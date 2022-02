Ajax blijft tegen Benfica steken op 2-2 na opwindend duel in Lissabon

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic is sterker dan Gilberto van Benfica. De wedstrijd in Lissabon eindigde onbeslist: 2-2. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Uitdoelpunten tellen niet meer dubbel bij gelijke stand over twee duels. In die zin schoot het niet op met die 2-2. Ajax is wel beter dan Benfica. Alleen is beter zijn niet doorslaggevend in voetbal. Typerend op deze doldwaze avond was de 2-2 van de Portugezen, waardoor Ajax voor het eerst dit seizoen niet won in de Champions League.

Centrale verdediger Jurriën Timber was mee naar voren getrokken, om de beslissing te helpen afdwingen. Hij probeerde met een schwalbe een strafschop te versieren, waarna Benfica counterde en via invaller Jaremtsjoek scoorde, omdat doelman Remko Pasveer vrij lang nodig had om op te staan na een gepareerd schot. Zo bleef Ajax in de slotfase met enige mazzel overeind, terwijl het de wedstrijd al had kunnen beslissen.

Zelfs als Ajax als team minder voetbalt dan gewoonlijk, zijn daar van die fases die in het prentenboek mogen. Hakjes, dribbels, passes, versnelling of juist vertraging van tempo, wisseling van flank. Het leven is momenteel verrukkelijk, voor wie bij Ajax voetbalt. Of voor al die duizenden uit heel Nederland die naar Lissabon waren getogen om het totaalvoetbal van Ten Hag te aanschouwen, gespeeld door mannen in een shirt met de kleuren van de rust van reggae en de gekte van carnaval.

Sprankelende wedstrijd

Hoeveel ook fout ging, bij allebei de ploegen, de wedstrijd sprankelde, omdat Benfica zich niet neerlegde bij de voetbaltechnische en tactische overmacht van Ajax. In die laatste fase rukten de Portugezen steeds gevaarlijk op, meestal na balverlies van Ajax.

Ajax is nochtans een hecht, echt team, door Ten Hag met geduld geknutseld. Geboetseerd door harde labeur, door te slijpen en te meten. Het liep woensdag niet eens zo denderend. Het mooie is dat Ajax altijd de aanval zoekt en het voetbal omhelst. Noussair Mazraoui is het toonbeeld van de moderne verdediger. Als Ryan Gravenberch, die de voorkeur kreeg boven Davy Klaassen voor iets meer verdedigende zekerheid, eenmaal op snelheid ligt, de bal aan de voet, is hij niet bij te houden. De strakke passing van Steven Berghuis, ballen die het gras scheren, is bijzonder. Of het scorende vermogen van Sébastien Haller, in beide doelen zelfs deze keer; in het goede doel zijn elfde. Of de verdedigende en opbouwende kracht van Timber, met Lisandro Martinez de dam in de defensie. Ajax speelt pressievoetbal als de beste. Het is bijna een verwurging van de tegenstander soms.

Heel diep beneden, vanuit de nok van het stadion waar de pers is genesteld, voltrok zich in het prachtige schijnsel van het Estádio da Luz hoe dan ook een meeslepend spel, met doelpunten, schitterende passes, chaos en onverantwoord gedrag rond Martinez, wiens hoofd tegen dat van landgenoot Otamendi knalde. Een paar keer werd Martinez opgelapt, om in elk geval de rust te halen, en daarna bleef hij gewoon voetballen.

Overzicht en gratie

En dan Antony. Zo goed in vorm is de Braziliaan. In de eerste minuut gebeurde het meteen. Pok, balletje tussen de benen van Weigl door. Antony is een sensatie momenteel. Dat trucje was overigens niet meteen een aanzet tot veel meer, omdat Benfica vooral afwachtte. Dankzij de pressing van Ajax viel de 0-1. Mazraoui, weer zo goed, als verdediger, schakel in de opbouw en soms bijna als spits, met zijn overzicht en gratie, ontfutselde de bal aan Grimaldo, combineerde met Antony en zette perfect voor. Dusan Tadic nam de bal na de stuit heerlijk op de slof, met rechts.

Snel was het gelijk, in het naspel van een hoekschop, toen Jan Vertonghen profiteerde van uitglijden van Mazraoui, laag voorzette en Haller de bal verkeerd raakte. Eigen doelpunt. Maar zo’n tegenslag lijkt Ajax nauwelijks te deren. Gewoon doorgaan, met het gevoel sterker te zijn; 1-2 dus, na de sublieme voorbereiding van Antony op rechts, de harde, lage voorzet van Steven Berghuis vanaf links. Haller kwam voor Vertonghen en scoorde, na de redding van doelman Vlachodimos, zeer knap met links.

Al voor rust had het duel beslist kunnen zijn, maar Edson Alvarez raakte de paal na een geniaal passje van Antony. Na rust waren ze veel feller, die van Benfica, en gooiden ze meer fysiek in de strijd, omdat ze dat middel zagen als mogelijke ontregeling van Ajax. Opwindend was de strijd en op grond van werklust was de 2-2 verdiend. Ajax speelt op 15 maart thuis, in een poging voor het eerst sinds 2019 minimaal de kwartfinales te bereiken.