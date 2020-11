Ajax boekt moeizame zege tegen Midtjylland na hectiek rond corona

Met alle spelers rond de doellijn kan Midtjylland de 2-0 van Dusan Tadic niet voorkomen. Beeld BSR Agency

Ach, eigenlijk begreep niemand het verhaal helemaal, hoe het nu kon dat Ajax maandag met slechts 17 man naar Jutland vloog en dinsdag uiteindelijk vrijwel iedereen gewoon beschikbaar was, toen het uur des oordeels was aangebroken. Ryan Gravenberch, André Onana, Dusan Tadic en Davy Klaassen behoorden aanvankelijk tot de groep die niet mocht spelen vanwege een positieve coronatest.

Hertesten volgden en warempel, Gravenberch, Onana en Tadic voegden zich maandagavond laat weer bij de groep, gekomen met vliegtuig 2. Negatief testresultaat op zak. Davy Klaassen arriveerde dinsdag met vliegtuig 3, vrij kort voor de wedstrijd, en begon daarom op de bank.

Directeur Edwin van der Sar vroeg zich hardop af hoe je hierop beleid kan maken. Positief, negatief. Test hier, test daar. Zijn fouten gemaakt in het laboratorium? Gaat het om verschillen in zogenoemde restwaardes van het virus? Hij hoopt binnenkort meer te weten over het wel en wee van de test. Het trainerschap in coronatijd vraagt daarbij improvisatievermogen en geduld, zo was al genoegzaam bekend.

Aanvalsgolven

Enfin, de wedstrijd ging gewoon door, want voetbal is een snee brood voor het aan huis gekluisterde volk. Voetballers zijn doorgaans blij dat ze mogen voetballen. In het kleine stadion was een geselecteerd groepje supporters toegelaten dat staccato klapte bij de aanvalsgolven van de thuisploeg, alsof de mensen telkens opnieuw werden opgewonden als hun favorieten de middenlijn overstaken.

Het was op de avond waarop de herfstkou intrad ook fijn om zo dicht op het veld te zitten, om te horen hoeveel trainer Erik ten Hag vergt van zijn stem om spelers bij de les te houden, om te roepen wie wie moet oppakken, om aan te sporen tot noodzaak in de omschakeling. Het was nodig ook, want Ajax liet zich af en toe overrompelen, al bleef de schade dan beperkt.

Het ging eigenlijk te goed voor Ajax, qua doelpunten, afgezet tegen het verre van bijzondere spel. Binnen 13 minuten was het 0-2, wat een kussen had moeten zijn om stoten in het verdere verloop van de wedstrijd op te vangen. Het bleek eerder een kussen om af het toe het moede hoofd te ruste te leggen. Ajax leed weer te veel balverlies om van een goede wedstrijd te kunnen spreken. Zeker in de slotfase was het chaos troef en werden ballen wild en lukraak weggetrapt.

Al bij de eerste aanval scoorde Antony met een gave schuiver, op aangeven van Dusan Tadic. De 0-2 ontstond na een knullige terugspeelbal van de Denen, waarna Ajax van een meter of zeven een indirecte vrije trap mocht nemen. Tikje Quincy Promes, uithaal Tadic, over de muur die vrijwel de hele breedte van het doel afdekte, maar kansloos was door de hoogte. 0-2, net als vorige week in Italië, en net als toen werd het nog moeilijk, al nam Ajax nu wel de zege mee naar huis.

Opvallende schutter

Tadic was de aanvalsleider, een van de beteren dinsdag, geflankeerd als hij was door Antony en Promes, die op de flank kans krijgt om zijn vorm te hervinden. Lassina Traoré, de opvallende schutter van de laatste weken, was reserve. Daley Blind was weer controleur op het middenveld, Lisandro Martinez vormde het verdedigingscentrum met Perr Schuurs.

Ajax gaf alleen veel te veel ruimte weg aan het gevarieerde elftal van Midtjylland, dat veel fysieke kracht en loopvermogen herbergt en telkens vrij snel het middenveld overstak. Uit een zo’n aanval, opgezet door de stijlvolle Cajuste, een van de spelers die eens miljoenen moet opleveren, schoot voormalig aanvaller van Heerenveen Dreyer knap in.

Klaassen verving Ekkelenkamp in de rust, om meer balans te krijgen op het middenveld. Gaandeweg nam Ajax de wedstrijd weer enigszins in de hand, al hing de dreiging van de 2-2 in de kille avondlucht. Antony scoorde nog met een fijne dribbelgoal na een fijne pass van Mazraoui, Van der Sar stond op van zijn stoel en riep ‘lekker boys’ door zijn mondkapje, maar na een minuut of twee had de VAR uitgezocht dat het buitenspel was.

Ajax won en heeft net als Atalanta Bergamo vier punten in de groep, al vijf punten minder dan het ongenaakbare Liverpool. Vrijwel zeker maken Ajax en de Italianen uit wie met Liverpool naar de achtste finales gaat. Als Ajax corona op afstand weet te houden, is die kans best groot, met Midtjylland en Atalanta nog als bezoekende clubs in Amsterdam.