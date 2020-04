Ajax, AZ of niemand? Directie beslist over de onvoltooide competitie

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic viert een treffer in de wedstrijd Heerenveen Ajax (1-3) op 7 maart. Wellicht was dit de beslissende wedstrijd voor het kampioenschap. Beeld ANP

Wie is nu kampioen?

Het reglement betaald voetbal voorziet in alles, behalve in de eindstand van een onvoltooide competitie. De beslissing over titel, promotie en degradatie in Nederland ligt bij de directie betaald voetbal met Eric Gudde en Jean-Paul Decossaux. De directie zal overleggen met ECV (de eredivisie), CED (de eerste divisie) en de adviesorganen CSR (spelers) en CTR (trainers). De raad van commissarissen zal het besluit fiatteren.

Ajax en AZ staan samen bovenaan in de eredivisie, met een beter doelsaldo voor Ajax, waarbij de zwaarbevochten zege op Heerenveen (1-3) op 7 maart van doorslaggevend belang kan zijn. Dat was de laatste wedstrijd, zo blijkt. Ajax was destijds in crisis, sportief gezien.

Elk land heeft aparte regels voor het beslissen van een competitie bij gelijke stand. Zo telt in Spanje het onderling resultaat en in Nederland het doelsaldo. Als de bond een kampioen aanwijst, zal dat normaliter Ajax zijn (en Cambuur Leeuwarden in de eerste divisie), al heeft AZ twee keer gewonnen van Ajax. De KNVB kan ook geen kampioen uitroepen. Over de formatie van de eredivisie en eerste divisie voor volgend seizoen zal veel discussie ontstaan. Geen degradanten? Toch promovendi? Iedereen zal zijn belang verdedigen.

De Europese bond Uefa geeft een handleiding over de verdeling van Europese plaatsen. Dat zal normaliter donderdag gebeuren, nadat de Europese bond dinsdag overlegde met de 55 bonden. De Uefa toont inmiddels begrip voor het niet voltooien van competities. Straffen bij voortijdig stoppen zullen niet worden uitgedeeld.

Is het eerder gebeurd, een seizoen zonder einde?

Ja, het seizoen 1944-1945 had niet eens een begin, vanwege de Tweede Wereldoorlog. De gevechtshandelingen in het laatste jaar van de oorlog, de armoede en het gebrek aan materiaal maakten voetbal onmogelijk, al zijn vooral in het eerder bevrijde zuiden al noodcompetities gespeeld.

Waarom viel de mogelijkheid van spelen zonder publiek weg?

De overheid ziet ook wedstrijden zonder toeschouwers als evenement waarvoor een vergunning nodig is. Ook dan komen veiligheidsaspecten om de hoek kijken, zeker omdat menig burgemeester vreesde dat supporters zich zouden verzamelen rond stadions.

Premier Rutte noemde het stilleggen van het betaald voetbal ‘een offer’. Overigens beleeft de politie, ook nodig rond wedstrijden zonder publiek, een relatief rustige tijd nu de criminaliteit is afgenomen, evenementen zijn afgelast en mensen binnen blijven. Juist bij die handhaving van maatregelen rond corona hadden problemen kunnen ontstaan als toch publiek was komen opdagen bij stadions.

Daarbij is voetbal een contactsport, terwijl mensen zoveel mogelijk afstand dienen te houden. In landen als Duitsland en Engeland wordt de competitie vermoedelijk hervat, mede omdat de financiële gevolgen daar groter zijn. In Nederland heeft FoxSports het laatste deel van de tv-gelden betaald, ongeveer 20 miljoen euro. Fox zal geen claim indienen, omdat sprake is van overmacht.

Wat kost het staken van het betaald voetbal?

De KNVB heeft de omzetderving in het betaald voetbal al berekend op 65 tot 100 miljoen euro. De 34 clubs hebben 3.225 personeelsleden. Clubs kunnen onder meer terecht bij de NOW, Noodregel Overbrugging Werkgelegenheid, om de nood te lenigen. Voor salarissen in de eerste divisie is die regeling vermoedelijk afdoende. Een ander verhaal vormen de lonen in met name het linkerrijtje van de eredivisie die, met Ajax als top, oplopen tot maximaal 5 miljoen euro. Eerder stoppen zal ook gevolgen hebben voor de transfermarkt.

Om de schade te verhalen kunnen clubs ook putten uit fondsen. Internationals, sponsor ING en de KNVB brachten al 11 miljoen euro bij elkaar, waarvan de helft naar de amateurs gaat. Ook een solidariteitsfonds kan helpen, waarin de topclubs een deel van hun Europese revenuen storten. Voor aanvulling van het fonds zijn al plannen ingediend, door AZ onder meer. Tenslotte kan het voetbal bij het ministerie van VWS aankloppen, zoals tal van sectoren doen, om de schade te beperken.

Wanneer is de hervatting van het betaald voetbal?

In het nieuwe seizoen dus, wanneer dat ook begint. In elk geval na 1 september. De KNVB heeft al een scenario uitgewerkt met de start van seizoen 2020-2021 rond 1 oktober, om zo ‘tijd te rekken’ en zoveel mogelijk wedstrijden met publiek te kunnen spelen. Want voetbal zonder publiek is voor de sector niet al te lang vol te houden. Directeur Gudde stelde dat 60 tot 70 procent van de wedstrijden in dat geval in 2021 zullen plaatsvinden, hopelijk met publiek. De agenda raakt dan erg gevuld, met ook Europese wedstrijden, interlands en het naar 2021 uitgestelde EK. De bedoeling is in 2021 vaak twee keer per week te spelen.