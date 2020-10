Afwachtende Bertens laat zich op kil Roland Garros aftroeven door Italiaanse qualifier

Kiki Bertens serveert in haar partij tegen Martina Trevisan. Beeld BSR Agency

Ze is een vaste waarde in de mondiale toptien, maar Kiki Bertens is er weer niet in geslaagd om dat niveau op een grandslamtoernooi te laten zien. Zondag verloor zij op Roland Garros in de vierde ronde van de veel lager geklasseerde Martina Trevisan, die tot dit jaar nog nooit een partij had gewonnen op grandslamniveau.

‘Ik had geen ritme, mijn backhand was niet goed. Ik kan geen positieve dingen vinden in deze wedstrijd. Ik was er gewoon niet echt’, aldus Bertens na de wedstrijd. Ze liet zich veel te eenvoudig van de baan slaan voor een speelster van haar statuur.

Haar tegenstander, de Italiaanse nummer 159 van de wereld, was in Parijs vanuit het kwalificatietoernooi doorgestroomd naar de vierde ronde. Ze had geen enkele moeite met de Nederlandse nummer 8 van de wereld en veegde haar in twee keer 6-4 van de baan. Daarmee loopt Bertens een enorme kans mis in Parijs. In de kwartfinale had zij niet gespeeld tegen de nummer 2 van de wereld, Simona Halep, die gisteren werd uitgeschakeld, maar tegen de nummer 54 van de wereld uit Polen, Iga Swiatek. Er zijn al veel topspeelsters gesneuveld in Parijs.

Haperende opslag

Bertens begon stroef aan de partij. Ze leverde meteen haar service in en maakte veel onnodige fouten. Trevisan maakte dankbaar gebruik van de haperende opslag. Ze stond bij elke tweede service van Bertens een meter voor de baseline om aan te vallen. Bertens kwam in de eerste set nog terug van een 5-1-achterstand toen Trevisan zenuwachtig werd op het moment dat ze mocht serveren voor de set. Op 5-4 ging het toch nog mis voor Bertens.

In de tweede set was het niveau van Bertens niet veel beter. Ze speelde passief en wachtte op het moment dat Trevisan zou laten zien waarom ze niet in de mondiale tophonderd staat. Dat moment kwam niet. Op matchpoint stond Bertens aan het net toen de Italiaanse een lob sloeg die uit leek te gaan, maar tot ieders verbazing net de lijn raakte.

Voor Trevisan, die jaren worstelde met anorexia en in die tijd niet speelde, kwam een droom uit. ‘Ik kwam hier twee weken geleden om de kwalificaties te spelen, nu sta ik in de kwartfinale. Mijn god, ik kan het niet geloven. Ik kijk enorm op tegen Kiki.’

In de tweede ronde had Bertens ook al veel moeite met een Italiaanse. Toen was het Sara Errani die haar bijna naar huis had gestuurd. Het lukte Bertens niet om eenvoudig van Errani te winnen, terwijl de Italiaanse amper een fatsoenlijke service over het net kreeg. Het werd een marathonpartij waarin Bertens last kreeg van kramp en de baan winnend, maar in een rolstoel verliet.

Vrijdagavond won de nog herstellende Bertens wel van de Tsjechische Katerina Siniakova om voor het eerst sinds 2016 de vierde ronde in Parijs te bereiken. In dat jaar boekte ze haar beste prestatie op grandslamniveau. Ze kwam tot de halve finale, waarin ze verloor van Serena Williams.

Tien grote titels

Het hoogste toneel lijkt elke keer opnieuw verlammend te werken voor Bertens, die in haar carrière tien grote titels op de WTA-tour bij elkaar sloeg. Roland Garros wordt waarschijnlijk het laatste toernooi dat ze dit jaar speelt. Het grandslamtoernooi op gravel werd vanwege het coronavirus verplaatst van het voor- naar het najaar. De weersomstandigheden hadden veel effect op het spel van Bertens.

‘Kiki zweet altijd heel veel. Dat gebeurt ook in de winter als we buiten trainen en ze het koud heeft’, zegt haar coach Elise Tamaëla. Als de temperatuur laag is, zoals deze week in Parijs, wordt dat een probleem. ‘Haar shirt wordt dan nat, waardoor ze afkoelt. Haar lichaam wil opwarmen en begint te trillen. Daar lijken die krampverschijnselen door te komen.’

Bertens kan haar wapens ook minder goed gebruiken op nat gravel dan op een kurkdroge baan. Omdat de ballen zwaar zijn en de baan vochtig, werkt haar topspin minder goed. Tegen Siniakova in de derde ronde had ze daar iets minder last van, omdat die partij werd verplaatst naar het Court Philippe Chatrier. Daar speelde ze onder het gesloten dak, wat de baan sneller maakt. Tegen Trevisan moest ze weer zwoegen in de buitenlucht.

Bertens weet nog niet of ze nog een keer in actie zal komen dit jaar. Er staat een toernooi in Ostrava op haar planning, maar daar heeft ze weinig zin in vanwege het coronavirus. ‘Ik begreep dat het in Tsjechië ook niet heel goed ging. Het is de vraag of je daar heen moet willen. Dan moet je van ondergrond wisselen voor één toernooi.’