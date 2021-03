Ajacied (nog even) Brian Brobbey (19) paart kracht, snelheid en lef aan zelfvertrouwen

Brian Brobbey in actie tijdens de Eredivisie. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Brian Brobbey, de 19-jarige Ajax-spits die door fans vanwege zijn gespierde voorkomen al jong werd omgedoopt tot ‘het beest’ of ‘Brobbeast’, speelt na dit seizoen voor de Duitse topclub RB Leipzig, bekend om zijn aandacht voor innovatie en fysieke preparatie. ‘Conditioneel kan het nog veel beter en zo zijn er nog wel wat puntjes’, zegt zijn oudste broer Kevin Luckassen. ‘Wat dat betreft snap ik zijn keuze wel. Brian wil alles uit zichzelf halen.’

Brobbey, naast krachtig ook erg snel en behoorlijk technisch, loopt al tien jaar rond bij Ajax, de club die hij omschrijft als ‘thuis’ en ‘familie’ en die de laatste jaren weer tegen de Europese top aanschurkt. De Amsterdammer is geliefd vanwege zijn gulle lach, zijn zelfvertrouwen, het gemak waarmee hij telkens op een hoger niveau zijn doelpunten maakt. Daar ging hij mee door in het eerste als een soort supersub. In 267 minuten tekende hij dit seizoen al voor vijf goals en twee assists.

Die rol moet hij ook vervullen bij Jong Oranje op het EK. Zonder nog een interland voor die ploeg te hebben gespeeld, sloot hij zich afgelopen maandag aan. Een tikje verbaasd, maar zonder vrees.

Slechte reacties

Brobbey noemt zichzelf ‘vrij in zijn hoofd’. Nadat bekend was geworden dat hij Ajax transfervrij zou verlaten ondanks een stevige aanbieding om zijn contract te verlengen, kreeg hij ‘slechte reacties’. Maar daarmee omgaan vindt hij ‘niet moeilijk’.

Brobbey heeft drie oudere broers die ook profvoetballer zijn en al het nodige meemaakten in de voetbal­lerij. Kevin Luckassen (27) en Derrick Luckassen (25), die de achternaam van hun moeder dragen, spelen na wat omzwervingen in Turkije. Samuel Brobbey (22) is even clubloos.

‘We hebben veel aan elkaar’, vertelt Kevin. ‘Als mijn broers ergens mee zitten, probeer ik ze te helpen. We zijn allemaal heel erg ambitieus. Daar profiteert Brian van. Hij heeft bij ons al gezien wat er allemaal op je pad kan komen. Brian heeft lef, durf en is gefocust. En is hij een keer tevreden dan zeggen wij wat er nog beter kan. Ik denk dat hij dat ook nodig heeft. Hij heeft van ons vier het meeste schijt aan alles.’

Brian Brobbey was de enige van het kwartet die op zijn 7de voor Ajax koos in plaats van AZ. Al jaren trekken grote buitenlandse clubs aan hem. Maar hij wilde eerst het eerste halen van Ajax. Zijn jeugdfavoriet Siem de Jong opvolgen. Grijnzend tegen Ajaxtv: ‘Nee, daar lijk ik niet echt op.’

Tot op het laatst was er twijfel of hij zou bijtekenen. Alsnog koos hij voor RB Leipzig, waar dit seizoen een andere Jong Oranje-speler en oud-Ajacied, Justin Kluivert, vooral op de bank zit.

Dat scenario hield Kevin Brian ook voor. Anderzijds koos Derrick Luckassen nadrukkelijk voor de Nederlandse route. Na zich te hebben bewezen bij AZ verkaste hij voor vijf miljoen naar PSV, waar hij weinig kansen kreeg.

Amsterdamse jongen

Kevin Luckassen: ‘We zijn altijd eerlijk naar elkaar. Ik heb Brian aangeraden om met Ajax te praten, omdat ik weet dat hij gek is van die club, een Amsterdamse jongen is en er daar vertrouwen in hem is. Aan de andere kant zijn er veel andere spitsen. Maar die zal hij bij Leipzig ook treffen.’

Geld was niet doorslaggevend. ‘Zeker niet. Ook bij Ajax kun je veel verdienen. Het gaat Brian erom waar hij denkt dat hij zich het best kan ontwikkelen.’

RB Leipzig valt onder de paraplu van Red Bull Football dat de naam heeft spelers dynamischer, fitter en ook tactisch rijper te maken. ‘Maar ik denk dat je wat dat betreft bij Ajax ook goed zit’, zegt Alfred Schreuder, voormalig assistent bij Ajax en van huidig Leipzig-trainer Julian Nagelsmann. ‘Red Bull staat erom bekend dat ze alleen maar fysiek sterke gasten met veel loopvermogen willen, maar ze halen ook pure voetballers, hoor.’

De 33-jarige Nagelsmann wordt gezien als de whizzkid onder de trainers. Schreuder: ‘Hij kan spelers veel leren. Zeker als ze bereid zijn aan zichzelf te werken. Dat is bij Brian zeker het geval. Een leuk joch met een missie: slagen. Hij wilde altijd extra trainen. Terwijl hij op zijn 16de al dit lijf had.’

De spieren werden niet in het krachthonk opgepompt. Kevin Luckassen: ‘Het zit in de genen. Derrick en ik zijn van nature ook wel gespierd, maar Brian is dat het meest.’

De bondscoach van Ghana sprak al met de vier broers. Kevin Luckassen: ‘Met zijn allen samenspelen is natuurlijk een droom. En onze ouders komen er vandaan. Voor Derrick en mij zijn de papieren al geregeld. Brian is er nog niet uit. De bondscoach van Ghana belde hem laatst. Maar hij heeft nu de volle focus op Jong Oranje en Ajax. Brian doet dingen niet half.’