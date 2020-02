Ajacied Barry Hulshoff (73) was een echte verdediger

Barry Hulshoff en Johan Cruijff brengen de Europacup weer op Nederlandse bodem in 1973. Beeld ANP

Barry Hulshoff was populair. Om zijn trouw aan Ajax, waarvoor hij bijna 400 officiële wedstrijden speelde, waarna hij nog even bij MVV voetbalde. Vanwege zijn simpele, doeltreffende manier van verdedigen. Om zijn lange haar en woeste baard. Wie hem zag, was al bijna bang. Maar dat was onterecht, want Hulshoff was een aimabel mens. Hij wendde doorgaans sportieve middelen aan.

In het door trainer Rinus Michels geformeerde grote Ajax van eind jaren zestig en begin jaren zeventig van de vorige eeuw was hij de vaste voorstopper, eerst naast de Joegoslaaf Velibor Vasovic in het verdedigingscentrum, later naast de Duitser Horst Blankenburg.

Hij schakelde zijn tegenstander uit en trok waar mogelijk mee naar voren, geholpen door spelinzicht. Met Ajax won hij drie keer de Europa Cup I en zeven landstitels. Neem de 1-0 in 1971, op Wembley tegen Panathinaikos. Piet Keizer controleert een lange pass van Hulshoff, passeert een tegenstander buitenom en zet voor, waar spits Dick van Dijk inkopt (in onderstaande video te zien vanaf 7:50). Alle drie zijn ze al dood.

‘Barry was een uitstekende verdediger’, reageert Ruud Krol, met wie Hulshoff jarenlang speelde. ‘Zijn kracht lag in het luchtgevecht. In de lucht was hij moeilijk te kloppen en ook scoorde hij geregeld, vooral met het hoofd. Hij was bepaald niet degene van de opbouw bij Ajax. Hij was niet elegant, maar hij stond zijn mannetje. Hij was echt een solide verdediger, mede ook dankzij zijn postuur en lengte.’

Barry Hulshoff wordt door enthousiaste supporters op de schouders genomen, nadat een finaleplaats in de strijd om de Europacup in 1969 voor Ajax een feit was geworden. Beeld ANP

Zijn lange, donkere krullen en woeste baard waren handelsmerken. Oud-ploeggenoot Jan Mulder schreef eens in een column: ‘Toen we voor een nieuw seizoen eens een vriendschappelijke wedstrijd in Milaan speelden, had Barry de baard er in de zomer afgeschoren. Bij het uitstappen uit de bus steeg er een kreet van protest op uit het toegestroomde Italiaanse publiek: ze wezen op de kin van Barry. Verschrikkelijk vonden ze het, de baard moest er zo snel als het kon weer op. Barry beloofde het.’

Krol koestert hem ook als aimabel mens. ‘Zijn grote hobby was muziek. Daar deed hij heel veel mee. Hij had alleen een wat andere smaak dan zijn meeste ploeggenoten. Hij was meer rockachtig. En hij was natuurlijk gek op honden.’ Met zijn hond verscheen hij jarenlang in een tv-reclame van Chappi.

Hulshoff had meer dan veertien interlands kunnen spelen, als zijn ernstige knieblessure was uitgebleven. Hulshoff was bij de voorbereiding op het succesvolle WK van 1974 de eerste kandidaat voor de positie van voorstopper, maar na onderzoek door dokter Kessel bleek dat de knie al een tijd niet in orde was. Nog voor het WK werd hij geopereerd, waarna hij nooit meer het niveau van zijn topjaren behaalde. Hulshoff was nog jarenlang trainer, ook bij Ajax, in de verloren finale van 1988 tegen KV Mechelen bijvoorbeeld, in het seizoen dat Johan Cruijff ontslag nam.

In de laatste jaren was hij weer geregeld in het nieuws, omdat hij min of meer bij toeval zaakwaarnemer werd van Matthijs de Ligt. Via een winkelier uit Abcoude, die hem vroeg een speler te begeleiden, leerde Hulshoff de tegenwoordige verdediger van Juventus kennen, die eveneens uit Abcoude komt. Ze praatten eindeloos over het vak van verdedigen. ‘Van wat ik over hem heb gehoord, had Barry een magneet op zijn hoofd’, vertelde De Ligt eens in een gesprek met de Volkskrant, toen het over koppen ging.

Ruud Krol: ‘Barry was gewoon een goede gozert.’