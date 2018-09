Ajax blijft in spoor PSV na zege op Fortuna

Het stadion was voor het eerst sinds de rentree in de eredivisie uitverkocht en Fortuna hield het in de groen-gele coulissen aardig lang vol tegen Ajax. Ruim een helft, namelijk. Kasper Dolberg, in de rust ingevallen voor Huntelaar, scoorde vrijwel meteen. Ajax won dus: 0-2 was de uitslag, hoewel doelman Onana Ajax redde met twee prachtige reddingen bij 0-1.

Bij Fortuna is alles weer nieuw, na de rentree in de eredivisie na zestien jaar. De omroeper vraagt beleefd of de mensen voor de aftrap even willen gaan staan, om het clublied mee te zingen (Nao veure Fortuna). Daarna spreekt hij de hoop uit op een ‘mooie pot’ voetbal en goed gedrag. Met dat gedrag lukte het niet helemaal, want de fanatieke supporters van Fortuna gooiden uit onvrede over scheidsrechter Van Boekel hun drankbekers op het veld, met pils en al.

Een mooie pot was het zeker, zaterdag, al zal Fortuna bedroefd zijn geweest om de gemiste kansen bij 0-1. Het is een van de verschillen tussen de gretige thuisclub en de wat ongeïnteresseerd ogende ploeg uit Amsterdam: Ajax profiteerde twee keer optimaal van matig verdedigen, terwijl de Fortunezen stuitten op doelman Onana of zelfzuchtig waren.

PSV won vorige maand in Sittard pas in de blessuretijd, Ajax had het op papier een beetje gemakkelijker, al moest Onana dan al zijn kunnen aanspreken om de schoten van de invallers Lamprou en Vidigal te pareren. Fortuna blijft overigens ook na de nederlaag een aardige middenmoter met 6 uit 7, waarbij aangetekend dat dus al tegen PSV en Ajax is gespeeld.

Ajax, dat maandag naar München reist voor de wedstrijd in de Champions League tegen Bayern, wist dat PSV een paar uur eerder met 1-0 had gewonnen bij NAC. Bij een zege in Sittard was het verschil weer vijf punten in Eindhovens voordeel, het gat dat sinds vorige week bestaat, sinds de zege van PSV op Ajax. Al te veel missers kan Ajax zich vooralsnog niet veroorloven. De landstitel, voor minder doen ze het niet in Amsterdam. Dan is het zaak enigszins in de buurt van kampioen PSV te blijven.

Dat moest zonder Frenkie de Jong, geblesseerd aan een enkel, terwijl Matthijs de Ligt terug was in het hart van de defensie. Fortuna Sittard – Ajax was een levendig duel, waarbij het eigenlijk vooral wachten was tot Ajax zou scoren. Hoewel Fortuna kort voor rust bijna op 1-0 kwam, toen Onana zich moest strekken op het schot van El Massaoudi.

Fortuna deed het goed, want Fortuna heeft een fijne ploeg, met onder anderen twee stevige mannen in het hart van het middenveld, Rodriguez en El Messaoudi, voetballers die duels winnen en altijd rust bewaren. Voorin had Fortuna aanvankelijk niet zo heel veel in te brengen, terwijl naarmate de eerste helft vorderde de ene na de andere aanval op het doel van Koselev afrolde. Met wat fortuin hield Fortuna de stand tot de rust op 0-0, maar vlak daarna viel de treffer. Dolberg was na matig uitverdedigen vrij, na het door Tadic handig verlengde dieptepassje van Ziyech, en schoof de bal beheerst onder doelman Koselev door. Ziyech zelf, in zijn vermoedelijk minste wedstrijd van het seizoen, maakte de 0-2, kort nadat Fortuna verzuimde toe te slaan. Het volk had nochtans een gul applaus over voor Fortuna.