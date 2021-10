AGE-GGK: veel letters voor een stukje rijke Rotterdamse voetbalhistorie

Spelers van AGE-GGK in de avond op weg naar de training. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Ere wie ere toekomt: VVV (Voetbal Verenigingsnamen Verklaard) is een belangrijke inspiratiebron geweest voor deze rubriek. In 212 bladzijden maakt Ton Ego de lezer lekker met 1.800 clubnamen. Een daarvan is GGK, voluit Gemeentelijke Gasfabriek Keileweg. Dat klonk bijzonder lekker.

Eenmaal ter plekke wordt het een heel ander verhaal. GGK is inmiddels gefuseerd met AGE en die zes hoofdletters rollen, in omgekeerde volgorde, de langste voetbalclubnaam van Nederland uit. Daar gaat-ie: Abrahamvanstolkgroeiënroemmoetenimmernaarambitieleideneendrachtdoetsamenspelen-gemeentelijkegasbriekkeileweg.

Efficiency

Die naam is symptomatisch voor de kaalslag in het voetbal. Door een opeenstapeling van fusies heeft het monster van de efficiency niets heel gelaten van oeroude voetbalclubs. Hun brokstukken zijn te vinden op fantasieloze sportparken aan gemeentegrenzen.

AGE-GGK deelt sportcomplex Zestienhoven met de gelijknamige voetbalclub. Zo nu en dan loeit de luchthaven, die vroeger ook zo heette, aan. ‘Het tweede trapje’, had penningmeester Xandra van IJperen door de telefoon gezegd.

Twee identieke kantines liggen in elkaars verlengde op molshopen van kunstgras. Het tweede trapje leidt naar Sander Garcia en de gebroeders John en Rob de Meersseman, drie bestuursleden die het spoor terug nog weten. De beide De Meerssemannen werden zestig jaar geleden lid van AVS. Garcia vertegenwoordigt de bloedgroep EDS.

John en Rob voeren het hoogste woord en dat snapt Sander best. Van alle brokstukken op sportpark Zestienhoven is dat van AVS de grootste. Als bewijs daarvan veegt John de Meersseman de bestuurstafel schoon om het logo van AGE-GGK zichtbaar te maken. Het wordt gedomineerd door een houtmolen, een verwijzing naar de houthandel van Abraham van Stolk en dus naar zijn oude kluppie.

Klassenonderscheid opgeheven

In 1920 gaf de AVS-directie de aanzet tot bedrijfsvoetbal. Er kwam een elftal voor het kantoorpersoneel en eentje voor de houtzagerij, want verschil moest er zijn in 1920. Hoge ogen heeft AVS nooit gegooid, ook niet toen het klassenonderscheid werd opgeheven en ook niet toen de talenten van elders konden komen. Gezelligheid stond voorop. Dat gold trouwens net zo hard voor de latere fusiepartners.

Van die rijke Rotterdamse voetbalhistorie zijn dus de letters AGE overgebleven. In 2007 werden AVS en Germinal (Groei en roem moeten immer naar ambitie leiden) samengevoegd. Twee jaar later kwam EDS (Eendracht Doet Samenspelen) erbij. ‘Weet je nog dat wij een beetje een stijve club waren’, zegt Sander Garcia. Nee, dat weten De Meerssemannen niet meer. Kun je nagaan hoe snel het gaat, zo’n fusie.

Sinds 2016 is GGK aan AGE gekoppeld. Het klinkt al bijna als een zakelijke transactie, zoiets als ABN Amro. Toch hebben de GGK’ers zich ook geschikt in hun lot, van de ene op de andere dag eigenlijk. De derde helft smaakt er echt niet minder om, zegt een van hen.