Ajacied Donny van de Beek heeft het moeilijk als de naam van zijn maatje Nouri valt

Toch was het mooi, zij samen op het middenveld. Van de Beek is een krachtpatser, een loopwonder, een goede voetballer. De Jong brengt snelheid, wendbaarheid, verrassing.



Mooier was het nog geweest als ook Abdelhak Nouri erbij was geweest. Met Nouri werd Van de Beek talloze keren kampioen in de jeugd, leerde hij ook bikkelen, want aanvankelijk moest hij wijken voor de balvirtuoos. Samen waren ze ballenjongen, vroegen ze shirts of desnoods handschoenen aan de profs, knepen ze in elkaars armen toen ze al op hun 17de mee mochten met het eerste naar een trainingskamp in ver Qatar.



Ze hemelden elkaar aldaar op. Voordat Nouri drie weken geleden tijdens een oefenpotje in Oostenrijk ineenzeeg (hartfalen leidend tot onherstelbare hersenschade) vertelde hij: 'Ik zeg altijd Maradonny. Eerst wist ik niet dat hij zo technisch was. Hij is er in de omschakeling altijd bij, ook als hij vermoeid is.'



Van de Beek: 'De mensen zijn gek van Appie. Omdat hij mooie dingen uithaalt, spelers voor gek zet, maar het rendement is ook goed.'