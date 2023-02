Ajax beseft dat alleen strijdlust de club aan titel kan helpen en wint met 2-1 bij Vitesse

Steven Bergwijn lost een schot in de wedstrijd tegen Vitesse. Beeld ANP

In al die mislukkingen van Steven Bergwijn op zo’n middag onder een gesloten dak in de Gelredome zit veel besloten van Ajax’ seizoen, en in al die acties van Davy Klaassen eveneens. Of anders wel in het optreden van Edson Alvarez. Hoe de een, Bergwijn, tracht de kentering na maanden van vormloosheid te bewerkstelligen bij zichzelf. Soms een beetje moedeloos, maar telkens opnieuw. Zo van: eens zal het beter gaan. Toch?

Hoe de ander, Klaassen, tijdens de zege bij Vitesse (1-2) rent en werkt totdat zijn hoofd knalrood is van inspanning. Hij scoort, als Ajax dreigt te bezwijken. Hij trapt ballen weg, als dat nodig is. Hij valt en zwaait wild met zijn armen, als hij denkt dat hij beter kan vallen en zwaaien. Hij is de olieman, gulzig met de kan, want overal zijn roestige assen.

Over de auteur Willem Vissers is al ruim 25 jaar voetbalverslaggever voor de Volkskrant. Hij versloeg acht WK’s. In 2022 is hij uitgeroepen tot sportjournalist van het jaar.

En hoe Edson Alvarez, na rust weer op het middenveld om de balans in het tot dan wankele elftal te herstellen, al zijn mentale en fysieke kracht samenbalt in dat pezige lijf; dat is de noodzakelijke strategie van Ajax. Trainer John Heitinga: ‘In de rust zeiden we nog eens: als we kampioen willen worden, moeten we deze winnen.’ Davy Klaassen: ‘Als we nog kampioen worden, zullen we op dit soort duels terugkijken, dat we deze eruit hebben gesleept.’

In elk geval saamhorigheid

Want het is bepaald niet goed, het voetbal van Ajax, ook niet onder trainer Heitinga. Het is mogelijk te weinig voor prolongatie van het kampioenschap, en zeker te min voor succes in de Europese bekers, zoals afgelopen week bleek in Berlijn. Maar er is in elk geval strijdlust, saamhorigheid, duidelijkheid ook, qua opstelling. Heitinga wisselde in de rust rigoureus, om balans te vinden, door verdediger Calvin Bassey te brengen, middenvelder Steven Berghuis te wisselen en Edson Alvarez door te laten schuiven naar het middenveld.

Ajax voetbalde later op de dag dan Feyenoord, kwam met 1-0 achter tegen het heel behoorlijke Vitesse van trainer Phillip Cocu, zag de virtuele kloof oplopen tot zes punten en stond op, om de kansen intact te houden. Drie punten blijft dus het verschil, met nog elf duels te gaan. ‘Vitesse heeft zich kranig geweerd’, concludeerde de omroeper na een zinderende slotfase, met doelman Kjell Scherpen mee naar voren voor een vrije trap.

Dit is ook Ajax: Bergwijn demarreert ergens tijdens de eerste helft over links. Hij raakt verzeild in de één tegen één. Hij zou kunnen pingelen, met zijn snelheid, maar hij kiest voor de bal op rechts, naar Mohammed Kudus. Die zou kunnen terugspelen. Maar nee, hij schiet, geplaatst, kansloos over. En dan kijkt Bergwijn naar Kudus. Zo van: waarom krijg ik die bal niet terug? Dat soort misverstanden komt te vaak voor, maar Ajax keert terug naar de kern. Knokken.

Daarbij komt de kwetsbaarheid bij hoekschoppen, zoals donderdag al bleek in Berlijn, met de beslissende treffer van Danilho Doekhi. Zondag is daar de van PSV overgenomen Marco van Ginkel, een grote kerel en een uitstekende kopper. Ze weten het, de gemiddeld kleinere Ajacieden, maar ze kunnen er gewoon niets aan doen. Van Ginkel maakt zijn loopje door het strafschopgebied, is blijkbaar niet af te stoppen door Devyne Rensch en kopt 1-0 in. Even later is het weer 1-1, door Klaassen, van dichtbij, na slecht verdedigen.

Berghuis kampioen van het balverlies

De zogenaamde restverdediging, hard nodig met een middenveld met Steven Berghuis, Davy Klaassen en Kenneth Taylor, is matig tot de rust. Million Manhoef, een van de snelste spelers van de eredivisie, vindt het heerlijk, rennen, dribbelen en wachten op een slim passje. Telkens is Vitesse in een paar tellen aan de overkant. Na rust wisselt Heitinga dus logisch, want Berghuis is de kampioen van het balverlies geweest. ‘We moeten de balans vinden’, aldus Heitinga.

Alvarez, vlak nadat hij weer eens een gele kaart krijgt, beslist het duel, uit een hoekschop nota bene, als hij à la Van Ginkel in de eerste helft volledig vrij kan inkoppen. Zo blijft Ajax in het kielzog van Feyenoord, in de wetenschap dat over drie weken de onderlinge wedstrijd in Amsterdam volgt.

In de tweede helft komt Vitesse, dat weer eens voor een bijna vol stadion speelde, via Manhoef nog één keer dichtbij een treffer. Doelman Gerónimo Rulli redt, zoals hij de laatste weken gemiddeld uitstekend op dreef is, al blijft dat ene geloste schot van Juranovic van Union een smet op zijn prestaties.