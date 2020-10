Ajax blijft kansrijk na 2-2 in Bergamo

Ajacied Lassina Traore worstelt met Cristian Romero van Atalanta. Beeld EPA

Het mooie, het bijzondere van Ajax blijft de flair, de lust tot aanvallen, de durf, het combinatiespel dat voetbal tot zo’n fijn, rustgevend, vreugdevol spel kan maken, terwijl voor het goede te weinig lukte. Zelfs in de slotfase, toen Ajax zich tevreden had kunnen stellen met 2-2, bleef de jacht op de zege geopend, al lag ook de nederlaag op de loer.

Tot voetballende vrijdenkers leiden ze jongens met dromen op in Amsterdam, en zo is ook de scouting ingericht. Het duel, met een afloop vlak voor ingang van de avondklok in coronagebied, leverde Ajax na de nederlaag tegen Liverpool in elk geval het eerste punt op.

Het elftal heeft lang niet meer de kwaliteit van twee jaar geleden. De restauratie duurt nu eenmaal eeuwig bij Ajax, door de voortdurende uitstroom van talent. Flitsen van het spel dat de liefhebbers twee jaar geleden verrukkelijke momenten bezorgde, waren opnieuw te zien. Flitsen. Groter is de kwetsbaarheid, die zich dinsdag uitte in spelers die te gemakkelijk de bal verspeelden, wat tot kilometers onnodig loopwerk leidde, en in een defensie die piepte en kraakte.

Ajax vindt ze niet altijd, de pareltjes in de vijver, maar het zoeken houdt nooit op. Ook spelers die van buiten komen hebben vaak iets speciaals. Neem alleen al die heerlijke pass, dat met tegeneffect vallende balletje van linksachter Nicolas Tagliafico op David Neres, wiens lage voorzet in de 38ste minuut leidde tot de 0-2 van Lassina Traoré. Een ideale tussenstand bij rust, tegen een moeilijke tegenstander, de verrassing van het Italiaanse voetbal de laatste jaren.

Tja, Traoré, die vijf keer scoorde in Venlo, bij de 0-13 van zaterdag tegen VVV. Een krachtige spits. Geen geweldige technicus, geen man die de bal langdurig vasthoudt, een spits zelfs die twijfels oproept over zijn plafond. Maar wel een werker, een snelle kerel, een bezeten prof, met zijn kleurrijke zweetbandje in groen, geel en rood, waarmee hij zijn straatarme vaderland Burkina Faso op de kaart zet. Hij kreeg een strafschop na 28 minuten, toen Robin Gosens het been hoog hief en de bal wegwerkte. Scheidsrechter Skomina zag gevaarlijk spel. Dusan Tadic schoot raak.

Het zat Ajax best mee tot de rust, met 0-2. Beide ploegen gunden elkaar veel ruimte op het veld, door hun offensieve opstelling. Ajax met David Neres en Antony aanvallend op de vleugels, met Traoré als spits, met Tadic op 10. Atalanta, vorig seizoen geraakt tot de kwartfinales met het spectaculaire spel vol druk naar voren, stak het veld gemakkelijk over en leek op weg naar het eerste doelpunt van de wedstrijd. Ajax raakte de bal veelvuldig kwijt. Spelers kwamen telkens te laat, wat snel drie gele kaarten opleverde voor onbehouwen overtredingen.

Totdat die strafschop dus de tijdelijke ommekeer inleidde. Opeens lukte veel meer bij Ajax. En dan komen de kwaliteiten echt naar boven, al gebeurde dat nog te weinig. Antony verspeelde de bal in de beginfase meestal, maar de jonge Braziliaan blijft gewoon voetballen zoals hij denkt dat hij moet voetballen.

Het was geflatteerd, 0-2 bij rust, maar zo gaat dat soms in voetbal. En wie weet als Perr Schuurs, de verdediger die langzaam aan zelfvertrouwen wint, na een mooie solo 0-3 had gemaakt, dan was het misschien te doen geweest. Nu viel de 1-2 al vrij snel in de tweede helft, toen de sterke spits Duvan Zapata, die Schuurs toch te vaak de baas was, de voorzet van spelmaker Papu Gomez bekwaam naar de grond kopte.

Zapata is een oersterke spits uit Colombia, met snelheid, een gave techniek en een ziedend schot. Kort na de 1-2 liet hij dat zien na simpel balverlies van Neres, en de razendsnelle omschakeling van Atalanta. Het elftal van trainer Gasperini was sterker nu, al kwam Ajax in de slotfase weer terug. Schuurs bleef oprukken, doelman Sportiello moest gestrekt naar de hoek voor de schuiver van Antony.

Het bleef 2-2, op zich een goede uitslag na de thuisnederlaag tegen Liverpool. Allereerst is Ajax onder trainer Erik ten Hag al veertien uitduels op rij ongeslagen, in Champions League en voorrondes van de kampioenencompetitie. Maar dat is het verleden. De toekomst? De komende duels met Midtjylland uit Denemarken, volgende week eerst uit, zullen veel punten moeten opleveren, wil Ajax een kans blijven maken op de achtste finales. Niets is onmogelijk. Atalanta verloor vorig seizoen zelfs de eerste drie groepsduels, om alsnog de kwartfinales te bereiken.