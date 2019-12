Ajacied Noa Lang ziet zijn geduld beloond en maakt hattrick bij debuut

Hakim Ziyech geeft een pass op Klaas Jan Huntelaar, uit zo’n zelfde situatie zal de spits de 5-2 binnen schieten. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Voetbal is ook een kwestie van koningen en prinsen, van vedetten en nieuwelingen. Van Hakim Ziyech en Noa Lang bijvoorbeeld, man van de week bij Ajax en man van de zondag, bij de zege van de kampioen in Enschede, bij FC Twente (2-5).

‘En of ik kramp kreeg’, zegt Noa Lang in de knalrode gangen van de Grolsch Veste. ‘In mijn kuiten. In mijn liezen.’ Hij lacht. Drie doelpunten gemaakt, bij zijn debuut in het basiselftal. Hij verklaart zich nader: ‘Als ik bij Jong Ajax speelde, mocht ik altijd maar 60 minuten meedoen omdat ik dat weekeinde bij het eerste op de bank zat. Dan ga je het voelen na 70 minuten.’

Lang (20) krijgt complimenten van zijn medespelers. Ze zijn trots op hem. Hij staat aan het begin, hoe stevig hij ook baalde van het trage verloop van dat begin. Altijd weer geduld betrachten. Dat is lastig voor een jonge spring-in-’t-veld.

Oude paleis

Dan Hakim Ziyech. Hij keert zondag rond lunchtijd terug in zijn oude paleis, waar hij vanwege financiële chaos eens een opstandige prins was en vertrok naar Ajax, waar hij langzaam koning werd. Kwestie van geduld. Nu is hij een internationale vedette. Nu drukt de wereld hem aan de borst, zoals hij de wereld koesterde in Lille, nadat een jongetje het veld op was gerend. Een knul, model voor aanbidding van de aparte voetballer in de Champions League.

Ziyech wandelt stoïcijns langs de pers na afloop, zoals hij dat zo vaak doet. Oortjes in. Gewone dag, redelijke wedstrijd. Paar fouten, soms geniaal. Intussen praat Noa Lang. ‘Dat ik beslissend kan zijn, maakt mijn dag goed.’ Tegen Lille viel Lang in. ‘Ik ging beseffen: dit is de jongensdroom die uitkomt. Fantastisch.’ Hij grapt: ‘Ja, Lang moest lang wachten. Ik had het daar moeilijk mee, om eerlijk te zijn.’

Ook hij is een aparte voetballer. Net als Ziyech, maar dan anders. Technisch vaardig, vol branie. ‘Iedereen zei tegen mij: je moet geduldig zijn, en als de kans komt moet je hem pakken. Maar één zwaluw maakt geen zomer.’

Feyenoordgebied

Lang is geboren in Feyenoordgebied, in Capelle aan den IJssel. Op Twitter circuleerden zondag meteen foto's van hem als kind in Feyenoordtenue. ‘Ik heb laten zien dat ik een echte Ajax-speler ben. Ik ben al heel mijn leven Ajacied. Ja, ik heb vroeger bij Feyenoord gespeeld. Ook dat was een fantastische tijd. Nu speel ik in het eerste van Ajax en dat is ook fantastisch.’

Hij is een laatrijper, stelt trainer Erik ten Hag, die met tevredenheid aanschouwde dat Lang leerde omgaan met ongeduld en teleurstellingen. Lang was een speelse jongen, die veel omging met Justin Kluivert. ‘We waren ons nog niet echt bewust van het leven als prof.’

Op een dag komt de kans vanzelf. David Neres en Zakaria zijn gekwetst. Ten Hag prijst derhalve de brede selectie. Klaas Jan Huntelaar valt in voor de geblesseerde Quincy Promes en scoort twee keer. Perr Schuurs was nodig in Lille. Lang is beslissend, al krijgt hij op zijn falie na nonchalant balverlies dat 2-0 inleidt.

Noa Lang heeft de 2-4 gescoord en balt de vuist richting Ajaxsupporters hoog in de Grolschveste. Het is zijn derde goal tegen Twente. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is dus de dag van Lang, in de week van Ziyech. Ziyech voelde zich vereerd met het jongetje dat hem verkoos, want ventjes die het veld betreden, lopen dat risico alleen voor een ontmoeting met de allergrootsten. Zijn brille is altijd aanwezig, zijn genie, zijn nonchalance soms. Zijn vechtlust ook, als hij in die vreemde eerste helft in Enschede de bal verspeelt en zelf verdedigt tot op de achterlijn.

Speeltuin

FC Twente was eens zijn speelveld. Ziyech was opstandig, toen Twente in grote financiële problemen geraakte. Het ging hem niet meer snel genoeg. ‘Het was een speeltuin’, zei hij destijds. Hij vertrok uit onvrede. Menig supporter reageerde bitter. Bij Ajax is het net andersom. Zijn populariteit groeit alsmaar.

Ziyech toont alles zondag. Eerst geeft hij een foute, onderschepte breedtepass, die leidt tot een tegenaanval, bekroond met een dribbel van Aitor en een schitterende, geplaatste bal van Keito Nakamura. Nog voordat 20 minuten gespeeld zijn, ligt het centrum van Ajax open na nieuw balverlies, glijdt doelman André Onana eventjes weg bij het uitlopen en schuift Aitor de bal bekwaam binnen.

Negentien minuten, 2-0, en dan valt Quincy Promes ook nog geblesseerd uit. Ajax blijft rustig, drukt en dringt aan. Ziyech bereikt de achterlijn en legt na een wervelend tussenstapje terug op Noa Lang, die van dichtbij inschiet.

Verwoestend

Dan volgt een lange tweede helft voor FC Twente waarin Ajax als verwacht toeslaat. Weer Lang, na een pass van Ziyech en lage voorzet van Donny van de Beek. Huntelaar met een verwoestend schot, als Ziyech de aanval op gang heeft geholpen. Nog een keer Lang, nadat doelman Joël Drommel wil wegwerken en tegen Xandro Schenk kopt. En opnieuw Huntelaar, weer na een passje van Ziyech, 2-5.

Lang staat gelukkig te zijn: ‘Ik heb veel gepraat met Tadic, en ik heb veel gehad aan Hakim en Quincy.’ Ze zeiden allemaal dat hij geduld moest hebben. Een prins is niet zomaar een koning.