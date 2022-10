Ajax beleeft unieke afgang in Arena tegen wervelend Napoli

Simeone viert de zesde goal van Napoli. De vernedering van Ajax is compleet. Beeld Guus Dubbelman

Ajax - Napoli, 1-6. Een schrobbering, een nooit vertoonde afgang. ‘Schreuder rot op’, zong een groepje supporters. De crisis giert door de Arena, na de vierde wedstrijd op rij zonder zege. Nog geen grote wedstrijd is gewonnen dit seizoen. Verloren van Liverpool, Napoli, PSV (Cruijff Schaal) en AZ (competitie). Ajax nadert halverwege de groepsfase de uitschakeling in de Champions League; het zal met Rangers strijden voor de derde plaats en een doorstart in de Europa League.

Dat is een navrant verschil met de zes gewonnen duels vorig seizoen, destijds in een kwalitatief mindere groep. Maar Ajax is ook een veel minder elftal dan vorig seizoen, en vermoedelijk is Alfred Schreuder ook een mindere trainer dan Erik ten Hag. De symboliek was groot dinsdag: met het aantrekken van Dusan Tadic en Daley Blind startte Ajax in de zomer van 2018 nieuw beleid, dat moest leiden tot aansluiting bij de Europese top. Uitgerekend Blind en Tadic, die daarbij rood kreeg, oogden als oude mannen die het moderne voetbal aan zich voorbij zagen flitsen, zoals de stoomtrein die even op het rangeerterrein dient te wachten om de snelheidstrein voorbij te laten stuiven.

Maar ook de veelgeprezen Jurriën Timber faalde, en Steven Berghuis, en Calvin Bassey, en een stel anderen. Overhoop gevoetbald. Totaal. Alles lag open, omdat Napoli de Amsterdamse linies uiteentrok, met heerlijk spel. Compact als Ajax de bal had, uitwaaierend in balbezit. Zelfs doelman Remko Pasveer raakte met zijn pogingen tot zorgvuldige opbouw verstrikt in het netwerk dat Napoli voor zijn neus spande.

Spelvreugde

Het elftal van de kleurrijke trainer Luciano Spalletti is in de zomer net zo verbouwd als Ajax na het vertrek van Ten Hag, maar wat een talent, spelvreugde en durf. Raspadori, de kleine, begaafde spits, is in absolute topvorm, zo was al gebleken bij de nationale ploeg. Kvaratskhelia, de Georgiër, de dribbelaar, de pingelaar, de schutter. Alles ineen. Spelmaker Lobotka, van wie ze bij Ajax niet begrijpen dat hij in 2013-2014 in Jong Ajax voetbalde. Ze keken nog of hij wel dezelfde was. Ja dus. Iedere speler van Napoli was beter dan welke Ajacied ook, van wie Kenneth Taylor het tempo het langst volhield. Een helft ongeveer. Pasveer hield heel wat tegen.

‘Everything is gonna be alright’, zingt Marley bij Ajax altijd uit de boxen, als de spelers opkomen voor de tweede helft. Maar toen stond het al 1-3, viel er niks meer alright te komen en floot het verwende volk van afkeuring. Het ging maar door, het roosteren van Ajax.

Cartoons

In de cartoons voor de wedstrijd zaten Johan Cruijff en Diego Maradona, de grootste Ajacied en de grootste Napolitaan aller tijden, op een bankje in de hemel, vol verwachting voor de televisie. Hé, zei Cruijff na een kwartiertje, hebben jullie ons totaalvoetbal gestolen? Maradona grijnsde. Allemaal aanvallen, allemaal verdedigen, bij elkaar blijven. Hoe het verder ging, daar in de hemel? Maradona sprong telkens kirrend op van de bank, nam een trek van een Cubaanse sigaar en nam heerlijke drankjes uit de koelkast. Cruijff herhaalde telkens een van zijn beroemde uitspraken, al klopte die slechts voor de helft: ‘Italianen kennen niet van je winnen, maar je ken wel van ze verliezen.’

Cruijff deed zijn uitspraak in de tijd dat Italianen bekendstonden als defensief, als loerend op de counter. Die tijden zijn allang voorbij, zeker als het om Napoli gaat. Ajax verloor de laatste jaren vaak in eigen stadion, tijdens de Champions League. Meestal konden de Ajacieden zeggen dat ze optisch beter waren geweest, dat het niet meezat, dat die snode tegenstander door één uitbraak won. Dat was totaal anders nu. Zo weggespeeld en overrompeld als dinsdag is Ajax nooit, omdat Napoli deed wat Ajax graag wil: druk zetten, overal op het veld. Dat was al te zien bij de aftrap, toen het hele elftal al bijna aan de middenlijn stond. De Mexicaan Hirving Lozano was Speedy Gonzales.

Natuurlijk, in de zomer is veel gebeurd bij Ajax. De trainer vertrok, hij nam een paar belangrijke spelers mee, Antony en Martinez. Haller ging, maker van tien goals in de groep vorig seizoen. Het elftal van nu is minder. De snelle voorsprong door Mohammed Kudus, die na een vlotte combinatie het schot van Taylor verlengde, kon niets verhullen. Raspadori 1-1, Di Lorenzo 1-2, Zielinski 1-3 nadat het hele veld openlag. Raspadori weer 1-4, Kvaratskhelia 1-5, Simeone 1-6. Het geroezemoes op de tribunes sprak boekdelen: ongeloof over wat Ajax was overkomen.