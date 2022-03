Afscheid van Verdi: een paard van 15 miljoen dat nooit werd verkocht

Afscheid van Verdi met ruiter Maikel van der Vleuten. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

In de sfeervol verlichte hoofdarena van paardensportevenement Indoor Brabant oogt het legendarische paard Verdi TN als in zijn beste jaren. Twee jaar na zijn pensionering heeft de inmiddels 20-jarige hengst nog weinig aan kracht en spierbundels ingeboet. ‘Hij ziet eruit alsof je er zo weer een zadel op kunt leggen’, zegt springruiter Maikel van der Vleuten die tien jaar lang grote successen vierde met Verdi. ‘Veel oudere paarden verliezen spierkracht en krijgen een diepere rug, maar bij Verdi is daar geen sprake van. Hij heeft alleen een beetje een buikje gekregen.’

Op de klanken van ‘This is the moment’ van René Froger maakte Verdi afgelopen weekend in de Brabanthallen van Den Bosch zijn laatste ronde voor publiek. Nadat de wat onrustige Verdi aan de hand van Van der Vleuten een staande ovatie had ontvangen, deed hij zich tegoed aan een schaal met grote bospenen.

Van der Vleuten en Verdi gaan de boeken in als een van de succesvolste vaderlandse combinaties. Op twaalf grote kampioenschappen werd een karrevracht aan medailles gewonnen, een kleine greep: olympisch zilver tijdens de landenwedstrijd van de Olympische Spelen in 2012, wereldkampioen met Nederland in 2014, teamgoud tijdens de FEI Nations Cup in 2014, EK-goud in 2015 met het landenteam, vijf deelnames aan de prestigieuze wereldbekerfinale en vele individuele Grand Prix-overwinningen.

15 miljoen euro

In zijn beste jaren zou Verdi verkocht kunnen worden voor een kleine 15 miljoen euro. ‘Er zijn paarden die voor dergelijke bedragen verkocht worden, maar er zijn ook paarden die niet verkocht worden bij biedingen van 14 à 15 miljoen euro’, zei mede-eigenaar Henk Nijhof zondag met een veelbetekenende glimlach.

Nijhof is samen met Kees van den Oetelaar en de familie Van der Vleuten eigenaar van Verdi. Bij het driemanschap stond de liefde voor de paardensport altijd voorop en derhalve is een verkoop van Verdi nooit aan de orde geweest. Bovendien waren inkomsten gegarandeerd aangezien Verdi al vanaf jonge leeftijd een succesvolle dekhengst is. In de topsport zorgde de combinatie Van der Vleuten-Verdi ook voor enkele miljoenen euro’s aan inkomsten. Alleen al in het jaar 2018 was Verdi goed voor 1,4 miljoen euro aan prijzengeld waarmee de hengst het best verdienende paard ter wereld was.

De twee-eenheid Van der Vleuten-Verdi past in een illuster rijtje Nederlandse combinaties als Jeroen Dubbeldam met De Sjiem (individueel olympisch goud), Piet Raijmakers met Ratina Z (olympisch teamgoud en individueel olympisch zilver), Jan Tops met Top Gun (olympisch teamgoud) en Dubbeldam met Zenith (tweevoudig wereldkampioen).

Bijzondere mijlpaal

Bijzonder aan de internationale springcarrière van Verdi is dat de bruine hengst maar liefst tien jaar aan de top stond, van zijn zevende tot zeventiende, en dat is een bijzondere mijlpaal in de paardensport. Doorgaans beleeft een springpaard tussen zijn tiende tot veertiende zijn beste jaren.

Van der Vleuten kreeg Verdi toen het paard 3,5 jaar oud was. ‘Ik was zeventien en begon met hem in wedstrijden met hindernissen van 1.10 meter. Al bij de eerste sprongen voelde Verdi vertrouwd aan, we hadden direct een klik. Later ging Verdi bij grote wedstrijden altijd voor mij door het vuur. Alle dromen die ik als jonge jongen had, heb ik samen met Verdi weten te vervullen. We hebben elkaar groot gemaakt.’

Van der Vleuten omschrijft zijn eerste liefde als lief, nuchter en relaxed. ‘Verdi maakte zich nooit druk. Niet op grote wedstrijden met veel publiek maar ook niet tijdens een urenlange vliegreis.’

Tientallen nakomelingen

Na het uitstapje van afgelopen weekend naar Bosch staat Verdi TN inmiddels weer in de wei in het Twentse Geesteren, waar hij bij de hengstenhouderij van Team Nijhof (TN) na zijn pensionering zijn nieuwe thuis heeft gevonden. Verdi’s springloopbaan mag dan al even voorbij zijn, dat geldt niet voor zijn carrière als dekhengst. Inmiddels zijn al tientallen nakomelingen actief op het hoogste niveau in de springsport.

Van der Vleuten: ‘Hopelijk kan Verdi nog veel kinderen op de wereld zetten en genieten van zijn pensioen.’ Als alles meezit zou Verdi nog een jaar of tien als dekhengst actief kunnen zijn. Ook buiten de piste blijft hij in topvorm.