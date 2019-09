Ajacied Nicolás Tagliafico is een vechtjas met tal van wapens

Nico Tagliafico haalt met een formidabele volley uit voor de 4-1. Sherel Floranus van Heerenveen is kansloos. Beeld Olaf Kraak / ANP

Ja, zijn tweede goal was ‘mooi voor de fotografen’, zei Nicolás Tagliafico op de avond van zijn formidabele volley. Hij had al foto’s gezien, een half uur na de wedstrijd. Van links, van rechts. Zo snel gaat dat in het moderne tijdperk.

Als de omroeper hem zaterdag uitroept tot man van de wedstrijd, gaat even dat vuistje omhoog. Mooi gebaar. Niiiiicoooo, zoals het publiek hem bezingt, is een vechtjas met tal van wapens. 1,73 meter klein en toch winnaar van menig kopduel. En scoren dus, als linksachter weer twee keer tegen Heerenveen, met de 4-1 als juweel in de galerij van doelpunten.

Een wonderschone volley, na een perfecte pass van Hakim Ziyech. Hij beschrijft de goal: ‘Alles klopte, ik strekte mijn been echt uit. Ik had het al eens eerder geprobeerd, maar toen ging het mis. Het is een van de mijn mooiste goals. Ongelooflijk, die pass van Hakim. Als hij naar binnen draait met zijn linkerbeen, weet je dat die pass kan komen. Dan ren ik al naar voren, het strafschopgebied in.’ De Argentijn praat met een plukje pers, geholpen bij de vertaling door spelersbegeleider Herman Pinkster. Moeilijke vraag, over mogelijke waardering van landgenoot bij de nationale ploeg Lionel Messi. ‘Als hij het doelpunt heeft gezien, hoop ik dat hij me feliciteert.’

Openbaar kunstbezit

De 4-1 van Tagliafico was het hoogtepunt op een mooie voetbalavond, zo’n avond waarvan er zoveel zijn in Amsterdam: voorspelbaar qua uitslag maar toch de moeite van het aanschouwen waard, door het openbaar kunstbezit dat als voetbal is verpakt.

Met 13 punten uit 5 competitieduels trekt Ajax het avontuur van de Champions League in, met 19 goals voor en 5 tegen. Keurige cijfers, maar wat zeggen ze precies? Wat telt dinsdag zwaarder tegen Lille, de doelpunten voor of de doelpunten tegen? Het is moeilijk te zeggen. Tagliafico: ‘De twee competities zijn totaal anders. Alles is groter in de Champions League. Maar we moeten de wedstrijden in de eredivisie blijven benaderen als die in de Champions League. Lille is een grote ploeg, als tweede geëindigd in de Franse competitie.’

Twee type beelden beklijven van Ajax – Heerenveen. De wervelende techniek van Ajacieden, de probeersels, de trucs van mannen die elkaar kennen, die al een tijdje samen genieten van voetbal. Ze krijgen in de competitie doorgaans te weinig tegenstand, maar ze voelen zich schatplichtig aan het publiek, aan de esthetiek van het spel. Ze laten genoeg zien om de vaste bezoekers te behagen, al ontbreekt menigmaal de spanning.

Maar dan is daar toch ook een ander beeld: Daley Blind meldt zich voor rust geregeld aan de kant, om te overleggen met trainer Erik ten Hag, hoe het toch kan dat Heerenveen simpel en dapper door de linies trekt, met zijn snelheid op de vleugels, zijn slimme middenvelders en reeks kansen. De onderlinge afstanden bij Ajax kloppen niet in defensief opzicht, is de belangrijkste conclusie.

Met de voetballers wordt nog volop geschoven. Wie is nu rechter centrale verdediger? Zaterdag is dat Perr Schuurs, een man met een uitstekende pass. Nog steeds maar 19 jaar, blij met zijn eerste doelpunt voor Ajax in de eredivisie bovendien, en belast met de loodzware opdracht om Matthijs de Ligt te doen vergeten. Alleen: dinsdag zal Joël Veltman vermoedelijk weer centrale verdediger zijn naast Daley Blind, en Sergino Dest weer rechtsachter. De jongeling Dest kreeg rust zaterdag.

Het is ook best begrijpelijk, die vragen over het verdedigingscentrum, en of de Mexicaan Edson Alvarez en Lisandro Martinez als controleurs op het middenveld het ideale duo vormen. Cijfers zijn ook misleidend. De verdediging krijgt relatief veel kritiek, maar maakte zaterdag drie van de vier doelpunten. Het mooie combinatiespel verwent de zintuigen, maar drie van de vier treffers vielen uit spelhervattingen.

Gaaf is de variant met Ziyech en Dušan Tadić waaruit Schuurs scoort. Uitstekend de hoekschop van Quincy Promes waaruit Tagliafico steenhard inkopt. De Argentijn: ‘Het is concentratie, de wil om zo’n duel te winnen. En sprongkracht. De timing is hartstikke belangrijk, maar je moet ook de wil hebben om die goal te maken. In Argentinië heb ik daarop veel getraind. Ondanks mijn geringe lengte bereid ik me altijd voor om te koppen.’ In zijn totale loopbaan in Argentinië scoorde hij vijf keer, nu al negen maal. ‘Ajax speelt veel offensiever.’

Dinsdag is de volgende wedstrijd, tegen OSC Lille dus, in het avontuur dat bijna nooit zo mooi kan zijn als vorig seizoen. Tagliafico: ‘De Champions League is het allerbelangrijkst. We willen hetzelfde presteren als vorig seizoen. Ja, dat is mogelijk. Vorig jaar had niemand verwacht dat we de halve finales zouden bereiken. Waarom zou dat nu niet kunnen?’