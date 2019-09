Ajacieden na topper tegen PSV: ‘We hebben twee punten verloren’

Mohammed Ihattaren schiet op de goal van Ajax, maar Edson Álvarez en Lisandro Martinez smoren het schot van de 17-jarige PSV’er. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het was de omgekeerde wereld, zegt Ajax-verdediger Daley Blind, na het 1-1 gelijkspel tegen PSV. ‘Het publiek ging ons uitfluiten omdat we in de slotfase minder aanvielen, waardoor PSV niet op de counter kon spelen. Het is hun tactiek, wij willen de bal. In Eindhoven denken ze anders over voetbal dan wij. Ik veroordeel het niet, je moet altijd nederig blijven. Maar we waren de bovenliggende partij, we hadden meer verdiend dan een gelijkspel.’

PSV-Ajax is een botsing van culturen, van twee spelopvattingen die door de coaches Erik ten Hag (Ajax) en Mark van Bommel (PSV) tot kunst worden verheven. ‘Wij laten overal ons spel zien, ook tegen PSV wilden we hoog druk zetten en aanvallen’, zegt Quincy Promes, die Ajax na rust op een 1-0 voorsprong zet.

Bij Donyell Malen is elke kans een goal. Vijf tegen Vitesse, de openingstreffer tegen Sporting Portugal en de gelijkmaker tegen Ajax. De in Amsterdam opgeleide spits floreert in de strategie van PSV, waarbij de snelheid van de artiesten in de aanval optimaal wordt benut. Malen: ‘Ajax heeft andere kwaliteiten, wij beheersen het spel op de counter. Ik vind het mooi hoe we ons terugknokten na de 1-0 achterstand. 1-1 is een terechte uitslag.’

De Ajax-filosofie overheerst in de eerste helft, constateert Blind. ‘We wilden het spel maken en hadden al voor rust kunnen scoren. Het was te verwachten dat PSV zou wachten op de omschakeling na balverlies bij ons. Het is hun goed recht, die ploeg is er ook goed in. PSV zakt in, laat de bal aan ons en je moet waken voor die ene counter. Toch scoorde PSV na één kans, pijnlijk dat het ons overkwam. We hadden meer verdiend dan een gelijkspel.’

Promes verklaarde onlangs dat ‘hij nog van waarde zou zijn voor Ajax’. Het was geen bluf, de aanvaller scoorde binnen een week tegen Lille en PSV. De ironie wil dat Ajax-coach Ten Hag op het punt staat om Promes te wisselen. Na zijn schuiver langs PSV-doelman Zoet mag de 27-jarige Amsterdammer blijven staan. Ook in het Philips Stadion steekt hij drie vingers in de lucht, ‘mijn celebration’, zijn overwinningsgebaar. En lachend: ‘Goeie timing dat doelpunt.’

Toch koestert ook Ajax het punt in de slotfase. Het is het nieuwe zelfbewustzijn van een ploeg die is gerijpt na een topseizoen in de Champions League, de naïviteit is uit het spel verdwenen. Blind: ‘Op dat podium beleef je een ontwikkeling in sneltreinvaart, we hebben veel opgestoken van de wedstrijden op dat niveau. We wilden ons niet in de vingers snijden en zeiden tegen elkaar: we gaan in elk geval niet verliezen van PSV.’

Het is de gave van PSV om te speculeren op dat ene moment, aldus Donyell Malen. ‘Malen is in vorm, je ziet dat hij vertrouwen heeft’, aldus Blind. De 20-jarige topschutter lijkt te zweven, sinds zijn doelpunt tegen Duitsland bij zijn debuut voor Oranje. Hij scoort aan de lopende band en voorkomt met een eruptie van klasse een nederlaag tegen Ajax.

Malen lijkt de bal op aangeven van de net ingevallen Cody Gakpo door het net heen te willen schieten. Het is een bevrijdend moment. ‘Ik zit nu in een goede fase, het is zaak om ook rustig te blijven als het straks minder gaat.’

Het geldt ook voor Mohammed Ihattaren, die zich donderdag tegen Sporting Portugal onderscheidde met zijn verfijnde techniek en superbe spelinzicht. In zijn eerste topper tegen Ajax als basisspeler tekent hij voor twee van de vier schoten op het doel van Ajax-keeper Onana. Een te voorspelbaar schot en een prachtige vrije trap in de tweede helft, waarbij Onana de bal met een knappe reflex uit de bovenhoek tikt.

Ihattaren voelt een klik met de drie jaar oudere Malen, ze vormen een koningskoppel dat met Oranje zou kunnen uitblinken op het EK in 2020. Bondscoach Ronald Koeman zal de twee smaakmakers van PSV aandachtig hebben gevolgd. Maar Ihattaren heeft de keuze tussen Nederland en het moederland Marokko voor zich uitgeschoven, mede door de ziekte van zijn vader, zijn voornaamste gids. ‘Ik neem de tijd voor deze beslissing.’

Ook Ihattaren berust in een gelijkspel, het maximaal haalbare voor PSV. Woedend houdt Ajax-keeper Onana de handen voor zijn gezicht en slaat vervolgens met zijn vuisten op de grond. Weer weet Ajax niet te winnen in Eindhoven. ‘Na al die nederlagen hadden we de kans om die negatieve reeks af te sluiten. Ik baal van die goal, daarvoor had PSV nauwelijks kansen gehad.’ En Promes: ‘We gaan het doelpunt van PSV kritisch analyseren, het mag eigenlijk niet gebeuren.’

Schoonheid en effectiviteit houden elkaar dus in evenwicht in Eindhoven. Malen: ‘Ajax is meer dan wij een voetballende ploeg. Maar als het 1-1 wordt, ben je gelijkwaardig.’ Promes weet wel beter. ‘Ik heb een dubbel gevoel na deze wedstrijd. Ik had voor rust al moeten scoren, we hebben twee punten verloren.’