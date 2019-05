Ajax beloont zichzelf voor topseizoen met winst op FC Utrecht

Ajax - FC Utrecht 4 - 1

De eredivisie krijgt de kampioen van het toptalent dat collectief leerde denken, gestuurd door een trainer die ze de structuur bood om te gedijen, Erik ten Hag. Ajax verdrijft het cynisme uit de voetbalpolder en is een zachte streling voor het oog van de liefhebber. Voorloper bovendien van het afscheid van de crisis in de nationale top.

Ajax is/wordt de terechte kampioen, een titelhouder die onlosmakelijk verbonden is met seizoen 2018/’19. De jongens van 2019 glorieerden. Wat zo mooi is, deze zondag: Hakim Ziyech, ­jagend over het veld, als Ajax de mentale tik van de uitschakeling tegen ­Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League verdrijft, in naar wat later de officieuze kampioenswedstrijd tegen FC Utrecht (4-1) blijkt. De tik die even doordreunt omdat Utrecht na 40 seconden voorstaat.

Het is een treffend beeld van metamorfose. Ziyech jaagt soms alleen, is dan kansloos, maar hij is gedecideerd en ontsteekt het vuur. Hij, meermaals versleten voor individualist, is getransformeerd tot alleskunnende teamspeler. En dan heeft hij zijn passes, creativiteit en weergaloosheid als extra’s. Het stadion scandeert zijn naam: Ha-kim Zi-yech. Ruim een jaar geleden kreeg hij een tik van supporters, bij de ingang van de Arena, na de verloren titelrace met PSV.

Wilskracht en veerkracht

Trainer Erik ten Hag spreekt na de officieuze landstitel over weerbaarheid en veerkracht, zaken die hij vorig jaar miste, in zijn eerste halve seizoen bij Ajax. Hij somt succesfactoren op: ­‘Samenstelling selectie. Karakter. Aanbrengen hiërarchie. Veel van elkaar eisen, dagelijks. Elkaar aanspreken op tegenvallers. Wilskracht tonen. Opgeven is onacceptabel.’ Hij gaf de ambitie door via de gerestaureerde, evenwichtige spelersgroep. Daley Blind, een van de nieuwelingen: ‘Dit is waarvoor we zijn teruggekomen, en het is fantastisch.’

Ajax wordt woensdag in Doetinchem officieel kampioen. Het repareerde vijf punten achterstand op PSV, waartegen het eind maart een cruciale zege boekte. Dat ging op typische wijze voor het Ajax anno nu. Bij 1-1 kwam Ajax met tien man te staan. Blind: ‘PSV kon met een man meer niet brengen wat het wilde.’ Ook Ten Hag wees zondag op de rode kaart voor Mazraoui. Ajax knokte, hield tegen, kreeg door de VAR een strafschop en won. En Ajax dacht tussendoor aan het opvoeren van het doelsaldo, terwijl PSV alsmaar minder scoorde. Blind, over nog een belangrijk facet: ‘De midweekse wedstrijden hebben ons veel sterker gemaakt als team. De jongens hebben zich in de Champions League supersnel kunnen ontwikkelen.’

Hakim Ziyech wordt toegejuicht door supporters van Ajax. Beeld BSR Agency

Misschien is de belangrijkste oorzaak nog simpeler: het verschil in kwaliteit met PSV is aanzienlijk. En het seizoen van Ajax, na ook de bekerwinst, krijgt zelfs legendarische trekjes door de ene prijs die niet is gewonnen, de mars door Europa, zo tragisch geëindigd met de treffer van Lucas Moura na 5 minuten en drie seconden blessuretijd. Het verschil in kwaliteit met PSV moest nationaal gezien uiteindelijk in de stand zichtbaar zijn.

Feestje dus alvast zondag, voorzichtig, vanwege drie punten meer en een veertien doelpunten beter saldo dan PSV. De Arena danst, het stadion dat steeds meer voetbaltempel is, dat tegenwoordig net als de Kuip kan bewegen als iedereen tegelijk springt, dat legendarische Europese avonden beleefde en tranen plengde. De blijdschap deze zondag is bijna aandoenlijk bij die grote, bijna arrogante club die voor het eerst sinds 2014 kampioen wordt.

Recuperatie

‘We need to pak schaal’, had ­Dusan Tadic gezegd, ter motivatie. Aanvoerder Matthijs de Ligt: ‘We hebben even de tijd gehad om de uitschakeling tegen Spurs te verwerken. Vanaf zaterdag is de knop omgegaan.’ Hij is symbool van geestelijke recuperatie. De Ligt lunchte donderdag bij het koningspaar. Dan gaat hij daar niet chagrijnig zitten doen omdat hij een dag eerder een wedstrijd verloor. ‘Het komt niet dagelijks voor dat je wordt uitgenodigd door de koning. Ik was vereerd en ik moet zeggen: ik ben snel met teleurstelling verwerken. Ik ben blij dat ik dat kan. Helaas, we verloren van Spurs. Verliezen, dat gebeurt weleens in voetbal. Dan is het zaak je op te richten.’

Ziyech kreeg weleens het verwijt dat hij te veel mooiweervoetballer is, maar dat is onterecht, zeker tegenwoordig. Hij streed, joeg, passte en pingelde. Heerlijk om te zien. Ajax boog de achterstand simpel om, ondanks het voor rust goede verzet van Utrecht, en scoorde via Klaas-Jan Huntelaar, Donny van de Beek en twee keer clubtopschutter Dusan Tadic. De Ligt sprak over de titel van het collectief, hoe cliché dat ook klinkt. Hij wees op 171 goals in drie competities, een record, met zo veel verschillende makers.

Daley Blind: ‘Het is mooi dat we dit kunnen brengen, na zo’n mentale tik afgelopen week. Als een zwerm bijen doken we erop. Ik heb de teleurstelling van woensdag nog niet helemaal verwerkt. Ik heb niet goed geslapen de laatste dagen, maar met deze prijs die we gaan binnenhalen, kunnen we terugkijken op een fantastisch seizoen. Op de club praatte iedereen over het kampioenschap. Zo van: we moeten kampioen worden, we moeten onszelf belonen. Niet dat we gestrest waren. Nee, juist extra gemotiveerd.’

Zo ontstond een spontaan feestje op en om het veld. Frenkie de Jong was nog jarig ook, 22 jaar. Officieus kampioen op zijn verjaardag, kort voordat hij naar Barcelona vertrekt. Het beeld paste precies in het seizoen van Ajax, het seizoen van het jongensboekenvoetbal.