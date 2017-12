Ajax blijft in het spoor van koploper PSV na winst in Noord-Hollandse derby tegen AZ: 1-2

AZ Ajax (1-2) was zondag een staalkaart van de potentie van het Nederlandse voetbal. Ondanks de crisis zijn hier en daar opbeurende berichten op te tekenen, zoals het besef van werklust dat tot jonge profs lijkt door te dringen. Dan was daar de aanvalskracht van twee elftallen en de snel naar voren gespeelde bal, alsof het rondtikken achterin is afgezworen. Het was bijna de wedstrijd van de toekomst, in Alkmaar.



Het is een beetje simpel gesteld, van dat gezamenlijke plan, maar het gaat om het idee. Twee opleidingshuizen uit Noord-Holland, vissend in bijna dezelfde vijver van talent, troffen elkaar in Alkmaar. De fijnzinnige techniek van Ajax won verdiend, de ploeg met zes voetballers uit de eigen opleiding in de basis, aangevuld met talent en routine van elders.



Kijk naar Frenkie de Jong, een jongeman die gewoon van achteruit door vijandelijke linies dribbelt en passt met lef, ogenschijnlijk voor de vuist weg, immer denkend aan diepte in het spel. Kijk naar Kluivert met zijn gedurfde, op topsnelheid uitgevoerde soli, of naar verdediger De Ligt met zijn onverbiddelijke ingrijpen. Of anders naar Ziyech met zijn heerlijke creativiteit of Van de Beek met zijn doelgerichtheid. Voeg al die aspecten bij de slimheid van routiniers als Schöne en Huntelaar, die zondag de voorkeur kreeg boven Dolberg, en het is duidelijk dat Ajax de geduchte concurrent voor PSV is, ondanks vijf punten achterstand.