Ajax blameert zich in Almelo met nederlaag vlak voor belangrijk treffen in Champions League

Ajax speelde zo beroerd dat de scouts van Real, trainer Solari waarschijnlijk hebben geadviseerd een B-ploeg naar Amsterdam af te vaardigen. Real imponeerde zelf eerder op de dag bij stadgenoot Atlético met 1-3 winst. PSV kan morgen bij winst op FC Utrecht een voorsprong van acht punten op Ajax nemen.

Het enige doelpunt van Mohammed Osman was een presentje van de doorgaans betrouwbare Ajax-doelman André Onana die de bal in de zeventiende minuut zomaar bij de Heracles-middenvelder in de voeten schoof.

Het was het dieptepunt van een afgrijselijk eerste kwartier uit Amsterdams perspectief vol mislukte inspeelpasses van achteruit. Heracles hoefde niet eens vol druk te zetten om de bal telkens in de schoot geworpen te krijgen op begerenswaardige plekken.

Feitelijk deelden alle Ajacieden in de malaise, zowel beoogde sterkhouders als toptalenten. Daley Blind en Frenkie de Jong werden in 2018 nog bejubeld als bouwstenen van Ajax en Oranje, gisteravond deden ze ruim onder voor de relatief onbekende Heraclieden Osman en Joey Konings.

Ajax kwam nog goed weg met een 1-0 ruststand. Brandley Kuwas miste vanaf de strafschopstip nadat De Jong met een verkeerde pass Blind tot een onhandige tackle op Konings noopte. Onana werd gefeliciteerd omdat hij nog een handje tegen de bal kreeg voordat die op de paal ging.

Maar even later sloeg de Kameroenese doelman zelf aan het blunderen, waarop Osman de bal koeltjes in de hoek plaatste.

De wind was stevig in het Polman stadion. Je zou zeggen dat de meeste technische spelers in het voordeel zijn. Maar vanavond speelden die in het zwartwit, kennelijk. Kuwas en Osman dolden Blind en De Jong in de hoek van het veld. Met een air en een flair waarmee de Ajacieden dat in 2018 zo vaak deden. Maar in 2019 lijkt Ajax alle patronen en zelfs de simpelste automatismen ineens helemaal kwijt. Eerder werd al gelijkgespeeld tegen Heerenveen (4-4) en dik verloren van Feyenoord (6-2).

Na rust werd Ajax langzaam iets beter, met een aantal goede kansen al bleven Blind en Onana achterin schutteren en bleef er ook bij baltovenaars Hakim Ziyech en Dusan Tadic veel mislukken. De laatste twee componeerden welgeteld een uitstekende aanval die door Huntelaar halfslachtig werd afgerond waardoor Heracles-doelman Blaswych redding kon brengen. Kort voor tijd leek Heracles-aanvoerder Breukers nog te helpen met een punter die richting zijn eigen kruising zeilde maar net naast de paal vloog.

‘Het leven is mooi in Almelo,’ klonk het na afloop, de Heracles-spelers vierden feest, die van Ajax werden weggefloten door het uitvak. Naar de wedstrijden met Real, lang slecht in vorm, wordt al een paar maanden hartstochtelijk uitgekeken in Amsterdam en omstreken, maar de komende dagen zal de angst voor een afstraffing bij de fans overheersen.