Ajacied Siem de Jong kiest met Sydney voor het avontuur

Hoe vergankelijk naam en faam in de profvoetballerij zijn, is Siem de Jong ­inmiddels glashelder. Een jaar geleden werd de zelfopgeleide middenvelder met het nodige klaroengeschal teruggehaald naar Ajax. Wie nu De Jong wil spreken, moet naar Sydney bellen.

Siem de Jong werd donderdag gepresenteerd bij Sydney FC. Foto EPA

Ingeklemd tussen de stralende gezichten van de directeuren Overmars en Van der Sar tekende hij vorig jaar een driejarig contract. 28 jaar was hij, een schat aan ervaring bracht hij mee. Kostprijs 2,3 miljoen euro. Sinds een paar dagen is de zesvoudige international in Sydney neergestreken. Hij gaat er een seizoen op huurbasis spelen voor de plaatselijke FC.

De reden: Ajax-coach Erik ten Hag eist wedstrijdritme, maar stelt De Jong tegelijkertijd niet op in het eerste en voor Jong Ajax is hij te oud. Zo werd een nieuw uitzwaaimoment ineens een onontkoombaar scenario.

Zelfs voor De Jong, die in een eerder Ajax-leven (2007-2014) vier landstitels op rij veroverde met de club waar hij uitgroeide tot aanvoerder. De eerste van dat kwartet, de dertigste in totaal, bracht hij hoogstpersoonlijk naar ­Amsterdam als beslissende factor in de slotwedstrijd tegen concurrent FC Twente.

De Jong die op 15 mei 2011 met gespreide armen wegrent na zijn eerste doelpunt in een als nooit tevoren kolkende Arena; het is een onuitwisbaar gloriemoment in de Ajax-geschiedenis.

Siem de Jong maakt in een kolkende Amsterdam ArenA op de slotdag van de Eredivisie de beslissende 3-1 voor Ajax tegen FC Twente. Foto ANP

Terug in Amsterdamse schoot

Spierblessures en een klaplong ­gaven hem een valse start bij zijn nieuwe club Newcastle United. Op huurbasis kwam hij nog een seizoen uit voor PSV, alvorens terug te keren in de Amsterdamse schoot. ‘Het was de bedoeling om een vaste basisspeler te worden. Ik kende de technische staf grotendeels en de nieuwe hoofdtrainer Marcel Keizer gaf me ook wel kansen,’ vertelt De Jong vanuit Sydney.

In de winterstop kwam Ten Hag en die koos voor anderen. De Jong woog de voorbije zomer zijn opties, er was meer interesse, maar bij Sydney FC acht hij de kans op speeltijd het grootste. ‘Speel je een serie wedstrijden dan kom je beter in vorm en ook beter in je vel. In de wedstrijden die ik speelde heb ik te weinig laten zien. En dan staat er een ander.’

Zelfs als breekijzer is De Jong ­voorbijgestreefd bij Ajax, ondanks de blessure bij spits Dolberg. Het zegt ook iets over het concurrentieniveau. ‘De individuele kwaliteit is bij Ajax misschien nu wel hoger dan in die jaren dat we vier keer op rij kampioen werden. De laatste Europese wedstrijden werd ook weer een heel hoog ­niveau gehaald. Het zou moeilijk worden om me daartussen te spelen. ­Hoewel ik de overtuiging heb nog steeds zo goed te kunnen zijn als in mijn eerste Ajax-periode.’

De Australische competitie staat niet al te hoog aangeschreven. ‘Het avontuur speelt ook mee. De sportcultuur van Amerika en Australië spreekt me enorm aan. Sydney lijkt me een geweldige stad en misschien dat ik na het ­seizoen wat meer van dit continent kan zien.’

Siem de Jong eind 2015 in actie voor Newcastle United. Foto AFP

Trend

Het spoedige vertrek van De Jong past in een trend. Ook verdediger Luis Manuel Orejuela, gekocht voor 3,65 miljoen van Deportivo Cali, mag al na een seizoen vertrekken bij Ajax.

Feyenoord nam afgelopen donderdag afscheid van middenvelder Sofyan ­Amrabat die in de zomer van 2017 na lang getouwtrek voor vier miljoen euro overkwam van FC Utrecht. De ­Marokkaans international tekende bij Club Brugge dat naar verluidt 2,5 miljoen euro betaalde. Feyenoord hoopt ook aanvaller Jean-Paul Boëtius nog te slijten, hij kostte de Rotterdamse club een jaar geleden anderhalf miljoen euro.

Feyenoord verloor destijds de slag van PSV om de gunsten van verdediger Derrick Luckassen. PSV betaalde 6 miljoen euro aan AZ. Momenteel zit Luckassen op de wip in Eindhoven, evenals middenvelder Bart Ramselaar die een jaar eerder voor een kleine 5 miljoen euro bij FC Utrecht werd losgeweekt.

De Jong over de snelle doorstroming: ‘Selecties zijn groot en als een trainer net niet het vertrouwen in je heeft, kan het snel gaan. Dan kun je allebei nog zulke goede intenties hebben gehad, maar moet je handelen. Nóg een jaar op de bank, daar wordt niemand wijzer van.’