Davy Klaassen en Nicolás Tagliafico. ‘Dat is niet moeilijk, dat hoort erbij. Ze worden goed betaald. Maar ik snap heel goed dat het voor bijvoorbeeld Tagliafico moeilijker te begrijpen is. Toch geeft hij elke dag gas, komt zelfs bij me om te vragen hoe hij, hoewel hij niet speelt, het team kan helpen. Dat vind ik geweldig.’

Je continu aanpassen aan de omstandigheden. Dat is ook nodig bij een buitenlandse topclub, weet Ten Hag. ‘Je moet je inleven in de voetbalcultuur én de sociale, emotionele cultuur. Zonder je eigenheid te verliezen.’