Ajax boekt 'lelijke overwinning’ tegen PEC Zwolle

Daley Blind (Ajax) kopt op aangeven van invaller Noa Lang de verlossende 2-1 binnen, keeper Diederik Boer (PEC Zwolle) kan de bal niet stoppen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ajax – PEC eindigde in 2-1. Ajax reageerde opgelucht, bijna euforisch zelfs. De energieke invaller Klaas Jan Huntelaar, die het publiek opzweepte, juichte dat het een aard had en zwaaide wild van uitzinnige vreugde. Ajax, dat door absentie van Hakim Ziyech en Frenkie de Jong zijn creatieve hart miste, wendde het onheil af in de slotfase door de laatste krachten aan te spreken.

Zwolle was woedend en teleurgesteld om de late tegentreffer, om het gerommel in het strafschopgebied dat aan het doelpunt van Daley Blind voorafging, bij een opstootje tussen Kingsley Ehizibue en Dusan Tadic of een mogelijke overtreding op Thomas Lam. Zwolle was onderhand op een puntje gaan rekenen.

‘Het was een lelijke overwinning, maar in de titelrace kan dat heel belangrijk zijn’, analyseerde trainer Erik ten Hag. Het inhaalduel leek te eindigen in 1-1, toen de debuterende invaller Noa Lang, een brutaaltje pur sang, in het naspel van een hoekschop de bal op het hoofd van Blind legde en Ajax de achterstand op koploper PSV tot twee punten reduceerde, zoals het in het draaiboek stond. Ten Hag: ‘Noa heeft het afgedwongen, hij verdiende het in te vallen.’

Op laatste benen lopen

Op een avond van laag tempo was vooral de tweede helft van Ajax ondermaats. Voor rust was het spel eveneens traag, doch de tegenstander gevaarloos. Toen strooide Tita Tovenaar Tadic met geweldige passjes en scoorde hij voor de negentiende keer in de eredivisie. Het leek alsof Ajax op zijn laatste benen liep en dat kan de ploeg zich niet permitteren, want Ajax heeft in de laatste fase van het seizoen, bij de strijd op drie fronten, juist eerste benen nodig.

Voetballen op woensdag, 18.30 uur, als menigeen op de tribune te laat is om zijn stoeltje in te nemen. Werk, andere besognes. Het duel was verschoven omdat Ajax tegen Real Madrid voetbalde in de Champions League. Het was de gelijkmakende beurt die Ajax nodig had om het verschil met PSV terug te brengen tot twee punten. Precies het verschil dat al bij aanvang van de winterstop op het bord stond.

Nog negen duels zijn te spelen. Het eindspel is begonnen. Komend weekeinde: VVV – PSV, AZ – Ajax. Daarna een serie interlands, dan op 31 maart Ajax – PSV. Voordeel voor PSV: de voorsprong, het overzichtelijke programma. Ajax is zwaarder belast. Ajax speelde zijn 44ste officiële wedstrijd van het seizoen, negen meer dan PSV; drie extra bekerduels en zes Europese ontmoetingen. En Ajax speelt nog minimaal drie keer meer tot het einde van het seizoen: de kwartfinales van de Champions League en de bekerfinale.

Zakaria Labyad, eindelijk in de basis, is bepaald geen Ziyech, al was zijn voorzet op de 1-0 prachtig: bijna uit stand, vanaf rechts, waarna Tadic vanachter Younes Namli opdook en de bal ineens achter doelman Diederik Boer volleerde. Boer was vervanger van Mickey van der Hart, die bij het vangen van een harde voorzet een vinger blesseerde. Ten Hag verving Labyad na ruim een uur door Veltman, waarna Noussair Mazraoui naar het middenveld opschoof. Veltman heeft spelritme nodig, nu Mazraoui in de eerste kwartfinale is geschorst.

Terechte gelijkmaker

Zwolle, dat voor rust weinig anders deed dan tijdrekken, kwam na rust verdiend gelijk. Het positiespel van Zwolle was uitstekend en het elftal speelde Ajax bij vlagen alle kanten op. Aanvoerder Matthijs de Ligt had al een paar keer redding moeten brengen, maar bij die ene aanval na bijna 80 minuten had Ajax geen verweer. De prachtige pass van Younes Namli, de voorzet van de altijd mee opstomende Ehizibue, het afronden van Vito van Crooij, het was allemaal even fraai. Maar niet genoeg, uiteindelijk.

‘Wij domineerden in de Arena. Dat was mooi. De gelijkmaker was terecht’, aldus trainer Jaap Stam van Zwolle, die het jammer vond dat zijn ploeg twee keer een doelpunt incasseerde na een voorzet van de flank. Hij vond ook dat scheidsrechter Lindhout had moeten fluiten voor een overtreding op Lam, vlak voor de treffer. En Van Crooij kreeg rood en kan dus niet spelen komend weekeinde. ‘Mede daarom waren wij gefrustreerd over het verplaatsen van de wedstrijd. Nu is hij geschorst tegen Excelsior.’