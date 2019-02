Ajax betaalt Feyenoord met gelijke munt in halve finales KNVB-beker

De laatste topwedstrijd in de oneindig lange, illustere loopbaan van Robin van Persie voltrok zich woensdag in een treurig decor. In een stadion dat hunkerde naar nog één finale met de maestro, verloor Feyenoord de halve eindstrijd van de KNVB-beker, uitgerekend van Ajax, met ondubbelzinnige cijfers: 0-3.

Ajax-verdediger Matthijs de Ligt (vijfde van rechts) kopt op slag van rust de 0-1 binnen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De 35-jarige Van Persie had zijn imposante loopbaan willen afsluiten met de finale. Maar nee: na 65 minuten, vlak na de 0-3 van Donny van de Beek, wisselde trainer Giovanni van Bronckhorst hem voor de andere spits Nicolai Jørgensen. Met bedrukte stem zei omroeper Peter Houtman: ‘Hij heeft zijn stinkende best gedaan.’ Het klonk lulliger dan het was bedoeld. Van Persie speelt het seizoen uit, dan is hij klaar met voetballen.

Ajax won dus na een vrij moeilijk begin betrekkelijk eenvoudig en speelt op 5 mei de bekerfinale tegen AZ of Willem II. Terwijl het resterende seizoen voor Feyenoord een leegloper is, zullen de verwachtingen bij Ajax juist worden opgepompt. Het elftal van trainer Erik ten Hag blijft op drie fronten actief, met maart, april en mei als maanden van heerlijke ontknopingen. En Feyenoord? Van Persie stopt straks, trainer Giovanni van Bronckhorst vertrekt na vijf prijzen in vier seizoenen. Een deel van de achterban zal aandringen op meer veranderingen, nu Feyenoord er alleen incidenteel in slaagt zich te meten met de top. ‘Martin rot op’, was de weerklank van het opportunisme, verwijzend naar technisch directeur Martin van Geel.

Voorportaal

Ach, zo mooi als precies een maand geleden, bij de 6-2 in de competitie, kon het sowieso nooit zijn. Dat wisten ze al bij voorbaat bij Feyenoord, waar ze vaak uitgaan van het slechte scenario, omdat het leven dan alleen maar kan meevallen. Ajax danst nog op drie feesten en de beker is dan slechts het voorportaal van het ware genot. Hoewel? Bij Ajax groeide de laatste tijd het besef dat de beker nu met twee duels is gewonnen. Halve finale, finale, klaar.

De titelrace met PSV zal hevig zijn. In de Champions League, met al zijn internationale aandacht, profileren de jonge profs met transferwensen zich het liefst. Maar winnen zullen ze de Europese beker niet, zelfs niet als zich hier en daar een wonder voltrekt. De beker is een buitenkans. Ajax is sinds de laatste landstitel in 2014 totaal prijsloos en het zou wonderlijk zijn als het huidige elftal uit elkaar valt zonder bokaal te winnen.

Feyenoord verloor de strijd kort voor en kort na rust, na hoekschoppen, met de openingstreffer voor de uitblinker, Matthijs de Ligt. Zo hoort dat ook te gaan. De ene koning, Van Persie, neemt afscheid, de andere, zijn directe tegenstander nota bene en eveneens aanvoerder, is de jonge leider. Het leek alsof hij even zweefde, De Ligt, in de laatste minuut voor rust. Scheidsrechter Kevin Blom gaf een hoekschop. Dat was een fout, want Tadic raakte de bal als laatste.

Feyenoord protesteerde, want de VAR gaat niet over hoekschoppen. Mogelijk was de organisatie en vooral de concentratie even weg, want Hakim Ziyech nam de hoekschop en De Ligt kwam met een loopje aanvliegen, alsof hij zich afzette op een verende plank. Prachtige kopbal: 0-1, na een eerste helft die redelijk in evenwicht was. Vrijwel niemand hinderde hem overigens, wat toch vreemd was. Zo veel koppers heeft Ajax niet.

Europese opstelling

Wie weet had Feyenoord op het spoor van de zege kunnen belanden, als Sam Larsson na een paar minuten had gescoord, alleen voor doelman André Onana, met een prachtige dieptepass bediend door Robin van Persie. Hij raakte de paal, terwijl hij van die afstand had moeten scoren. Beide hoeken lagen open.

Tja, Van Persie voetbalde in plaats van Nicolai Jørgensen, die zo goed was tegen PSV. Van Persie was bij vrijwel elk gevaar betrokken, maar de sprints in de diepte zijn een zeldzaamheid geworden. Hij wil de bal in de voeten, doch menig Feyenoorder durft hem niet aan te spelen als hij half gedekt staat. Naarmate het duel vorderde, werd Ajax sterker, in de zogenoemde Europese opstelling, met Dusan Tadic in de spits.

Kort na rust viel de beslissing, toen Tagliafico de bal in de nasleep van weer een hoekschop op de rechterschoen nam. Na een solo van Ziyech scoorde ook nog Van de Beek, die in de eerste helft van geluk mocht spreken dat hij slechts geel kreeg voor een charge op Van der Heijden. Van Persie vertrok, onder een lauw applausje. Het berustende volk zal hem ongetwijfeld nog een waardig afscheid bezorgen, al is de resterende strijd om de derde plaats in de eredivisie een doel dat niet past bij de grootsheid van zijn loopbaan.