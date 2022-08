Ajacied Antony voor recordbedrag van 95 miljoen naar Manchester United

Antony, links, tijdens een van zijn laatste duels voor Ajax, in de Champions League tegen Benfica. Beeld AP

Nog nooit verkocht een Nederlandse club een speler voor zoveel geld. Het vorige record lag op 88 miljoen euro: Ajax kreeg dat bedrag voor Frenkie de Jong, die naar FC Barcelona ging. Antony speelde twee jaar voor Ajax en werd in die tijd twee keer landskampioen met de club.

Al weken gingen er geruchten over een mogelijke overstap van Antony naar Manchester United, de club van trainer Erik ten Hag. Eerder zou Ajax een bod van 80 miljoen hebben afgeslagen.

Ten Hag werkte hiervoor bij Ajax en kent Antony dus goed. Hij heeft de taak om het kwakkelende Manchester United uit het slop te trekken en denkt dat hij de Braziliaanse aanvaller goed kan gebruiken. Antony tekent een contract voor vijf seizoenen.

Ook Martinez van Ajax naar ManU

Eerder deze zomer kocht Ten Hag al de Argentijnse verdediger Lisandro Martinez over van Ajax. Voor hem had Manchester United 57 miljoen euro over, een bedrag dat nog met 10 miljoen kan oplopen.

De som die is gemoeid met beide transfers beslaat bijna de complete jaaromzet van Ajax. Overigens krijgt de Amsterdamse club niet het hele bedrag voor Antony: diens eerste profclub, São Paulo, krijgt een percentage en ook zaakwaarnemers eisen een deel op.

Ook voor Manchester United gaat het om een grote som geld. In zijn historie gaf de club alleen meer uit aan Paul Pogba. De Engelse voetbalclub telde in 2016 105 miljoen euro neer om hem over te nemen van Juventus.