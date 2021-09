Ajacied Berghuis is al 29 maar nog steeds op zoek naar zijn top

Steven Berghuis geniet bij Ajax. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

De tv-verslaggever vraagt na de zege op Besiktas in de Champions League of hij ‘enigszins’ heeft genoten. Ajacied Steven Berghuis reageert verbaasd. ‘Ik heb heel erg genoten.’ Hij is de man van de wedstrijd. Maker van een doelpunt, plus een assist op zijn naam. Hij glimt van blijdschap en trots. ‘Dit is het podium waarop je wilt spelen als voetballer.’

Zoiets zegt hij vaker, terwijl hij toch al 29 jaar is. Onlangs, in Lissabon, na de 1-5 bij Sporting: ‘Je wilt je niveau weten.’ De meeste spelers weten hun niveau allang als ze tegen de 30 lopen. Berghuis is blijkbaar nog op zoek. Ja, ook met Feyenoord voetbalde hij in de Champions League. Het elftal boekte in 2017 op het eind één overwinning op Napoli, toen de uitschakeling allang een feit was. Het niveau van de topcompetitie lag te hoog voor Feyenoord. Berghuis vroeg zich jarenlang af of dat ook voor hem gold. Nu is hij op ontdekkingstocht en de eerste horden zijn met verve genomen.

Ajax-tenue

Het oogt vreemd, om de nummer 23 na vijf jaar Feyenoord uitzinnig te zien juichen in Ajax-tenue. Hij praat alsof hij al jaren in Amsterdam is. ‘Dit was voetbal zoals we Ajax kennen. Initiatief.’ Bij Feyenoord was hij de rechtsbuiten die soms op 10 verscheen, als aanvallende middenvelder, in een min of meer vrije rol. Bij Ajax is hij nu een paar weken de tien die soms rechtsbuiten is, zoals bij de voorzet op Haller voor 2-0.

Wat het verschil is? Hij heeft meer ruimte nu, centraal, met iets meer verdedigende taken ook. Hij kan rechtsbuiten Antony aan het werk zetten, of linksbuiten Tadic, of combineren met spits Haller. De wereld ligt letterlijk voor hem open.

De concurrentie is groot. ‘Concurrentie is goed’, zegt hij telkens, wetende dat hij ook weleens op de bank zal zitten. Trainer Erik ten Hag prijst hem geregeld, om zijn ‘gogme en creatieve ideeën, maar hij moet het wel volhouden.’ De trainer is opgetogen hoe snel Berghuis defensieve taken oppikt. Ten Hag bracht gaandeweg nochtans Davy Klaassen in tegen Besiktas, om de balans op het middenveld te herstellen. Klaassen is ook een goede 10, als schutter en aangever. Zijn bijnaam is Mister 1-0, omdat hij vaak de 1-0 maakt of voorbereidt. En hij is meer verdediger dan Berghuis.

Traptechniek

Klaassen raakte onlangs bij Oranje geblesseerd en toen zette Ten Hag Berghuis op zijn plek, in Lissabon. Een fijnzinnige speler met een geweldige traptechniek, iemand die rendeert met goede voetballers om zich heen, zoals Ajax ze heeft en zoals Oranje ze ook heeft. Bondscoach Louis van Gaal zei onlangs dat spelers moeten leren Memphis Depay ‘in zijn tijd’ aan te spelen. Berghuis is een speler die dat kunstje beheerst.

Berghuis was bij Feyenoord de beste. Hij droeg het team. Dat ging vaak goed en soms fout, dan kreeg hij bijvoorbeeld een rode kaart als hij zich vergat door frustratie. Nu presteert Feyenoord zonder hem uitstekend, misschien ook omdat hij weg is, omdat anderen floreren en de zwaarte is verdwenen. Bij Ajax is hij een meerwaarde, tussen al die goede voetballers. Zo zijn er eigenlijk alleen winnaars van de transfer. In cijfers gezien is zijn pure rendement met goals en assists hoger op 10 dan als rechtsbuiten bij Feyenoord, al is hij nu minder vaak aan de bal en creëert hij minder kansen.

Hij is ook dankbaar, voor de lessen. ‘De staf reikt me veel aan, met beelden ook. Ajax is een geweldig elftal. Dat haalt het beste in me naar boven.’ Dat wil hij, nu hij bijna 30 is. Ontdekken hoe goed hij is.